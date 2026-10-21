Cuộc hội ngộ kỉ niệm 35 mùa hoa: Nhìn lại để vững bước đi tiếp

Thẩm tra Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 Luật liên quan đến lĩnh vực Y tế , Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ quan tâm các giải pháp để không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi khi bãi bỏ biện pháp tiền kiểm…