Cuộc hành trình của tín dụng chính sách ở một vùng đồng bằng tỉnh Nghệ An

Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương tổ chức phiên giao dịch giải ngân tại xã

Tín dụng chính sách vì an sinh xã hội

24 năm - khoảng thời gian gần một phần tư thế kỷ nhưng đủ để chứng minh về cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh và công bằng xã hội được thực hiện một cách bền bỉ, hiệu quả trên vùng đất đồng bằng rộng 35 nghìn héc-ta của huyện Đô Lương trước đây, nay thành 6 xã mới thuộc tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo, sự “xuất hiện” các chương trình tín dụng chính sách cùng việc “ra đời” một Phòng giao dịch NHCSXH ở vùng đất Đô Lương theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ quy định về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo.

Theo đại diện lãnh đạo địa phương, suốt 24 năm qua, từ đồng vốn của Nhà nước đã về tận cơ sở làng xã, đến đúng các đối tượng chính sách thực sự làm cú hích quan trọng, hỗ trợ biết bao hộ nghèo, hộ cận nghèo, kể cả hộ mới thoát nghèo, chủ động đầu tư cho sản xuất kinh doanh, thực hiện khát vọng đổi đời tưởng chừng xa vời có thêm cơ hội trở thành hiện thực.

Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương Lê Quang Hiếu chia sẻ, điểm chung và cũng là điểm thuận lợi cơ bản giúp đơn vị hoạt động hiệu quả và được ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo nhiều điều kiện, đặt vai trò, vị trí tín dụng chính sách làm "trụ cột" trong mục tiêu, kế hoạch khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhờ vậy, ngay từ khi thành lập đến sau năm đầu tiên hòa nhập trong công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, tập trung huy động được nguồn vốn lớn, tổ chức chuyển tải kịp thời an toàn nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước về tận thôn xóm gần xa, đến đúng từng đối các tượng thụ hưởng.

Cách làm đặc thù này của một ngân hàng hoạt động không vì mục đích lợi nhuận đã mang lại hiệu quả kinh tế và có ý nghĩa chính trị rõ rệt. Từ số vốn ít ỏt và số chương trình trình tín dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay của khởi đầu thành lập, đến 30/9/2026 Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương nâng chương trình tín dụng lên con số 15 và từ mức dư nợ 557 tỷ đồng cuối năm 2022, lên tổng dư nợ 1.003 tỷ đồng vào ngày 30/9/2026, đúng dịp kỷ niệm 24 năm xây dựng và trưởng thành ngành NHCSXH.

Đáng kể nữa toàn vùng đồng bằng Đô Lương có 9.711 khách hàng đang dư nợ với 14.307 món vay, bình quân dư nợ 1 khách hàng hơn 102 triệu đồng.

Cùng kết quả huy động được nguồn vốn lớn, cuộc hành trình 24 năm của Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương còn chuyển tải kịp thời, an toàn mọi đồng vốn ưu đãi của Nhà nước và địa phương ủy thác đến đúng từng hộ nghèo, các đối tượng thụ hưởng. Cụ thể, nguồn vốn 1.000 tỷ đồng được phân bổ qua 15 chương trình tín dụng chính sách khác nhau. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo với dư nợ 314,1 tỷ đồng, đóng vai trò then chốt giúp các hộ gia đình củng cố sinh kế và hạn chế nguy cơ tái nghèo. Tiếp đó, số vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm (trên 205 tỷ đồng) và nước sạch vệ sinh môi trường (195,2 tỷ đồng) đã góp phần tạo động lực sản xuất và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương...

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, tín dụng chính sách còn mang đậm tỉnh nhân văn sâu sắc. Đơn vị đã dành trên 49 tỷ đồng để chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh, sinh viên; đồng thời giải ngân trên 39 tỷ đồng cho vay nhà ở theo Quyết định số 100 và trên 1,6 tỷ đồng cho hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33 của Chính phủ. Đặc biệt, những đối tượng yếu thế như người chấp hành xong án phạt tù (528 triệu đồng) và người sau cai nghiện (300 triệu đồng) cũng được trao cơ hội vay vốn để bắt đầu lại cuộc đời, tái hòa nhập cộng đồng.

Cuộc hành trình 24 năm qua của tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở Đô Lương giảm xuống còn 1,21%, thu nhập bình quân đầu người đạt mức cao, hơn 81 triệu đồng, 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Thực tế cho thấy trên vùng đồng bằng rộng lớn Đô Lương trong nhiều năm qua, hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi thuận lợi. Không ai bị bỏ lại phía sau, không đối tượng chính sách nào bị NHCSXH lãng quên. Mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước để chủ động xuống ruộng, lên rừng phát triển sản xuất, tạo nguồn thu cho mình.

