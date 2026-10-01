Cuộc hội ngộ đặc biệt giữa cô gái từng suýt mất chân và bác sĩ tại lễ khai giảng

Năm 2018, sau lần ngã trong giờ thể dục, Hoàng Thị Linh Nhi (sinh năm 2008) khi đó sống tại TP.HCM, được gia đình đưa đi khám. Kết quả khiến cả nhà bàng hoàng: cô bé mắc ung thư xương.

Những tháng ngày sau đó Nhi gắn với hóa trị và những cuộc phẫu thuật nối tiếp. Gia đình đưa Nhi đi điều trị ở nhiều bệnh viện từ Nam ra Bắc, tìm kiếm cơ hội cứu chữa cho con. Để trang trải tiền thuốc, viện phí và đi lại, gia đình phải bán đất.

Sau nhiều đợt hóa trị và 9 lần phẫu thuật, tình trạng xương đùi của Nhi vẫn diễn biến phức tạp. Nhiễm trùng kéo dài khiến việc bảo tồn chân ngày càng khó khăn. Có thời điểm, các bác sĩ đề nghị gia đình chuẩn bị cho khả năng phải cắt bỏ một bên chân. Khi ấy, Nhi vẫn còn là cô học sinh đang tuổi đến trường.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng trao áo Blouse trắng cho tân sinh viên Y khoa Hoàng Thị Linh Nhi tại lễ khai giảng.

Không muốn dừng lại ở phương án cuối cùng, bố Nhi tìm kiếm thông tin về các phương pháp điều trị trên mạng xã hội. Năm 2019, gia đình đưa cô bé đến gặp GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec.

Qua thăm khám và đánh giá, ê-kíp nhận thấy xương đùi của Nhi hoại tử gần như hoàn toàn. Tình trạng nhiễm trùng mạn tính lan sâu đến khớp háng, trong khi các cơ vùng đùi bị xơ hóa, teo nhỏ.

Bài toán đặt ra là phải xử lý ổ nhiễm trùng nhưng vẫn bảo tồn được mạch máu, thần kinh, đồng thời tạo cấu trúc đủ vững để cô bé có thể tiếp tục vận động. Sau hội chẩn, các bác sĩ lựa chọn phương án thay toàn bộ xương đùi bằng implant Titan cá thể hóa, thiết kế và chế tạo bằng công nghệ in 3D, kết hợp robot định vị trong phẫu thuật.

Năm 2021, khi mới 15 tuổi, Nhi bước vào cuộc đại phẫu. Ca mổ thành công, giúp cô bé giữ lại đôi chân. Sau ca mổ, Nhi tiếp tục tập phục hồi chức năng. Từ cô bé từng phải gắn khung nẹp sắt, em dần có thể đứng lên rồi tập những bước đi đầu tiên bằng đôi chân được tái tạo.

Sau khi sức khỏe dần ổn định, Nhi trở lại việc học. Những trải nghiệm trong quá trình điều trị khiến cô bé bắt đầu quan tâm đến ngành y, đặc biệt là căn bệnh ung thư xương mà mình từng trải qua.

Nhi muốn hiểu nhiều hơn về căn bệnh từng lấy đi một phần tuổi thơ và tìm cách giúp những người bệnh khác có thêm cơ hội điều trị. Khi lựa chọn trường đại học, Nhi quyết định theo học Y khoa tại Trường Đại học VinUni. Với cô, đây là bước tiếp theo của một hành trình đã bắt đầu từ những ngày nằm viện.

Ngày khai giảng, bố mẹ Nhi ngồi phía dưới sân khấu nhìn con gái nhận áo blouse trắng. Người cha từng đưa con đi qua nhiều bệnh viện, từng đẩy xe lăn cho con trong những ngày khó khăn, giờ chứng kiến con tự bước lên sân khấu bằng đôi chân được giữ lại sau ca phẫu thuật năm nào.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng bên Linh Nhi cùng gia đình (trái) và ca đại phẫu thay toàn bộ xương đùi Titan in 3D năm 2021 (phải) giúp Linh Nhi giữ lại đôi chân. (Ảnh: GĐCC)

Nhi cũng gặp lại GS.TS.BS Trần Trung Dũng. Nhiều năm trước, họ gặp nhau trong hoàn cảnh cô bé 15 tuổi đang đứng trước nguy cơ mất chân. Nay, Nhi đứng trước vị bác sĩ từng điều trị cho mình với tư cách một sinh viên Y khoa.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng cho biết ông vẫn nhớ cô bé nhỏ nhắn năm nào, đặc biệt là mong muốn được đứng lên và đi lại sau ca mổ.

“Ngày qua, em là bệnh nhân bé nhỏ được chúng tôi dốc lòng chữa trị; hôm nay, em đã là sinh viên Y khoa rạng rỡ; và ngày mai, em sẽ là người đồng nghiệp sát cánh cùng chúng tôi để chữa lành cho những bệnh nhân ung thư xương - căn bệnh từng lấy đi của em một phần tuổi thơ”, ông nói.

Với Nhi, quyết định học y không đến từ ước mơ xa lạ. Nhi từng là người bệnh, từng nằm trên bàn mổ, từng chờ đợi một phương án điều trị trong lúc không biết mình có thể tiếp tục đi lại hay không. Những trải nghiệm ấy khiến Nhi muốn trở thành người hiểu được nỗi lo của bệnh nhân từ một góc nhìn khác.

Phía trước cô gái trẻ là nhiều năm học tập và thực hành. Nhưng từ ngày nhận chiếc áo blouse trắng, Nhi đã có một mục tiêu rõ ràng: tìm hiểu sâu hơn về ung thư xương và hy vọng một ngày có thể giúp những bệnh nhân khác giữ lại cơ hội bước đi như mình từng được trao.