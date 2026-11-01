Cuộc đua vào Quốc hội Mỹ nóng lên trước giờ G

3 ngày trước bầu cử: Đảng Dân chủ nắm lợi thế

Theo kết quả tổng hợp của RealClearPolling công bố ngày 30/10, đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 51,4% và 43,2%. Khoảng cách 8,2 điểm phần trăm cho thấy lợi thế đáng kể của phe Dân chủ khi cuộc bầu cử ngày 3/11 đang đến gần.

Một trong những yếu tố bất lợi đối với đảng Cộng hòa là tỷ lệ tín nhiệm suy giảm của Tổng thống Donald Trump, cùng những lo ngại ngày càng lớn của cử tri về tình hình kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Khảo sát do Trường Luật Đại học Marquette thực hiện tại bang Wisconsin từ ngày 14 – 22/10 cho thấy chỉ 37% số người được hỏi tán thành kết quả hoạt động của ông Trump, trong khi 61% không tán thành. Đáng chú ý, chỉ 16% người tham gia khảo sát cho biết tình hình tài chính của họ tốt hơn so với một năm trước; 42% cảm thấy khó khăn hơn và 42% cho biết không có thay đổi.

Các đảng viên Dân chủ đang tỏ ra nhiệt tình hơn và chắc chắn hơn về việc sẽ bỏ phiếu. Đây là lợi thế quan trọng của đảng này, đồng thời phản ánh sự thất vọng của cử tri Cộng hòa trước tình hình đất nước. Giáo sư luật và chính sách công Charles Franklin

Giám đốc Trung tâm Thăm dò dư luận thuộc Trường Luật Đại học Marquette

Tâm lý bất an về kinh tế cũng xuất hiện tại nhiều bang. Ở Arizona, một cử tri đã nghỉ hưu chia sẻ rằng giá thực phẩm tăng cao khiến mỗi lần đi mua sắm đều trở thành nỗi lo. Những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống thường nhật đang trở thành trọng tâm trong các cuộc vận động, khi cử tri ngày càng quan tâm đến khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu.

Tại một số bang có cuộc đua đáng chú ý, ứng viên Dân chủ cũng đang chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo không nên xem các kết quả thăm dò là dự báo chắc chắn về kết quả bầu cử. Ông Franklin lưu ý những cuộc đua sít sao vẫn có thể đảo chiều do sai số khảo sát hoặc những thay đổi nhỏ trong lựa chọn của cử tri vào phút cuối.

Tổng thống Donald Trump đi bỏ phiếu sớm tại West Palm Beach, bang Florida ngày 24/10. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump tăng tốc vận động, phe Dân chủ huy động các cựu lãnh đạo

Trong những ngày cuối cùng trước bầu cử, cả hai đảng đều huy động những gương mặt có sức ảnh hưởng nhằm thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Trong chính trị, không ai có thể biết trước điều gì, đúng không? Vì vậy, các bạn phải ra ngoài và bỏ phiếu! Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 30/10, Tổng thống Trump tới bang South Carolina vận động cho ứng viên Thượng viện Cộng hòa Darline Graham, người đang cạnh tranh sít sao với ứng viên Dân chủ Annie Andrews. Tại cuộc mít tinh ở thành phố Rock Hill, ông Trump kêu gọi cử tri không được chủ quan trước kết quả thăm dò, nhấn mạnh rằng trong chính trị không thể biết trước điều gì nếu cử tri không trực tiếp đi bỏ phiếu.

Tại Texas, Phó Tổng thống JD Vance tham gia vận động cùng ứng viên Thượng viện Ken Paxton ở thành phố Weatherford, gần Dallas. Ông kêu gọi cử tri bảo vệ bản sắc chính trị của bang Texas và tiếp tục ủng hộ đảng Cộng hòa.

Ở chiều ngược lại, đảng Dân chủ huy động các cựu lãnh đạo cấp cao để hỗ trợ những ứng viên đang cạnh tranh tại các bang quan trọng.

Đừng bỏ qua cơ hội đi bỏ phiếu, bởi chính những người được bầu sẽ đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn mỗi ngày. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Cựu Tổng thống Barack Obama xuất hiện tại Georgia hôm 28/10 để vận động cho Thượng nghị sĩ Jon Ossoff. Ông chỉ trích cách điều hành kinh tế của Tổng thống Trump và lập trường của chính quyền đối với cuộc chiến tại Iran.

Ngày 29/10, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục tham gia vận động tại Georgia. Bà kêu gọi sinh viên và cử tri trẻ tích cực tham gia bỏ phiếu, không chỉ trong cuộc đua cấp liên bang mà cả các cuộc bầu cử ở cấp bang và địa phương. Bà cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump về tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao.

Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi sinh viên và cử tri trẻ tích cực tham gia bỏ phiếu

Những ngày cuối và phép thử đối với chính quyền Tổng thống Trump

Một diễn biến đáng chú ý trong chiến dịch vận động của ông Trump là việc Tổng thống Mỹ bất ngờ thay đổi kế hoạch tại Kansas và Iowa.

Trước đó, ông Trump hủy hai cuộc mít tinh trực tiếp tại các bang này, chuyển sang tổ chức những sự kiện vận động qua điện thoại. Theo một nguồn tin thân cận với chính quyền Tổng thống Trump, kế hoạch mới được điều chỉnh để tăng số lượng sự kiện trực tuyến, giúp Tổng thống tiếp cận cử tri tại nhiều bang mà không phải di chuyển liên tục.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, ông Trump đã quyết định nối lại các cuộc mít tinh trực tiếp và dự kiến tham dự cả hai sự kiện vào ngày hôm nay, 1/11. Lịch trình vận động những ngày cuối tuần của Tổng thống còn bao gồm cuộc mít tinh tại thành phố Daytona Beach, bang Florida.

Khi được hỏi liệu việc hủy lịch ở Kansas có liên quan đến sự mệt mỏi do di chuyển hay không, ông Trump bác bỏ và khẳng định sức khỏe hoàn toàn tốt

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ trong nửa sau nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump. Nếu đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện, chính quyền sẽ phải đối mặt với một môi trường lập pháp khó khăn hơn, khi các sáng kiến chính sách và chương trình nghị sự của Tổng thống có thể gặp thêm trở ngại.

Ngược lại, nếu đảng Cộng hòa duy trì được thế đa số, ông Trump sẽ có thêm dư địa thúc đẩy chương trình nghị sự trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Vì vậy, dù không trực tiếp bầu Tổng thống, cuộc bỏ phiếu lần này vẫn được xem là phép thử quan trọng đối với mức độ ủng hộ dành cho ông Donald Trump và định hướng điều hành đất nước của chính quyền hiện nay.