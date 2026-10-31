Cuộc gặp Việt - Xô trên thềm lục địa (Kỳ cuối): Thành quả của những tháng năm chung sức

Cuối năm 1983, sau quá trình chuẩn bị về tổ chức, nhân lực, thiết bị và tài liệu địa chất, Vietsovpetro bước vào giai đoạn quan trọng của chương trình tìm kiếm dầu khí ngoài khơi.

Ngày 31/12/1983, tàu khoan Mikhain Mirchin tiến hành mở lỗ giếng thăm dò BH-5 tại mỏ Bạch Hổ, thuộc Lô 09 bể Cửu Long, cách Vũng Tàu khoảng 130 km. Đây là giếng khoan tìm kiếm, thăm dò đầu tiên của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ.

Sau nhiều tháng thi công và thử vỉa, tháng 5/1984, giếng BH-5 cho kết quả phát hiện dòng dầu công nghiệp. Dòng dầu từ tầng trầm tích Miocen dưới đã cung cấp cơ sở quan trọng để khẳng định triển vọng khai thác mỏ Bạch Hổ, mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo của chương trình hợp tác dầu khí Việt - Xô.

Tàu Mikhain Mirchin thử vỉa tại giếng BH-5, mỏ Bạch Hổ.

Phát hiện dầu công nghiệp cũng đặt ra yêu cầu nhanh chóng xây dựng hệ thống công trình để đưa mỏ vào khai thác. Từ Vũng Tàu, các cấu kiện giàn khoan cố định được gia công, lắp ráp và chuẩn bị vận chuyển ra biển. Các lực lượng thiết kế, xây lắp, vận tải và khoan tiếp tục phối hợp triển khai một khối lượng công việc ngày càng lớn.

Ngày 31/3/1984, việc lắp ráp chân đế giàn khoan cố định số 1 được triển khai. Đến ngày 6/11/1984, chân đế này được hạ thủy, chuẩn bị cho quá trình hoàn thiện và lắp đặt giàn MSP-1 tại mỏ Bạch Hổ.

Những công trình thép đồ sộ, hệ thống đường ống, thiết bị công nghệ và giếng khoan khai thác đòi hỏi kỹ thuật thi công chính xác, đồng thời bảo đảm khả năng làm việc lâu dài trong môi trường biển. Đây cũng là giai đoạn các kỹ sư, công nhân Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào những công việc kỹ thuật chuyên ngành, cùng các đồng nghiệp Liên Xô xử lý những yêu cầu mới về lắp ráp, vận hành và an toàn công trình.

Theo tư liệu lịch sử, trong quá trình xây dựng các giàn khoan cố định tại Bạch Hổ, những cuộc giao ban kỹ thuật thường xuyên được tổ chức ngay trên công trường, dưới sự chủ trì của Chánh kỹ sư Vietsovpetro Ph.G. Arjanov. Các bộ phận thiết kế, công nghệ khai thác và xây lắp phối hợp chặt chẽ để xử lý khối lượng lớn công việc, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ.

Bước sang năm 1985, hoạt động khoan tìm kiếm, thăm dò tiếp tục mang lại những kết quả quan trọng. Giàn tự nâng Ekhabi khoan giếng BH-4, xác định các tầng dầu công nghiệp trong trầm tích Oligocen, bổ sung cơ sở địa chất cho quá trình đánh giá và phát triển mỏ.

Trong khi đó, việc xây dựng các công trình khai thác, hoàn thiện hệ thống thiết bị và chuẩn bị lực lượng vận hành được đẩy nhanh. Đầu năm 1986, bộ máy tổ chức khai thác mỏ từng bước được kiện toàn, chuẩn bị tiếp nhận và vận hành các công trình ngoài khơi.

Ngày 26/6/1986, từ giàn MSP-1, tấn dầu thô đầu tiên được khai thác công nghiệp tại mỏ Bạch Hổ.

Đây là dấu mốc lịch sử của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Lần đầu tiên, hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu ngoài khơi trên thềm lục địa Việt Nam đã dẫn tới sản xuất dầu thô ở quy mô công nghiệp, mở ra một nguồn lực mới phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Giàn MSP-1 khai thác tấn dầu đầu tiên trên mỏ Bạch Hổ năm 1986.

Trong phòng điều hành khai thác trên giàn MSP-1 những ngày đầu ấy có mặt các cán bộ, chuyên gia Liên Xô và Việt Nam. Phía Việt Nam có những kỹ sư như Phùng Đình Thực, Trần Văn Hồi, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Thúc Kháng cùng nhiều công nhân trực tiếp vận hành các hệ thống công nghệ. Họ là một phần của tập thể đã trải qua nhiều năm chuẩn bị, xây dựng và làm việc để đưa mỏ Bạch Hổ vào khai thác.

Dòng dầu đầu tiên từ Bạch Hổ là kết quả của cả một quá trình liên tục, được khởi đầu bằng quyết định hợp tác cấp cao, tiếp nối qua những chương trình khảo sát, khoan thăm dò, xây dựng căn cứ, chế tạo và lắp đặt công trình biển. Thành quả ấy có sự đóng góp của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư và công nhân hai nước.

Từ năm 1981 đến năm 1986, Vietsovpetro đã chuyển mình từ một tổ chức liên doanh mới thành lập thành một đơn vị trực tiếp khai thác dầu khí trên biển. Đằng sau bước phát triển ấy là quá trình huy động và phối hợp nguồn lực trên quy mô lớn, cùng sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật Việt Nam.

Những công trình đầu tiên ở Bạch Hổ cũng tạo nền tảng để Vietsovpetro tiếp tục mở rộng hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và làm chủ các công nghệ ngày càng phức tạp. Đặc biệt, việc phát hiện dầu trong tầng đá móng nứt nẻ tại giếng BH-6 vào tháng 5/1987 sau đó đã mở ra một hướng phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động khai thác dầu khí tại bể Cửu Long.

Thành công của Vietsovpetro trong những năm đầu đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành dầu khí Việt Nam, đồng thời tạo dựng nền tảng về nhân lực, công nghệ và kinh nghiệm tổ chức sản xuất cho các giai đoạn tiếp theo.

Qua những năm tháng sát cánh cùng các chuyên gia Liên Xô, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân Việt Nam từng bước trưởng thành, tích lũy tri thức, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực làm chủ các công trình dầu khí ngoài khơi. Trên nền tảng được tạo dựng bằng sự hợp tác và tin cậy giữa hai nước, ngành dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển, từng bước đảm nhận những nhiệm vụ ngày càng lớn, góp phần xây dựng năng lực công nghiệp năng lượng của đất nước.