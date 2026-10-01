Cuộc gặp gỡ giữa các tác giả trẻ đương đại và sinh viên viết văn, báo chí

Chiều 30/9 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp gỡ tác giả văn học trẻ đương đại và giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng]”.

Chương trình là dịp để những người đang sáng tác, những người học sáng tác và những người làm công tác xuất bản cùng trao đổi về đời sống văn học trẻ hiện nay.

TS. Mai Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Viết văn, Khoa Viết văn và Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng nhà văn Nhật Phi và nhà văn Phạm Thu Hà. (Ảnh: Hà Anh)

TS. Mai Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Viết văn, Khoa Viết văn và Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, dẫn chuyện với hai khách mời là nhà văn Nhật Phi và nhà văn Phạm Thu Hà.

Không khí buổi gặp gỡ diễn ra cởi mở với nhiều câu hỏi của sinh viên dành cho các tác giả. Từ những câu chuyện cụ thể trong quá trình viết, các khách mời chia sẻ về cách hình thành ý tưởng, tích lũy vốn sống, quan sát đời sống, đọc, viết và chỉnh sửa bản thảo trước khi tác phẩm đến với độc giả.

Câu chuyện nghề và hành trình sáng tác

Các nhà văn trẻ hôm nay có điều kiện tiếp cận nguồn tri thức phong phú, văn học thế giới và nhiều nền tảng nội dung mới. Internet, mạng xã hội cùng những thay đổi nhanh chóng của đời sống tạo thêm chất liệu cho sáng tác, đồng thời đặt người viết trước những câu hỏi mới về cách tìm kiếm đề tài, xây dựng tiếng nói riêng và kết nối với độc giả.

Những vấn đề này được đặt ra trong cuộc trò chuyện giữa hai nhà văn và sinh viên Khoa Viết văn, Báo chí. Người trẻ đang quan tâm đến những đề tài nào, làm thế nào để hình thành cái tôi sáng tạo và liệu nghề viết có thể trở thành một công việc lâu dài là những nội dung nhận được sự quan tâm.

Từ trải nghiệm thực tế, Nhật Phi và Phạm Thu Hà chia sẻ những câu chuyện phía sau tác phẩm, qua đó giúp sinh viên hình dung cụ thể hơn về công việc của người viết. Cuộc gặp không dừng ở những câu chuyện về tác phẩm đã xuất bản mà còn hướng tới những khó khăn, lựa chọn và quá trình rèn luyện của một tác giả trên con đường sáng tác.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Nguồn: BTC)

Nhà văn Nhật Phi từng giành giải Nhất Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 5 năm 2014. Nhà văn Phạm Thu Hà gần đây giành giải Ba Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất. Những dấu mốc này cũng trở thành điểm khởi đầu để các tác giả chia sẻ với sinh viên về ý nghĩa của việc tham gia các cuộc thi, giải thưởng văn học đối với người viết trẻ.

Qua câu chuyện của các khách mời, giải thưởng văn học được nhìn nhận như một không gian để tác phẩm được đọc và đánh giá nghiêm túc, đồng thời tạo thêm cơ hội để những sáng tác mới được xuất bản và tiếp cận bạn đọc. Với những người đang học viết, đây cũng là một kênh để thử sức, nhận phản hồi và từng bước xác định hướng đi trong sáng tác.

Giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng, nhìn lại kết quả lần tổ chức thứ nhất và thông tin về mùa giải thứ hai đang diễn ra.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, cho biết giải thưởng hướng tới tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam. Cùng với đó, giải thưởng đặt mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ, khuyến khích người viết kể những câu chuyện của thế hệ mình và tạo môi trường để họ thử sức, rèn luyện, trưởng thành trên con đường sáng tác.

Việc Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức gặp gỡ các tác giả trẻ tại một cơ sở đào tạo về viết văn cũng tạo thêm không gian kết nối giữa sáng tác, đào tạo và xuất bản.

Sự kiện góp phần đưa người viết, người học viết và bạn đọc trẻ đến gần nhau hơn. (Ảnh: Hà Anh)

Với sinh viên, những cuộc trò chuyện trực tiếp với người viết mang đến cơ hội tìm hiểu nghề từ kinh nghiệm thực tế; với các nhà văn, đây là dịp lắng nghe những quan tâm, trăn trở của thế hệ đang bước vào con đường sáng tác.

Từ những câu chuyện về ý tưởng, bản thảo đến hành trình xuất bản, cuộc gặp gỡ cho thấy nghề viết được hình thành không chỉ từ cảm hứng mà còn từ quá trình đọc, quan sát, tích lũy và lao động nghiêm túc với con chữ. Đây cũng là một trong những giá trị mà các chương trình giao lưu văn học hướng tới, góp phần đưa người viết, người học viết và bạn đọc trẻ đến gần nhau hơn.