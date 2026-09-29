Tác giả: Jordan Belfort/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Sói già Phố Wall

Đây là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - nhà môi giới ở phố Wall, người từng nhận tội gian lận, thao túng thị trường chứng khoán. Sách cung cấp góc nhìn về ngành tài chính, chứng khoán Phố Wall, sự tham lam của các nhà đầu cơ, những nguy hiểm tiềm tang trên con đường danh vọng.

Cuộc giải cứu Sói già Phố Wall khỏi siêu du thuyền chìm

Hai giờ sau, du thuyền gần như ngập nước thì có tiếng lạo xạo trên bộ đàm. Một chiếc trực thăng khác đã ở trên đầu, chiếc này của lực lượng đặc nhiệm Italia.

Thuyền trưởng Marc vẫn liên lạc qua bộ đàm với lực lượng phòng vệ duyên hải Italia. Năm phút sau, chúng tôi đều đã lên sàn đỗ trực thăng, tôi khiếp hãi nhìn chiếc thùng đu đưa qua lại cả vài chục mét theo mọi hướng. Chúng tôi lên đó đã 30 phút - chỉ để nhìn và chờ đợi với tinh thần càng lúc càng chùng xuống - và sau đó Mặt trời chìm xuống bên dưới đường chân trời.

Vừa lúc đó John leo lên boong, trông đầy vẻ khiếp hãi. “Tất cả mọi người cần xuống thang ngay”, anh ta ra lệnh. “Trực thăng hết nhiên liệu và phải quay vào bờ. Chúng ta sắp phải bỏ tàu, chúng ta chìm đến nơi rồi.”

Tôi nhìn anh ta, vẻ ngạc nhiên. “Đó là lệnh của thuyền trưởng”, anh ta nói thêm. “Xuồng cứu sinh đang được bơm hơi ở phía đuôi tàu, chỗ vẫn bố trí sàn lặn ấy. Đi nào!”, anh ta dùng tay ra hiệu. Một chiếc xuồng cao su ư? Tôi nghĩ. Trong những đợt sóng cao đến 15 mét ư? Để thoát ra khỏi chỗ chết tiệt này! Dường như đúng là một hành động điên rồ. Nhưng đó là lệnh của thuyền trưởng, cho nên tôi phải tuân theo, những người khác cũng vậy. Chúng tôi lần mò về phía đuôi thuyền, nơi hai gã Bill đang giữ đuôi một chiếc xuồng cao su màu da cam tươi. Khi họ đặt nó xuống nước, nó bị cuốn văng đi.

“Được rồi!”, tôi nói với một nụ cười châm biếm. “Tôi nghĩ ý tưởng xuồng cao su hoàn toàn thất bại rồi.” Tôi quay sang nữ công tước và chìa tay về phía nàng. “Nào em; chúng ta đi nói chuyện với Thuyền trưởng Marc.”

Tôi giải thích cho Thuyền trưởng Marc tình hình xảy ra với chiếc xuồng. Anh ấy hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh. “Thôi được”, anh ấy nói, “tôi muốn hai vị nghe tôi đây: Chúng ta chỉ còn một động cơ thôi. Nếu cứ thế này, tôi sẽ không thể điều khiển được thuyền nữa, chúng ta sẽ bị lật nghiêng. Tôi muốn hai vị cứ ở yên đây. Nếu thuyền lật, hãy nhảy qua mạn và bơi càng xa càng tốt. Sẽ có một luồng nước rất mạnh khi thuyền chìm đấy, và nó sẽ kéo các vị xuống theo nó. Cho nên phải liên tục quẫy đạp ngoi lên mặt nước. Nước đủ ấm để chúng ta trụ được. Có một chiếc khu trục hạm của hải quân Italia cách đây khoảng 50 dặm và nó đang trên đường tới đây. Họ sẽ gửi một chiếc trực thăng cứu hộ nữa kèm theo người của lực lượng đặc nhiệm. Tình hình này lực lượng phòng vệ duyên hải không kham nổi.”

Tôi gật đầu và nói với Thuyền trưởng Marc: “Để tôi xuống bảo với mọi người.” “Không”, anh ấy ra lệnh, “hai vị phải ở lại đây. Chúng ta có thể chìm bất kỳ lúc nào và tôi muốn anh chị ở bên nhau.” Anh ấy quay sang John. “Xuống và giải thích mọi việc cho các vị khách.”

Chuyến du lịch trong mơ trên du thuyển của Sói già biến thành cuộc giải cứu. Ảnh: Power & Motoryacht.

