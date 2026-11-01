Cuộc phiêu lưu của hiệp sĩ Bọ ngựa

Cuốn sách mới nhất của nhà văn Uông Triều, Bọ ngựa - Hiệp sĩ một tay (NXB Hà Nội, 2026), ngay từ nhan đề đã gợi sự tò mò.

Nếu hình tượng hiệp sĩ thường gắn với vẻ ngoài cao lớn, vạm vỡ và khí phách hơn người, thì nhân vật chính của tác phẩm lại xuất hiện trong một thất bại cay đắng: mất cánh tay trái sau trận thua trước đối thủ, cái giá phải trả cho thói ngông cuồng và sự háo thắng của tuổi trẻ.

Nhưng đứng trước thất bại và khiếm khuyết một phần cơ thể, Bọ ngựa đã không bỏ cuộc, không ôm mãi một nỗi đau. Anh chàng có những thay đổi vô cùng tích cực. Bình tĩnh, chín chắn, nhìn nhận mọi việc thấu đáo và mở rộng lòng hơn khi đối diện với đồng loại.

Bọ ngựa đã không ngại ngần ra tay bảo vệ cậu Sẻ nhỏ đang bị thương trước sự tấn công của tên Nhặng xanh độc ác. Bọ ngựa cũng bình tĩnh hòa giải giữa hai anh em Thằn lằn khi đang đỏ mặt tía tai để tranh cãi đuôi ai dài hơn bằng những lý lẽ vô cùng thuyết phục, có lý, có tình.

Và hơn hết, Bọ ngựa chăm chỉ rèn luyện võ nghệ. Anh chàng xác định còn một tay thì những bài kiếm càng cần phải nhanh nhẹn và chính xác tuyệt đối.

Sau đó, Bọ Ngựa quyết tâm làm một chuyến thăm thú thế giới và làm việc nghĩa hiệp để xứng đáng với danh xưng “hiệp sĩ” mà cư dân đồng cỏ xóm Hồ thường gọi.

Càng ra thế giới rộng lớn, Bọ ngựa càng thấy nhiều điều thú vị.

Thay vì nghĩ Bọ hung ở dơ vì chuyên tiếp xúc với những bãi phân trâu, bò thì anh chàng đã hiểu hơn về công việc thầm lặng của loài Bọ hung giúp cho đất tơi xốp, cây cối tươi tốt hơn. Và hơn nữa anh Bọ hung trách nhiệm khi cả ngày làm việc vất vả để lo cho đàn con thơ ở nhà.

Trên đường chu du không ít lần, Bọ ngựa phải đối đầu với kẻ thù. Nhưng trước mỗi cuộc chiến, bao giờ anh chàng cũng trò chuyện để mong hóa giải hiềm khích.

Còn nếu nhất định phải giao đấu, Bọ ngựa cũng rất tỉnh táo phân tích tình huống, điểm mạnh yếu của đối thủ. Nhờ vậy mà dù chỉ một tay Hiệp sĩ Bọ ngựa vẫn áp đảo được Vò vẽ, giành chiến thắng trước ả Nhện mưu mô, đánh bại được Rắn hổ độc ác.

Điều dễ dàng nhận thấy, Bọ ngựa trưởng thành hơn mỗi ngày.

Ngay cả khi gặp lại Bọ ngựa nâu - người đã đánh cho anh chàng tơi bời và mất một cánh tay, Bọ ngựa đã bình tĩnh bày tỏ lòng biết ơn vì đã giúp bản thân nhìn nhận lại chính mình và sống một cuộc đời “đáng sống” như hiện tại.

Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay hấp dẫn ở chỗ tác giả đã thiết kế được một cuộc chu du và những trận đấu rất bất ngờ. Nhân vật chính Bọ Ngựa phải trải qua các cuộc giao tranh gay cấn, cũng có khi là vài phút giây mơ mộng hay đôi lúc lòng reo vui sau khi phát hiện những điều thú vị của cuộc sống.

Với kinh nghiệm viết và khả năng quan sát, Uông Triều đã xây dựng một thế giới động vật cực kỳ sinh động. Ở đó có đấu tranh sinh tồn, yêu, ghét, giúp đỡ, trả ơn. Không lên gân giáo điều nhưng từ câu chuyện nhỏ, bài học cuộc sống được các độc giả nhí tự rút ra.

Tập đồng thoại với 11 câu chuyện nho nhỏ về chàng hiệp sĩ Bọ ngựa một tay khép lại nhưng dư âm về sự trưởng thành, trượng nghĩa và một thế giới động vật vẫn neo lại trong tâm trí độc giả.

“Biết đâu, sau khi gấp cuốn sách lại, một bạn nhỏ nào đó sẽ muốn trở thành “hiệp sĩ”. Không phải bằng thanh kiếm hay những cuộc giao đấu; mà bằng lòng dũng cảm, sự chính trực và trái tim đầy yêu thương”, như kỳ vọng của tác giả cuốn sách.