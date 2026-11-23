Ký ức Hà Nội do Thăng Long Show tổ chức vào tối 21 và 22/11 được xem là show diễn hiếm hoi quy tụ ba diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và ca sĩ Ngọc Anh (3A) trên cùng một sân khấu. Chương trình được chia thành hai mảng cảm xúc Hà Nội xanh và Hà Nội hồng. Một bên là Hà Nội của lịch sử, của những năm tháng hào hùng và một bên là Hà Nội của tình yêu, của những kỷ niệm.

Diva Mỹ Linh mở màn chương trình với ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Hà Nội trong tiếng hát Mỹ Linh có khi chỉ là mùi hoa, buổi tối, cơn gió chuyển mùa, nhưng đủ để gợi nên những liên tưởng sâu xa về tình yêu và những điều đã qua. Mỹ Linh với Hà Nội đêm trở gió, Hương ngọc lan mang đến vẻ tinh tế, sang trọng. Tiếng hát của Mỹ Linh luôn có cách biểu đạt mềm mại nhưng vẫn đầy bản lĩnh.

Mỹ Linh và Hà Trần được xem là hai cá tính âm nhạc đặc biệt, mỗi người sở hữu một thế giới biểu đạt riêng. Nếu Mỹ Linh sâu lắng, học thuật thì Hà Trần lại mở ra miền âm nhạc giàu cá tính.

Qua những ca khúc như Hướng về Hà Nội, Nỗi lòng người đi, Phố nghèo, Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội... Hà Trần đưa người nghe đi qua những câu chuyện khác nhau, từ nỗi nhớ thành phố đến những miền tuổi thơ khắc khoải.

Diva Thanh Lam luôn là một trong những giọng hát có khả năng làm chủ sân khấu bằng năng lượng mạnh mẽ, sự quyết liệt và bản lĩnh biểu diễn. Trong Ký ức Hà Nội, chị mang đến một Hà Nội không chỉ đẹp, dịu dàng, mà còn đầy khí chất và có sức lay động bằng chính sự mãnh liệt của mình.

Hoa sữa, Tình yêu Hà Nội, Đêm Hồ Gươm lần lượt mở ra những sắc thái khác nhau trong tiếng hát Thanh Lam. Đó là Hà Nội vừa có chiều sâu, sự nồng nàn của tình yêu, vừa có sức mạnh nội tâm của thành phố đã đi qua bao biến động.

Nếu Thanh Lam khiến sân khấu trở nên dữ dội bởi năng lượng và khí chất, Ngọc Anh lại có cách chạm vào cảm xúc bằng sự nồng nàn, đắm say và những khoảng lặng rất riêng. Kỷ niệm của tôi, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi, Em nghĩ gì khi mùa Xuân đến, Hà Nội và tôi, Khúc mùa Thu… là những ca khúc đòi hỏi người hát không chỉ có kỹ thuật, mà còn phải có độ trải nghiệm, sự thấu hiểu và khả năng đưa những câu chuyện âm nhạc trở thành cảm xúc của chính mình.

Đặc biệt, Khúc mùa thu với không gian sân khấu tập trung vào tiếng hát, tạo nên một điểm lắng đáng chú ý trong chương trình. Tiếng hát Ngọc Anh mang đến những rung động bằng sự nồng nàn và khắc khoải, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy trong âm nhạc những rung động.

Những màn song ca giữa các diva được xem là điểm nhấn thú vị của chương trình. Cuộc gặp gỡ giữa Mỹ Linh - Hà Trần trong Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến khiến khán phòng bùng nổ. Hai cá tính âm nhạc mạnh, hai cách tiếp cận khác biệt, cùng gặp nhau trong một tác phẩm giàu tinh thần tự do và phóng khoáng đã mang lại những khoảnh khắc khó quên.

Điểm kết của Ký ức Hà Nội với liên khúc Trăng chiều - Nhớ về Hà Nội qua sự hội tụ của Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Ngọc Anh cùng dàn nhạc, là lựa chọn giàu ý nghĩa. Ký ức Hà Nội được xem là cuộc hẹn hiếm có, một món quà âm nhạc quý giá dành cho những trái tim yêu Thủ đô.