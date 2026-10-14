Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký Biên bản cuộc gặp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 14/10, Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia đã diễn ra tại Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chủ trì cuộc gặp.

Bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn ba nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình cảm đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đất nước Campuchia và đất nước Lào sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiếp tục củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Toàn cảnh cuộc gặp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá, kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả qua hơn một thập kỷ; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa ba nước, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng ghi nhận ba trọng tâm hợp tác Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đã thống nhất tại Cuộc gặp ba Bộ trưởng năm 2025 tại Lào đã được triển khai hiệu quả. Trong đó, nổi bật là: gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và Quân đội ba nước, nhất là các thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa tầm quan trọng của giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết ba nước...

Ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia tại cuộc gặp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, gồm: Củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba nước, ba Quân đội; giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân, binh chủng.

Đồng thời, quân đội ba nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới; công nghiệp quốc phòng; pháp luật quân sự, quốc phòng; thể thao quân sự; chuyển đổi số; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong lưu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh hai đoàn do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Campuchia dẫn đầu sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại cuộc gặp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Về phần mình, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa ba nước nói chung, quân đội ba nước nói riêng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao kết quả Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 vừa diễn ra vào sáng cùng ngày, mang lại nhiều kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn; đồng thời bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia thời gian qua

Trao đổi tại cuộc gặp, Đại tướng Tea Seiha khẳng định, chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 góp phần củng cố mối quan hệ giữa ba nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tại cuộc gặp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Tea Seiha đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia trong thời gian qua nói chung, giữa Bộ Quốc phòng ba nước nói riêng; cam kết trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước; khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Tại hội đàm, các bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu đáng tự hào của ba nước, ba Quân đội trong thời gian qua. Kết thúc cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước ký Biên bản Cuộc gặp./.