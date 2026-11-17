Lực lượng chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn mới đây đã buộc phải tuyên bố rút quân khỏi khu vực eo biển Bab el-Mandeb để tập trung bảo vệ căn cứ chính của họ ở thành phố cảng Aden.

Diễn biến nói trên dường như đánh dấu sự kết thúc của cuộc phản công kéo dài 6 tuần do Quân đội chính phủ Yemen phát động nhằm giành lại quyền kiểm soát đường bờ biển ở cửa Biển Đỏ.

Thất bại của quân chính phủ sẽ giúp lực lượng Houthi tiến xa hơn về phía Aden và làm rõ khó khăn mà Saudi Arabia gặp phải khi cố gắng ngăn chặn từ xa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.

Cần nói thêm, Quân đội chính phủ Yemen đã đóng quân tại thành phố cảng Aden trên bờ biển phía Nam của Yemen kể từ năm 2015, khi lực lượng nổi dậy Houthi chiếm được thủ đô Sanaa.

"Lực lượng vũ trang miền Nam tuyên bố tiến hành chiến dịch di dời các đơn vị của mình khỏi sân bay Dubab và khu vực Bab al-Mandeb ở phía Tây tỉnh Taiz".

"Bước đi này được thực hiện nhằm ưu tiên đảm bảo an ninh cho cảng Aden và các tỉnh lân cận, cũng như củng cố vị trí tiền tuyến và đối phó với mối đe dọa hiện có", nhóm quân sự chính chiến đấu bên cạnh chính phủ Yemen ở miền Nam nước này cho biết.

Cuộc nội chiến ở Yemen vốn đã kéo dài hơn một thập kỷ và tỏ ra tương đối "ổn định" kể từ năm 2022 đã bất ngờ bùng phát mạnh mẽ trong mùa hè này, sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự tấn công Iran, khiến Tehran trả đũa thông qua lực lượng ủy nhiệm.

Đầu tháng 9/2026, Houthi tiến quân nhanh chóng và chiếm giữ bờ Biển Đỏ cùng eo biển Bab el-Mandeb - nơi kiểm soát lối vào khu vực này. Đồng thời họ bao vây lực lượng chính phủ tại Taiz - thành phố lớn thứ ba của đất nước, nằm trên vùng núi ngoại ô Aden.

Chiến dịch phản công do lực lượng chính phủ tiến hành dưới sự hỗ trợ của Riyadh, bắt đầu từ tháng 10/2026 ban đầu đạt được thành công đáng kể, cho phép họ nhanh chóng tái chiếm các vị trí trọng yếu trên bờ biển eo biển.

Mặc dù vậy chiến dịch trên không có đột phá, việc đánh bật lực lượng Houthi khỏi toàn bộ khu vực và tái chiếm thành phố Moha ở phía Bắc dọc theo bờ biển là điều bất khả thi, nhất là sau khi đối phương đã bình tĩnh và tổ chức lại các đơn vị của mình.

Để chống lại bước tiến của quân chính phủ, lực lượng Houthi tập trung sự chú ý vào các khu vực miền núi phía Bắc Aden, cắt đứt đường tiếp tế đến Taiz vào đầu tháng 10/2026 và tiếp tục tiến quân.

Trong khoảng thời gian từ ngày 9/11 đến 15/11, Houthi đã chọc thủng được tuyến phòng thủ và tạo ra mối đe dọa bao vây toàn bộ phe tấn công, dẫn đến việc quân chính phủ phải rút lui vội vã, xóa bỏ tất cả những thành công đạt được kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Lực lượng Houthi cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Saudi Arabia với mục tiêu là các sân bay lớn, gây gián đoạn giao thông và làm bất ổn kinh tế.

Không chỉ có vậy, những trận oanh kích nhằm vào các cơ sở năng lượng đã gây căng thẳng trên thị trường toàn cầu, buộc chính quyền Saudi Arabia phải cầu cứu các đồng minh, tuy nhiên tình hình vẫn chưa có gì tiến triển.