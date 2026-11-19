Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cuộc gặp có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc, Nga và Mỹ tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên. Ông cho rằng ba nước cần đi đầu trong hợp tác nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới và đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại. Đề cập quan hệ Mỹ - Trung, ông bày tỏ mong muốn hai nước xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình đã đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đồng thời bày tỏ vinh dự khi được tham dự cuộc gặp cùng hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga. Ông đánh giá việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa ba nước là sự kiện mang tính lịch sử, đồng thời cho biết các bên có nhiều vấn đề quan trọng cần trao đổi.

Nhấn mạnh vai trò của đối thoại, ông Trump cho rằng lãnh đạo ba quốc gia có trách nhiệm đặc biệt trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác. Theo ông, việc thu hẹp các cơ hội trao đổi với những quốc gia có quan điểm khác biệt sẽ không giúp đạt được hòa bình.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thiết lập cơ chế trao đổi thông tin và phòng ngừa khủng hoảng nhằm hạn chế những đánh giá sai lệch, tránh để bất đồng dẫn đến căng thẳng.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Trung Quốc, Nga và Mỹ cùng chia sẻ trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Ông nhấn mạnh hợp tác giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích sẽ đóng góp đáng kể vào việc củng cố an ninh, ổn định toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC kéo dài hai ngày tại Thâm Quyến. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc hội đàm song phương riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.