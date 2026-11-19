Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hãng thông tấn Tass ngày 19/11 cho biết, thượng đỉnh ba bên dự kiến diễn ra tại Kỳ Lâm Sơn Trang, khu nhà khách nhà nước ở Thâm Quyến, nơi từng tổ chức cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tối 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng xuất hiện tại Thâm Quyến (Trung Quốc) trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ba nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi ngắn, đánh dấu lần xuất hiện cùng nhau trước thềm cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào quan hệ giữa các cường quốc và cách thức hợp tác giữa những nước này có thể góp phần cải thiện tình hình thế giới.

"Các cuộc thảo luận sẽ tập trung cách thức phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa các cường quốc - những nước lớn trên thế giới, cũng như cách mà sự hợp tác giữa các cường quốc này có thể góp phần cải thiện tình hình toàn cầu nói chung", TASS dẫn lời ông Ushakov nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ khó có đủ thời gian để tiến hành một cuộc hội đàm song phương đầy đủ bên lề APEC. Tuy nhiên, nếu có cơ hội trao đổi riêng, hai nhà lãnh đạo có thể đề cập một số chủ đề ngoài kinh tế.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16/11 cho hay, nước chủ nhà kỳ vọng cuộc gặp ba bên sẽ tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi sâu về những vấn đề liên quan đến hòa bình thế giới và ổn định chiến lược, dù khả năng đạt được những kết quả cụ thể là không cao.