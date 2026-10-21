Cuộc hội ngộ kỉ niệm 35 mùa hoa: Nhìn lại để vững bước đi tiếp
Sáng 21/10, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày ra mắt ấn phẩm Hoa Học Trò (15/10/1991 - 15/10/2026) và 28 năm ngày ra mắt báo Sinh Viên Việt Nam (6/10/1998 - 6/10/2026). Buổi gặp mặt có sự tham dự của đại diện Ban Biên tập Báo Tiền Phong, các nhà báo từng gắn bó với hai ấn phẩm Sinh Viên Việt Nam và Hoa Học Trò qua nhiều thời kỳ, cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và các đối tác thân thiết.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cuoc-hoi-ngo-ki-niem-35-mua-hoa-nhin-lai-de-vung-buoc-di-tiep-post1887342.tpo