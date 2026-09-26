Cuộc gặp chớp nhoáng của Tổng thống Ukraine và Giám đốc CIA

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã có cuộc trao đổi ngắn tại sân bay Shannon ở Ireland hôm 21/9, trong lúc máy bay của 2 bên dừng để tiếp nhiên liệu trên hành trình tới Mỹ.

Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết cuộc gặp diễn ra không chính thức. Một nguồn xác nhận 2 người gặp nhau tại sân bay, trong khi nguồn còn lại cho biết họ đã trao đổi trong lúc máy bay được tiếp nhiên liệu.

Các nguồn này không tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện do tính nhạy cảm của vấn đề.

Ông Ratcliffe khi đó đang trên đường trở về Mỹ sau cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tại Cairo. Hai bên được cho là thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có cuộc chiến Iran, hợp tác tình báo và tình hình Gaza.

Trong khi đó, ông Zelensky đang tới New York để tham dự các hoạt động bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc và dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc gặp tại Shannon diễn ra chưa đầy 1 tháng sau chuyến đi bất ngờ của ông Ratcliffe tới Moscow. Cuối tháng 8, Giám đốc CIA đã gặp các quan chức tình báo cấp cao Nga.

Nội dung cuộc trao đổi tại Moscow cũng không được công khai đầy đủ. Reuters cho biết một nguồn tin nói vấn đề chiến sự Ukraine nằm trong chương trình nghị sự, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Ratcliffe đã thúc giục phía Nga hướng tới một giải pháp ngoại giao.

Vai trò của ông Ratcliffe trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Nga - Ukraine đang nhận được nhiều chú ý.

Tuy nhiên, Nhà Trắng trước đó không xác nhận ông là một nhà đàm phán chính thức của Washington về vấn đề này.

Việc ông Ratcliffe gặp ông Zelensky ngay sau chuyến công tác Moscow càng khiến cuộc trao đổi tại Shannon được quan tâm.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin công khai cho thấy 2 bên đã đạt được thỏa thuận hoặc đưa ra thông điệp mới về đàm phán Nga - Ukraine.