Cuộc gặp ấm tình trong 'Tháng nghe phụ nữ nói'

Diễn ra trong “Tháng nghe phụ nữ nói”, cuộc gặp còn cho thấy rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành và tiếp thêm động lực để phụ nữ vươn lên.

Vượt qua định kiến, lập nghiệp trên quê hương mình

Tối thứ Bảy ngày 10/10, chị Bùi Thị Ánh, Tổ trưởng Tổ phụ nữ thôn Tiến Xuân 2, xã Yên Xuân bất ngờ được Hội LHPN xã Yên Xuân báo tin sáng hôm sau sẽ có chị Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đến thăm nhà. Ít có điều kiện đi xa khỏi địa bàn cư trú nên sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Hội Thành phố đối với cán bộ cơ sở khiến chị Ánh rất xúc động.

Sáng hôm sau, giữa 3 cấp lãnh đạo Hội LHPN Thành phố, xã Yên Xuân, phụ nữ tại chi tổ; chính quyền địa phương… chị Ánh vui mừng chia sẻ về hành trình lập nghiệp của bản thân những đổi thay đổi tích cực trong cuộc sống của chị em phụ nữ ở thôn Tiến Xuân 2.

Chị Bùi Thị Ánh, 32 tuổi, người dân tộc Mường, là con cả trong gia đình thuần nông có 4 chị em ở xóm Cố Đụng. Tuổi thơ của chị từng gặp định kiến giới khi bố mẹ chị cố sinh con trai dù kinh tế gia đình còn eo hẹp. Vì vậy, chị Ánh chỉ được học hết phổ thông rồi nghỉ đi làm công nhân để nhường “suất” học cho các em.

Năm 20 tuổi, chị Ánh lập gia đình, sinh con. Đồng lương công nhân ít ỏi, thu nhập của chồng lại bấp bênh khiến cuộc sống không dễ dàng. Nhớ những thiệt thòi của mình, chị không muốn các con cũng thiếu đi cơ hội học hành. Chị quyết định nghỉ việc, cùng chồng gây dựng kinh tế gia đình. Thay vì ly hương, chị chọn khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương từ nguồn tài nguyên bản địa.

Trên phần đất của gia đình, chị mở chuồng trại nuôi lợn. Không qua đào tạo bài bản, quá trình lập nghiệp của vợ chồng chị nhờ vào sự cần mẫn học hỏi rồi rút kinh nghiệm dần, dù không ít lần phải đối mặt với khó khăn.

Năm 2017, vợ chồng chị gần như trắng tay do giá lợn xuống thấp, dịch bệnh lại ập tới. Vợ chồng chị chuyển sang nuôi dê, gây dựng lại vốn rồi trở lại chăn nuôi lợn và gia cầm, trồng thêm lúa gạo, ngô, sắn… Phụ phẩm nông nghiệp chị sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Chất thải chăn nuôi chị tái sử dụng bón cho cây trồng. Nhờ quy trình khép kín mà chị tiết kiệm được chi phí và còn góp phần bảo vệ môi trường.

Đến nay, mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt đã mang lại nguồn thu nhập khá và ổn định cho gia đình chị Ánh. Những ngày tháng khó khăn lùi dần, gia đình chị Ánh đã xây được nhà khang trang, chăm lo cho các con học hành và có dự định tiếp tục mở rộng trang trại.

Từ hành trình của mình, chị càng hiểu hơn về ý nghĩa của bình đẳng giới, quyền được trao cơ hội và khẳng định vị thế của phụ nữ. Đó là lý do dù bận rộn phát triển kinh tế gia đình, chị Ánh vẫn tích cực tham gia hoạt động Hội Phụ nữ.

Từ một hội viên, tháng 10 năm 2025, chị trở thành Tổ trưởng Tổ phụ nữ ở thôn Tiến Xuân 2 với đa phần hội viên là phụ nữ người dân tộc Mường, Tày. Mang theo góc nhìn về bình đẳng giới, chị đã cùng các chị em trong Tổ hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, văn hóa văn nghệ, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; cùng Hội LHPN xã Yên Xuân tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.

Sự tham gia của tổ chức Hội đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở Tiến Xuân 2. Chị Ánh kể, trước đây, thế hệ ông bà, bố mẹ chị còn nặng nề tư tưởng phải cố sinh bằng được con trai thì nay bà con đã chủ động hơn trong lựa chọn số con, khoảng cách sinh căn cứ vào sức khỏe, điều kiện kinh tế và khả năng nuôi dạy con tốt. Các trẻ em gái được tạo điều kiện, động viên học lên cao, tình trạng nghỉ học ở nhà lấy chồng sớm không còn. Trong gia đình, nam giới đồng hành san sẻ việc nhà, ủng hộ người phụ nữ dành thời gian chăm sóc bản thân, tham gia hoạt động xã hội.

Những thay đổi còn hiện diện trong nhịp sống hằng ngày. Đa phần hội viên phụ nữ ở Tiến Xuân 2 đều tích cực tham gia một môn thể thao phù hợp như earobic, cầu lông, pickleball, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, dân vũ… Những buổi tập luyện không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tạo không gian giao lưu, gắn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho chị em.

Lắng nghe để đồng hành cùng phụ nữ từ cơ sở

Chia vui với chị Ánh và chị em hội viên phụ nữ xã Yên Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, từ tháng 10/2026, Hội LHPN Hà Nội đã phát động “Tháng nghe phụ nữ nói” trên địa bàn thành phố, gắn với tháng kỷ niệm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

“Tháng nghe phụ nữ nói” nhằm tăng cường lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ; qua đó Hội thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Một trong những yêu cầu xuyên suốt của Hội LHPN Hà Nội là cán bộ trực tiếp xuống địa bàn dân cư, tiếp xúc, trao đổi, lắng nghe ý kiến của phụ nữ, nhất là những nhóm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ thuộc các nhóm đặc thù và phụ nữ chưa là hội viên; đồng thời, đa dạng hóa kênh tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia phản ánh, góp ý và theo dõi kết quả giải quyết.

Cuộc gặp gỡ tại Yên Xuân chính là một cách Hội cụ thể hóa tinh thần ấy. Qua đây, lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội đã có dịp gặp gỡ trực tiếp cán bộ Hội từ cơ sở, tìm hiểu cuộc sống và lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của chị em. Trước thềm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội cũng muốn biểu dương, ghi nhận tâm huyết, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ tại các chi tổ Hội… vào sự lớn mạnh của phong trào phụ nữ Thành phố.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh, cán bộ Hội muốn làm tốt vai trò dẫn dắt hội viên thì bản thân phải có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gia đình hòa thuận, bình đẳng, nuôi dạy con ngoan. Từ đó Hội mới có thể tạo dựng niềm tin, giúp chị em hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Những đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Yên Xuân không chỉ được đo bằng những ngôi nhà khang trang. Điều đáng quý hơn là các chị em cán bộ, hội viên phụ nữ đang ngày càng tự tin, chủ động trong cuộc sống, đúng với mục tiêu mà Hội LHPN Hà Nội hướng tới là xây dựng người phụ nữ Thủ đô phát triển toàn diện, có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Từ việc “lắng nghe phụ nữ nói”, Hội LHPN Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, định hướng các giải pháp hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế dựa trên khai thác tiềm năng bản địa; thúc đẩy bình đẳng giới, đồng hành với chị em xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc.

Cuộc gặp gỡ khép lại, nhưng hành trình lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với hội viên, phụ nữ của các cấp Hội LHPN Hà Nội vẫn đang tiếp tục nối dài.

Nguồn: phunuthudo.com.vn