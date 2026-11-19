Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị bắt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên cạnh là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước buổi tiệc chào mừng tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Theo Tass ngày 19/11, Cuộc đàm phán giữa ba bên dự kiến diễn ra tại Kỳ Lâm Sơn Trang, khu nhà khách nhà nước ở Thâm Quyến, nơi từng tổ chức cuộc hội đàm toàn diện giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trước đó, cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của các phái đoàn đã được nhất trí. Tuy nhiên, công tác soạn thảo thông cáo chung vẫn tiếp tục.

Tối 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng xuất hiện tại Thâm Quyến (Trung Quốc) trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo SCMP, ông Putin tiến đến bắt tay ông Trump khi Tổng thống Mỹ đang trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc trước thời điểm các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung. Ba người có cuộc trao đổi ngắn, đánh dấu lần xuất hiện cùng nhau trước thềm cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào quan hệ giữa các cường quốc và cách thức hợp tác giữa những nước này có thể góp phần cải thiện tình hình thế giới.

"Các cuộc thảo luận sẽ tập trung cách thức phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa các cường quốc - những nước lớn trên thế giới, cũng như cách mà sự hợp tác giữa các cường quốc này có thể góp phần cải thiện tình hình toàn cầu nói chung", TASS dẫn lời ông Ushakov nói.

Cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến ngày 19/11 được kỳ vọng tập trung vào quan hệ giữa các cường quốc. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump khó có đủ thời gian tiến hành một cuộc hội đàm song phương đầy đủ bên lề APEC. Tuy nhiên, nếu có cơ hội trao đổi riêng, hai nhà lãnh đạo có thể đề cập một số chủ đề ngoài kinh tế.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16/11 cho hay Trung Quốc kỳ vọng cuộc gặp ba bên sẽ tạo cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi sâu về những vấn đề quan trọng đối với hòa bình thế giới và ổn định chiến lược, dù khả năng đạt được những kết quả cụ thể ngay lập tức được đánh giá là không cao.

Củng cố quan hệ song phương Mỹ - Trung

Trước khi cuộc gặp ba bên diễn ra, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến có cuộc hội đàm song phương, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại sau thời điểm tháng 1/2027.

Tổng thống Mỹ đến Thâm Quyến chiều 18/11 để tham dự hội nghị APEC và các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại tiệc chiêu đãi ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ theo hướng mang tính xây dựng, có tầm chiến lược và ổn định, trên cơ sở tôn trọng, công bằng và có đi có lại.

Tổng thống Trump đánh giá chuyến thăm Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và bày tỏ tin tưởng chuyến đi sẽ đạt kết quả tích cực.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế phát thải carbon thấp.

Một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc hội đàm song phương là duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại, tránh để căng thẳng giữa hai nền kinh tế tái leo thang sau tháng 1/2027.

Nga - Trung thúc đẩy hợp tác trước thềm hội nghị

Ngày 18/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường kinh doanh ổn định. Ông cũng đề cập mục tiêu thúc đẩy một thế giới đa cực và dân chủ hóa quan hệ quốc tế.

Về phía Nga, Tổng thống Putin cho biết Moscow mong muốn mở rộng hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và giáo dục.