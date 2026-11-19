Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và các điểm nóng quốc tế kéo dài, cuộc gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung Quốc được kỳ vọng tạo thêm cơ hội đối thoại giữa ba cường quốc. Trước thềm cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm, tái khẳng định quan hệ đối tác song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu: "Quan hệ Trung Quốc - Nga vẫn vững chắc như núi, không lay chuyển trước sóng gió, góp phần mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho một thế giới ngày càng phức tạp".

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong lễ đón chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11/2026 (Ảnh: AP)

Trong tam giác quan hệ này, Nga và Trung Quốc tăng cường phối hợp, cùng thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Trong khi đó, quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục bị chi phối bởi xung đột Ukraine, các biện pháp trừng phạt và bất đồng về an ninh châu Âu.

Cạnh tranh Mỹ - Trung trải rộng từ thương mại, công nghệ đến ảnh hưởng chiến lược tại châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau khiến hai bên vẫn cần duy trì đối thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ đón chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến, ngày 18/11/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Putin tuyên bố: "Các biện pháp trừng phạt, thuế quan và hạn chế xuất khẩu vẫn có tác dụng kiềm chế, nhưng không còn khả năng ngăn chặn hoàn toàn tăng trưởng, càng không thể đánh sụp nền kinh tế của các đối thủ cạnh tranh".

Cuộc gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung Quốc tại Thâm Quyến vì thế được xem là cơ hội để ba cường quốc thăm dò khả năng thu hẹp bất đồng. Các vấn đề như xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông, kiểm soát vũ khí hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ nằm trong những nội dung trao đổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến, ngày 18/11/2026. (Ảnh: AP)

Bà Sarah Beran - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung Quốc- nói: "Tôi sẽ theo dõi xem liệu có công bố nào về an toàn và rủi ro của trí tuệ nhân tạo hay không, cũng như tiến triển trong các vấn đề thương mại và đầu tư mà hai bên cùng ưu tiên".

Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bất kỳ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng nào cũng có thể góp phần ổn định môi trường an ninh, thương mại và chuỗi cung ứng. Dù khó kỳ vọng những đột phá giải quyết ngay các bất đồng chiến lược, cuộc gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung Quốc vẫn có thể mở ra những kênh hợp tác mới. Điều được chờ đợi không chỉ là những cái bắt tay mà còn là khả năng chuyển đối thoại thành các bước đi cụ thể, góp phần duy trì hòa bình và ổn định quốc tế.

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