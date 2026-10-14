Cuộc gặp thường niên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Quang cảnh Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Đồng chủ trì Cuộc gặp có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Phát biểu tại Cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn 3 nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình cảm đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt. Đại tướng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước Campuchia và đất nước Lào sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiếp tục củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại Cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả qua hơn một thập kỷ; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa 3 nước, 3 Quân đội.

Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa 3 nước, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng ghi nhận 3 trọng tâm hợp tác Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước đã thống nhất tại Cuộc gặp 3 Bộ trưởng năm 2025 tại Lào đã được triển khai hiệu quả, nổi bật là gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và Quân đội ba nước, nhất là các thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa tầm quan trọng của giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết 3 nước...

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng đề nghị 3 Bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác gồm: Củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 3 nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ 3 nước, 3 Quân đội.

Đại tướng cũng đề nghị tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới; công nghiệp quốc phòng; pháp luật quân sự, quốc phòng; thể thao quân sự; chuyển đổi số; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN...

Khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong lưu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu tại Cuộc gặp.Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh hai đoàn do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Campuchia dẫn đầu sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng12/2026 tại Hà Nội.

Tại Cuộc gặp, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa 3 nước, 3 quân đội, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng đơm hoa, kết trái.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa 3 Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia, qua đó, giúp Bộ Quốc phòng Lào, Campuchia có thêm kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn.

Vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của hợp tác giữa Bộ Quốc phòng 3 nước, Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị thời gian tới, 3 bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực,...để hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập chung giữa 3 Bộ Quốc phòng về phòng thủ dân sự.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia phát biểu tại Cuộc gặp - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Đại tướng Tea Seiha khẳng định đây là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam-Lào-Campuchia, góp phần vào sự hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Lào-Campuchia thời gian qua nói chung cũng như những kết quả tích cực, hiệu quả trong hợp tác quốc phòng giữa 3 nước trên cơ sở các cơ chế hợp tác, các thỏa thuận hợp tác đã có, Đại tướng Tea Seiha cam kết trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng 3 nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và nhân dân Việt Nam-Lào-Campuchia; tiếp tục ủng hộ Việt Nam, Lào trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực ASEAN, đặc biệt là ADMM, ADMM+.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký Biên bản Cuộc gặp - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Tại cuộc gặp, các bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu rất đáng tự hào của ba nước, ba Quân đội trong thời gian qua.

Kết thúc cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký Biên bản Cuộc gặp./.