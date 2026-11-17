Trưa 14/11, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ người nhà bệnh nhân nam sinh năm 1973. Trước đó vào buổi sáng, người bệnh xuất hiện mệt mỏi, tức ngực, khó thở nhẹ nhưng chưa kịp đến bệnh viện thăm khám. Đến trưa, ông đột ngột mất ý thức, tím tái và ngừng tuần hoàn.

Ngay khi nhận thông tin qua điện thoại, nhân viên trực Khoa Cấp cứu đã lập tức hướng dẫn người nhà ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời điều phối đội cấp cứu nhanh chóng tiếp cận người bệnh. Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tim phổi và vận chuyển khẩn cấp về viện, trong đó quá trình ép tim được duy trì liên tục suốt dọc đường.

Người đàn ông 53 tuổi đã có thể tự thở. Ảnh: BVCC

Khi về đến viện, bệnh nhân vẫn trong tình trạng ngừng tim, monitor ghi nhận rung thất và các bác sĩ đã triển khai hồi sức tim phổi nâng cao. Ê-kíp Hồi sức tích cực quyết định triển khai kỹ thuật ECMO nhằm duy trì sự sống để tìm kiếm và xử lý nguyên nhân.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến phòng can thiệp tim mạch. Ê-kíp do TS Nguyễn Mạnh Thắng và BS Đào Mạnh Hùng thực hiện chụp động mạch vành, phát hiện tắc hoàn toàn động mạch vành phải tại đoạn đầu. Các bác sĩ đã hút huyết khối và đặt stent, giúp dòng máu qua động mạch vành được tái thông tốt, đạt mức TIMI III.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và chăm sóc chuyên sâu. Nhờ nỗ lực của các ê-kíp, tình trạng người bệnh đã cải thiện tích cực và hiện đã tỉnh.