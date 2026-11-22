Tamhuy tốt nghiệp đại học mỹ thuật tại Pháp (École des Beaux-Arts de Versailles) năm 2017 và hoàn thành bậc sau đại học vào năm 2018. Triển lãm lần này phản ánh sự giao thoa giữa hai không gian văn hóa Hà Nội và Paris, nơi nền tảng học thuật phương Tây hòa quyện cùng chiều sâu tư tưởng phương Đông trong thế giới tạo hình của họa sĩ.

Cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của họa sĩ bắt nguồn từ thiên nhiên.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, họa sĩ Tamhuy cho biết, triển lãm khai mạc đúng dịp đánh dấu lần đầu tiên có Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) thực sự là nhân duyên đẹp.

Họa sĩ cho biết, bước ngoặt lớn trong sáng tác đến từ chuyến du hành Ấn Độ năm 2011, nơi anh có cơ duyên tìm hiểu Phật giáo và thực hành thiền. Trải nghiệm quan sát sự sinh khởi rồi tan biến của thân và tâm giúp anh nhận thức sâu sắc về tinh thần vô thường, rằng mọi trạng thái đều luôn vận động và không có hình thái nào tồn tại cố định. Từ chiêm nghiệm ấy, anh dần buông bỏ nhu cầu nắm giữ một hình ảnh hay kết quả định trước trên toan vẽ, để mỗi tác phẩm tự hình thành qua cử chỉ, chất liệu và thời gian.

Cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của anh bắt nguồn từ thiên nhiên với những chu kỳ sinh, tàn và tái sinh. Họa sĩ bộc bạch rằng anh không mô tả thiên nhiên mà chuyển hóa năng lượng, cấu trúc và nhịp điệu của nó thành ngôn ngữ hội họa. Trong tranh của Tamhuy, hình tượng cây cối, hoa lá xuất hiện lặp đi lặp lại như một điểm tựa thị giác để các mảng màu và đường nét tự do chuyển động xung quanh.

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 29/11.

Quá trình làm việc của anh luôn đặt trong cuộc đối thoại giữa cấu trúc và sự tự do biểu đạt. Trong khi cấu trúc tạo nên sự liên kết nội tại và định hướng vận động cho các yếu tố tạo hình thì trực giác, âm nhạc và năng lượng cơ thể lại dẫn dắt đường cọ vượt ra khỏi những khuôn mẫu sẵn có. Sự đan xen giữa những nét cọ quyết liệt, mạnh mẽ với các lớp màu mềm mại chồng lấp tạo nên nhịp điệu đối thoại khiến hình ảnh vừa xác lập vừa tan biến, lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc chuyển động của cảm xúc.

Ẩn hiện giữa những xung lực tạo hình và biến đổi không ngừng của tự nhiên, hội họa của Tamhuy vẫn giữ được một điểm tựa tĩnh tại. Sự tĩnh lặng ấy không đồng nghĩa với bất động mà là trạng thái lắng đọng và cân bằng được thiết lập sau những tương phản thị giác. Tên gọi Nắng trong tâm chính là ẩn dụ cho thứ ánh sáng lặng lẽ ấy, một nguồn sáng không đến từ bên ngoài mà vốn đã hiện hữu sẵn trong mỗi con người, chỉ chờ được nhận ra.

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 29/11.

Không gian trưng bày tại triển lãm

Ảnh, video: T.Lê