Hai giờ sau, du thuyền gần như ngập nước thì có tiếng lạo xạo trên bộ đàm. Một chiếc trực thăng khác đã ở trên đầu, chiếc này của lực lượng đặc nhiệm Italia. ‘Được rồi”, Thuyền trưởng Marc nói với một nụ cười kỳ lạ trên mặt, “thế này nhé: Họ sẽ hạ một lính đặc nhiệm xuống bằng dây tời nhưng trước tiên chúng ta phải đẩy chiếc trực thăng xuống biển để lấy chỗ cho anh ta đã.” “Anh lại làm tôi sợ rồi!”, tôi mỉm cười nói.

“Ôi, Chúa ơi!”, nữ công tước kêu lên, đưa tay lên bịt miệng. “Không”, Thuyền trưởng Marc đáp, “tôi không dọa đâu. Để tôi đi lấy máy quay video; cảnh này cần được lưu lại cho hậu thế.”

John ở lại buồng điều khiển trong khi Thuyền trưởng Marc và tôi leo lên sàn đậu máy bay cùng với hai gã Bill và nhanh chóng tháo dây chằng chiếc trực thăng. Sau đó, anh ấy kéo tôi ra phía trước chiếc trực thăng và quàng tay qua vai tôi. “Được rồi”, anh ấy nói, cười tươi, “tôi luôn muốn anh nói mấy lời gì đó trước khán giả.” Tôi nhìn thẳng vào máy quay và nói: “Này! Chúng tôi sẽ đẩy chiếc trực thăng của chúng tôi xuống Địa Trung Hải. Việc này ghê gớm không nào?” Thuyền trưởng Marc nói thêm: “Ừ! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử du thuyền! Hãy ghi nhớ ông chủ của du thuyền Nadine!”

“Phải”, tôi tiếp, “và nếu tất cả chúng tôi đều chết, tôi muốn mọi người đều biết rằng chính ý tưởng của tôi đã gây ra sự quá đà tai hại này. Tôi đã buộc Thuyền trưởng Marc phải làm theo ý mình, vì thế anh ấy vẫn đáng được hưởng một lễ an táng đúng quy cách!”

Đến đó là kết thúc đoạn ghi hình của chúng tôi. Thuyền trưởng Marc nói: “Được rồi - hãy đợi cho tới khi chúng ta bị một con sóng đánh tới và du thuyền bắt đầu nghiêng sang bên phải; sau đó tất cả chúng ta cùng dô ta một lượt nhé.” Và khi chiếc du thuyền nghiêng sang phải, tất cả chúng tôi cùng đẩy mạnh về phía trước và chiếc trực thăng trượt ra ngoài mạn thuyền. Chúng tôi chạy ra mép thuyền và nhìn nó chìm xuống mặt nước trong không đầy 10 giây.

Hai phút sau, có đến 17 người chúng tôi ở trên boong đậu máy bay, chờ được cứu. Thuyền trưởng Marc và John vẫn ở trong buồng thuyền trưởng, cố gắng giữ cho du thuyền nổi. Phía trên đầu chúng tôi khoảng 30 mét, một chiếc trực thăng Chinook hai tầng cánh quạt đang bay lơ lửng tại chỗ. Thậm chí ở độ cao 30 mét, tiếng gầm rít của hai trục cánh chính vẫn đinh tai nhức óc.

Đột nhiên, một anh chàng đặc nhiệm nhảy khỏi trực thăng và bắt đầu tụt xuống dọc theo một sợi dây kim loại chắc chắn. Anh ta mang quân phục của lực lượng đặc nhiệm, với bộ đồ chống nước bằng cao su màu đen có mũ trùm kín mít. Anh ta đeo một chiếc ba lô trên vai và một thứ trông như cây súng bắn tên lủng lẳng ở một bên chân. Anh ta đung đưa qua lại như con lắc, cả mấy chục mét. Khi chỉ còn cách du thuyền 9 mét, anh ta bắt đầu với lấy khẩu súng bắn tên, ngắm và bắn thẳng xuống du thuyền. Mười mấy giây sau, người lính đặc nhiệm đã ở trên boong tàu - mỉm cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái với chúng tôi.

Tất cả 18 người chúng tôi được kéo lên an toàn. Nhưng vẫn có chút lộn xộn với công việc ưu tiên phụ nữ và trẻ em này, khi anh chàng Ross khiếp nhược (trước đây là tay phong trần can trường kia đấy) xô Ophelia lẫn hai gã Bill và lao bổ tới chỗ anh lính đặc nhiệm, nhào vào anh ta - chân và tay ôm ghì chặt lấy anh lính, nhất quyết không chịu buông ra cho tới khi rời khỏi du thuyền. Nhưng với Rob và tôi thì ổn, bởi vì giờ đây chúng tôi đã có cớ để xé xác Ross thành từng mảnh trong suốt quãng đời còn lại của anh ta.