Đơn cử gia đình CCB Nguyễn Xuân Thìn, ngụ xóm Tân Thịnh, xã Bạch Ngọc sử dụng nguồn vốn chính sách từ chương trình giải quyết việc làm mở xưởng sửa chữa máy móc, xe vận tải phục vụ sản xuất nông nghiệp mang lại thu nhập ổn định và tạo việc làm cho 5 lao động ở địa phương.

Hay ông Nguyễn Thế Tuyên ở xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung vay vốn chương trình hộ nghèo phát triển chăn nuôi trâu bò sinh sản không chỉ giúp gia đình ông Tuyên đảm bảo cuộc sống ổn định, mà còn trả hết nợ, nộp đủ lãi đúng kỳ hạn cho Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương.

Đáng kể đến Hội phụ nữ xã Đô Lương đã thành lập mô hình “Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng bền vững gắn với sinh hoạt cộng đồng” tại xóm Lưu Diên có 29 thành viên tham gia đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận dễ dàng nguồn vốn ưu đãi để thâm canh đồng ruộng, chăn nuôi vỗ béo trâu bò... đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Giữ vững dòng chảy nguồn vốn chính sách

Suốt cuộc hành trình 24 năm ấy, bất kể thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 lan rộng và cả những thách thức xảy ra trong thời kỳ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách. Cùng đó, những cán bộ tin dụng chính sách không quản ngại gian nan, vất vả, bám sát cơ sở, bền bỉ chuyển tải kịp thời mọi đồng vốn, đến đúng người, đúng địa chỉ, toàn bộ hệ thống điểm giao dịch, lịch giao dịch tiếp tục được duy trì hoạt động như trước khi sắp xếp mở rộng đơn vị hành chính cấp xã.

Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân Đô Lương phát triển sản xuất kinh doanh

Liên tục 24 năm qua, không một ngày gián đoạn, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn chảy đều đặn ngược xuôi giúp các hộ gia đình khó khăn có tiền vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

“Dù tên gọi đơn vị hành chính có thay đổi cũng như số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn sau sáp nhập giảm từ 32 còn 6, nhưng dòng vốn chính sách vẫn được bảo đảm vận hành đều đặn thông suốt. Việc quan trọng là đơn vị triển khai các biện pháp giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch như trước đây, cụ thể tiếp tục duy trì thực hiện các điểm giao dịch xã cũ, coi trọng công tác phối hợp với UBND các xã mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xác nhận hồ sơ vay vốn, thủ tục ủy quyền, để không phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính. Mọi giao dịch của đơn vị từ khi sáp nhập đến nay được tổ chức đúng lịch, đồng vốn được đến tận nơi, đảm bảo quyền lợi của người dân không bị xáo trộn”, Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương Lê Quang Hiếu khẳng định.

Cuộc hành trình của Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương vì an sinh xã hội đã thu được những thành tựu nổi bật là tập trung huy động nguồn vốn lớn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước và địa phương giao phó. Thành tựu ấy có được trước tiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của NHCSXH cấp trên, lãnh đạo địa phương, sự phối hợp chặt trẻ của các đơn vị nhận dịch vụ ủy thác của mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn đã thực sự làm cầu nối vững chắc chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến gần dân hơn, cùng đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách đã dành cả tuổi trẻ và sức lực để ngày ngày bám sát cơ sở, tận tâm, hối hả chuyển tải mọi đồng vốn ưu đãi về đúng người cần vốn, đúng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Cuộc hành trình của tín dụng chính sách với những con người ấy, những kết quả ấy xứng danh là một “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” của chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên vùng đồng bằng Đô Lương.

Dẫu còn nhiều việc phải làm và cần sự nỗ lực cao nhưng hoạt động tín dụng chính sách ở Đô Lương đã và đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ, tin yêu của nhân dân.

Đáp lại sự quan tâm, tin tưởng đó, Phòng giao dịch NHCSXH Đô Lương tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, mở rộng quy mô tín dụng, tích cực hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số của ngân hàng thông qua việc đẩy mạnh giải ngân, không dùng tiền mặt chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thanh toán của người vay.

Bước sang giai đoạn mới với khí thế “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và “tất cả vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây cũng là suy nghĩ sâu sắc, hành động quyết liệt của những cán bộ tín dụng chính sách vùng đồng bằng Đô Lương - Nghệ An.