Tác giả: Ben Horowitz / Alpha Books - NXB Công Thương

Bản lĩnh CEO

Ben Horowitz kể về những thời điểm khó khăn nhất của một CEO, từ sa thải nhân sự, giữ người giỏi đến xử lý khủng hoảng. Cuốn sách tập trung vào cách người lãnh đạo đưa ra quyết định, giữ bản lĩnh để đưa doanh nghiệp vượt qua nghịch cảnh.

Cuộc gặp với thiên tài công nghệ 22 tuổi của Ben Horowitz

Không có bằng MBA danh giá như yêu cầu tuyển dụng, Ben Horowitz vẫn có cơ hội phỏng vấn tại Netscape, công ty tiên phong đưa Internet đến với công chúng.

Netscape

Một hôm, khi vẫn còn làm việc ở Lotus, một đồng nghiệp cho tôi xem một sản phẩm có tên Mosaic do một số sinh viên trường Đại học Illinois phát triển. Nói ngắn gọn, Mosaic là giao diện đồ họa internet, một công nghệ trước đây chỉ được dùng cho giới khoa học và nghiên cứu.

Sản phẩm này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nó chính là tương lai và sẽ thực lãng phí thời gian nếu tôi không làm việc gì đó liên quan đến Internet.

Vài tháng sau, tôi đọc trên báo thông tin về một công ty có tên Netscape, đứa con chung của Jim Clark, nhà sáng lập công ty công nghệ Silicon Graphics và Marc Andreessen, người phát minh Mosaic. Tôi lập tức bị thu hút và muốn làm việc ở đó. Tôi gọi điện cho một người bạn làm ở Netscape và nhờ anh ấy thu xếp một cuộc phỏng vấn. Anh ấy đồng ý và thế là tôi lên đường.

Nhóm phát triển trình duyệt RockMelt tại Mountain View, California (Mỹ), năm 2010. Từ trái sang: Tim Howes, Eric Vishria, Marc Andreessen và Ben Horowitz. Ảnh: New York Times.

Trong vòng phỏng vấn đầu tiên, tôi gặp tất cả thành viên của nhóm quản lý sản phẩm. Tôi cứ tưởng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng tối hôm ấy khi về đến nhà, tôi thấy Felicia ngồi khóc sụt sùi. Hóa ra trước đó, người phụ trách tuyển dụng của Netscape đã gọi điện tới nhà (thời đó điện thoại di động chưa phổ biến) để cho tôi một vài lời khuyên và Felicia là người nghe máy.

Người này nói rằng có thể tôi sẽ không được nhận vào Netscape, vì họ muốn tìm người có bằng MBA của trường Đại học Stanford hay Harvard. Felicia nói tôi có thể đi học. Nhưng nhìn những đứa con nhỏ nheo nhóc, cô ấy biết rằng điều đó là không tưởng, nên cô bật khóc.

Tôi giải thích cho cô ấy rằng đó là nhân viên chứ đâu phải là quản lý tuyển dụng, mà không chừng họ lại đang cân nhắc tôi, dù bằng cấp không phù hợp.

Ngày hôm sau, vị quản lý tuyển dụng gọi lại mời tôi đi phỏng vấn với nhà sáng lập kiêm Giám đốc Kỹ thuật Marc Andreessen, khi đó mới 22 tuổi.

Bây giờ, hẳn ai cũng dễ dàng hình dung rằng trình duyệt web và internet đều là những xu hướng phát triển tất yếu, song nếu không có Marc, thế giới mà chúng ta đang sống có lẽ sẽ khác đi nhiều.

Thời đó, hầu hết mọi người đều cho rằng chỉ có giới khoa học và nghiên cứu mới dùng đến internet, và rằng internet là thứ quá khó hiểu, không an toàn và không đáp ứng kịp những nhu cầu kinh doanh thực tế.

Thậm chí sau khi Mosaic, trình duyệt đầu tiên trên thế giới, ra đời thì gần như vẫn chưa có ai – đặc biệt là những lãnh đạo trong ngành công nghệ, khi đó vẫn còn đang loay hoay xây dựng những giải pháp riêng – cho rằng Internet sẽ vươn rất xa khỏi cộng đồng khoa học.

Những giải pháp được ưa thích nhất trong cuộc đua trở thành cái gọi là Xa lộ Thông tin là công nghệ của các hãng lớn như Oracle hay Microsoft. Những hoạt động của họ thu hút trí tưởng tượng của giới truyền thông kinh doanh.

Hiện tượng này không hẳn là phi logic, bởi lẽ phần lớn các công ty thậm chí còn không chạy TCP/IP (nền tảng phần mềm cho Internet) mà chạy các giao thức kết nối riêng như AppleTalk, NetBIOS và SNA.

Tới tận tháng 11 năm 1995, Bill Gates viết cuốn Con đường phía trước, trong đó ông vẫn tiên đoán rằng Xa lộ Thông tin – mạng lưới kết nối các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong một thế giới thương mại không có ma sát – sẽ là kẻ kế nhiệm lý tưởng của internet và sẽ quyết định tương lai. Sau này Gates lật lại vấn đề và nhắc đến internet thay vì Xa lộ Thông tin, song đó không phải là quan điểm ban đầu của ông.

Quan điểm độc quyền này không có lợi cho doanh nghiệp hay người tiêu dùng. Trong suy nghĩ của những người có tầm nhìn lớn như Bill Gates và Larry Ellison, các tập đoàn sở hữu Xa lộ Thông tin sẽ đánh thuế mọi giao dịch trên đó bằng cách ăn chia “phần trăm”, theo cách nói của Nathan Myhrvold, giám đốc công nghệ khi đó của Microsoft.