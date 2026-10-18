Cuộc gặp mặt giữa The Weeknd và vợ chồng siêu sao Lương Triều Vỹ gây sốt

The Weeknd, tên thật Abel Tesfaye, trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong buổi gặp gỡ riêng tư cùng vợ chồng Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh tại Hồng Kông. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, các nghệ sĩ đã có dịp dùng bữa tối và giao lưu trong không khí thân mật.

Cuộc gặp gây chú ý bởi sự kết hợp giữa một trong những ngôi sao nhạc pop nổi bật trên thị trường quốc tế và cặp đôi có sức ảnh hưởng lâu năm của làng giải trí Hoa ngữ. Nếu The Weeknd được biết đến với những bản hit toàn cầu cùng phong cách âm nhạc đặc trưng, Lương Triều Vỹ lại là gương mặt điện ảnh được đánh giá cao qua nhiều tác phẩm nổi tiếng. Trong khi đó, Lưu Gia Linh cũng là nghệ sĩ có vị trí đáng kể trong ngành giải trí Hồng Kông.

Những hình ảnh từ buổi tối đặc biệt được Lưu Gia Linh đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sự xuất hiện chung của ba nghệ sĩ khiến cuộc gặp gỡ trở thành chủ đề được bàn luận, dù các thông tin được công bố hiện chưa cho thấy thêm chi tiết về nội dung cuộc trò chuyện hay lý do cụ thể dẫn đến buổi gặp.

Đáng chú ý, thời điểm The Weeknd gặp gỡ vợ chồng Lương Triều Vỹ cũng trùng với giai đoạn nam ca sĩ chuẩn bị cho các đêm diễn tại Hồng Kông trong khuôn khổ chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn Tour. Theo lịch trình được công bố, anh dự kiến biểu diễn tại sân vận động Kai Tak vào các ngày 24, 25, 30 và 31/10/2026.

Loạt concert được kỳ vọng thu hút đông đảo khán giả, tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của chuyến lưu diễn quy mô lớn mà The Weeknd thực hiện trong những năm gần đây. Việc lựa chọn Hồng Kông làm điểm dừng chân cũng đưa nam ca sĩ đến gần hơn với lượng người hâm mộ tại khu vực châu Á.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, The Weeknd còn tham gia các hoạt động truyền thông tại địa phương, trong đó có cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Hồng Kông. Những hoạt động này góp phần khiến sự hiện diện của nam ca sĩ tại thành phố trở thành tâm điểm chú ý trước khi chuỗi concert chính thức diễn ra.

Về phía Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh, cặp đôi vốn thường nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Bởi vậy, cuộc gặp lần này với một ngôi sao âm nhạc quốc tế như The Weeknd càng tạo thêm sức hút trên mạng xã hội.

Dù chưa có nhiều thông tin về mối quan hệ giữa các nghệ sĩ ngoài cuộc gặp gỡ nói trên, hình ảnh chung của họ vẫn tạo nên một khoảnh khắc giao lưu đáng chú ý giữa hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Trong thời gian lưu lại Hồng Kông, The Weeknd được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ trước những đêm diễn được mong đợi.