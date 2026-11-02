Tác giả: Ben Horowitz / Alpha Books - NXB Công Thương

Bản lĩnh CEO

Ben Horowitz kể về những thời điểm khó khăn nhất của một CEO, từ sa thải nhân sự, giữ người giỏi đến xử lý khủng hoảng. Cuốn sách tập trung vào cách người lãnh đạo đưa ra quyết định, giữ bản lĩnh để đưa doanh nghiệp vượt qua nghịch cảnh.

Cuộc phỏng vấn kỳ lạ mở ra thương vụ IPO lịch sử

Năm 1995, Netscape gây tiếng vang khi cổ phiếu tăng vọt trong ngày giao dịch đầu tiên, đưa giá trị thị trường công ty lên gần 3 tỷ USD, đánh dấu bước ngoặt của kỷ nguyên Internet.

Thật khó mà hình dung nổi sức nặng của giải pháp Xa lộ Thông tin độc quyền. Sau Mosaic, ngay cả Marc và nhà đồng sáng lập Jim Clark cũng lên kế hoạch xây dựng một công ty phân phối video để chạy trên Xa lộ Thông tin chứ không phải Internet.

Phải đến khi đi sâu vào lập kế hoạch, họ mới quyết định rằng nếu cải thiện trình duyệt theo hướng an toàn, thiết thực và dễ sử dụng hơn, họ có thể biến internet thành mạng lưới của tương lai. Và đó chính là sứ mệnh của Netscape, một sứ mệnh mà sau này họ đã hoàn thành đầy vinh quang.

Cuộc phỏng vấn với Marc không giống với bất kỳ cuộc phỏng vấn tuyển dụng nào trước đó của tôi. Không có những câu hỏi về lý lịch, về những bước tiến trong sự nghiệp, hay thói quen làm việc. Thay vào đó, Marc hỏi xoáy vào lịch sử email, phần mềm hợp tác và các tiên kiến tương lai.

Tôi vốn là chuyên gia ở chủ đề này, bởi mấy năm qua tôi làm việc với những sản phẩm đi đầu trong ngành; dẫu vậy, tôi vẫn hết sức kinh ngạc trước kiến thức về lịch sử ngành máy tính của một cậu nhóc 22 tuổi.

Marc Andreessen năm 22 tuổi năm 1992. Ảnh: Alamy

Tôi đã gặp nhiều người trẻ thông minh, nhưng chưa từng gặp một nhà sử học trẻ về công nghệ. Kiến thức và tài năng của Marc đã khiến tôi phải tròn mắt thán phục. Nhưng bên cạnh kiến thức lịch sử, những hiểu biết của Marc về các công nghệ như công nghệ sao lưu cũng rất sắc sảo và chính xác.

Sau cuộc phỏng vấn, tôi gọi điện cho anh trai mình, nói rằng tôi vừa phỏng vấn với Marc Andreessen, người thông minh nhất tôi từng gặp.

Một tuần sau, tôi được nhận vào làm. Tôi phấn khích tới độ không cần quan tâm xem họ cho mình những lợi ích gì. Tôi chỉ biết rằng Marc và Netscape sẽ làm thay đổi thế giới và tôi muốn là một phần trong đó. Tôi bồn chồn chờ ngày làm việc đầu tiên.

Ở Netscape, tôi được giao phụ trách dòng sản phẩm máy chủ web dành cho doanh nghiệp. Dòng này có hai sản phẩm là máy chủ web thông thường có giá bán 1.200 đô la và máy chủ web an toàn (tức loại máy chủ có chứa giao thức an ninh mới có tên SSL – Secure Sockets Layer do Netscape phát minh) giá bán 5.000 đô la. Vào thời điểm tôi gia nhập, công ty mới chỉ có hai kỹ sư phụ trách máy chủ web là Rob McCool, người phát minh ra máy chủ NCSA và em trai song sinh của anh, Mike McCool.

Tới tháng 8 năm 1995, khi Netscape được cổ phần hóa, phòng máy chủ web của chúng tôi đã có tới chín kỹ sư. Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Netscape vừa ấn tượng vừa có một không hai trong lịch sử.

Ban đầu, giá cổ phiếu của công ty được ấn định ở mức 14 đô la/cổ phiếu, song vào phút chót con số này được đẩy lên gấp đôi, tức 28 đô la/cổ phiếu. Nó tiếp tục tăng lên đến mốc 75 đô la – một kỷ lục cho ngày chào bán đầu tiên – và kết thúc với con số 58 đô la. Như vậy, trong ngày chào bán cổ phiếu đầu tiên, giá trị thị trường của Netscape đã đạt gần 3 tỷ đô la.

Đợt IPO này đã khiến cả thế giới kinh doanh rúng động. Theo lời của Frank Quattrone, ông bạn làm trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng của tôi thì: “Không ai muốn sau này phải ngậm ngùi thừa nhận với cháu chắt của mình rằng họ đã bỏ lỡ sự kiện này”.