Cuộc đua vô địch bóng đá nữ quốc gia 2026 dần ngã ngũ

Đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh I nắm lợi thế lớn

Đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 (áo đỏ) đang đến gần chức vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Ảnh: VFF.

Cuộc đua vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 đang dần đi đến hồi kết sau loạt trận vòng 11 diễn ra ngày 8-10. Chiến thắng 1-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam giúp Thành phố Hồ Chí Minh I có 28 điểm, tạo khoảng cách 7 điểm với đội xếp thứ hai là Thái Nguyên T&T và tiến rất gần đến ngôi vô địch.

Trên sân Ngãi Giao, các học trò của HLV Kim Chi gặp không ít khó khăn trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Tuy nhiên, bàn thắng của Thu Xuân ở phút 65 đã mang về 3 điểm quan trọng cho đội bóng đương kim vô địch. Đây không chỉ là chiến thắng giúp Thành phố Hồ Chí Minh I củng cố ngôi đầu mà còn tạo lợi thế đáng kể trước những vòng đấu cuối.

Trong khi đó, Đội Hà Nội I đánh rơi cơ hội duy trì vị trí thứ hai khi bị Phong Phú Hà Nam cầm hòa 2-2. Kết quả này khiến đội bóng giàu truyền thống của bóng đá nữ Việt Nam có 20 điểm, tụt xuống thứ ba, kém Thái Nguyên T&T 1 điểm. Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T tận dụng tốt cơ hội khi đánh bại Hà Nội II với tỷ số 4-0, qua đó vươn lên vị trí thứ hai với 21 điểm.

Với cục diện hiện tại, Đội Thành phố Hồ Chí Minh I đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Đội bóng này còn hai trận, lần lượt gặp Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam, trong khi Thái Nguyên T&T còn ba trận. Đáng chú ý, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở vòng 13 có thể ảnh hưởng lớn đến thứ hạng chung cuộc.

Ở vòng 12, Thành phố Hồ Chí Minh I được nghỉ, còn Hà Nội I sẽ làm khách trên sân Thái Nguyên T&T. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Nếu Hà Nội I giành chiến thắng, Thái Nguyên T&T sẽ mất lợi thế trong cuộc đua bám đuổi đội đầu bảng và ngôi vô địch mùa giải sẽ thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh 1. Ngược lại, nếu đội bóng xứ chè có điểm, cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu vẫn còn những diễn biến đáng chờ đợi.

Dù vậy, với khoảng cách 7 điểm so với Thái Nguyên T&T và chỉ còn hai trận chưa đấu, Thành phố Hồ Chí Minh I đang ở rất gần chức vô địch. Đội bóng này không chỉ duy trì được sự ổn định mà còn biết cách giành kết quả cần thiết ở thời điểm quyết định của mùa giải.

Đội Hà Nội I hướng trọng tâm đến Đại hội Thể thao toàn quốc

Đội Hà Nội 1 (áo hồng) tiếp tục hoàn thiện đội hình hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: VFF.

Với Hà Nội I, trận hòa Phong Phú Hà Nam khiến đội bóng bỏ lỡ cơ hội giữ vị trí nhì bảng. Trong hai vòng đấu còn lại, Hà Nội I vẫn có thể cải thiện thứ hạng, nhưng nguy cơ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba cũng hiện hữu. Trận gặp Thái Nguyên T&T vì thế là cơ hội để đội bóng Thủ đô khẳng định năng lực, đồng thời duy trì sự cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, kết quả tại giải vô địch quốc gia không phải mục tiêu duy nhất mà Hà Nội I hướng đến trong năm 2026. Theo lãnh đội Hà Nội Quách Thanh Mai, nhiệm vụ quan trọng nhất của đội bóng trong năm nay là Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Vì thế, giải vô địch quốc gia cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu và chuẩn bị chuyên môn cho mục tiêu lớn hơn.

Cách tiếp cận này cho thấy Hà Nội I không chỉ nhìn vào thứ hạng trước mắt mà còn chú trọng quá trình chuẩn bị lực lượng. Qua từng trận đấu, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá phong độ, khả năng phối hợp và sự ổn định của các cầu thủ, từ đó điều chỉnh phương án chuyên môn trước Đại hội.

Dẫu vậy, không có nghĩa là Hà Nội I buông xuôi trong cuộc đua tại giải vô địch quốc gia. Vị trí á quân vẫn nằm trong khả năng nếu đội bóng tận dụng tốt các cơ hội còn lại, đặc biệt ở cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Nguyên T&T. Một kết quả tích cực cũng sẽ tạo động lực cho toàn đội trước khi bước vào nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Trong khi Đội Thành phố Hồ Chí Minh I đang tiến gần ngôi vô địch, cuộc cạnh tranh giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội I khiến nhóm đầu vẫn còn điểm nhấn ở những vòng cuối. Với Hà Nội I, kết quả mùa giải sẽ là một phần thước đo quá trình nâng tầm đội bóng, còn Đại hội Thể thao toàn quốc mới là đích đến quan trọng nhất. Bởi vậy, những vòng đấu còn lại không chỉ quyết định thứ hạng mà còn là cơ hội để đội bóng Thủ đô hoàn thiện đội hình, hướng tới mục tiêu cao nhất của bóng đá nữ Hà Nội trong năm 2026.