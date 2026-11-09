Cuộc đua tiền gửi: MB áp mốc triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng tư nhân tăng tốc

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý 3/2026 của 28 ngân hàng, tổng tiền gửi khách hàng tại ngày 30/9 đạt hơn 14,38 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm (YTD).

Trong đó, 26 ngân hàng tăng trưởng tiền gửi, còn Eximbank và Saigonbank giảm lần lượt 10,7% và 4,4% YTD.

Top 10 nắm giữ hơn 78% tiền gửi khách hàng

Trong nhóm Top 10 ngân hàng có quy mô tiền gửi lớn nhất toàn ngân hàng, BIDV tiếp tục dẫn đầu với 2.360.525 tỷ đồng, tăng 6,2% YTD, tương đương tăng thêm 137.533 tỷ đồng.

VietinBank xếp thứ 2 với 1.944.301 tỷ đồng, tăng 8,4% YTD còn Vietcombank đứng thứ 3 với 1.781.703 tỷ đồng, tăng 6,5% YTD. Tổng tiền gửi khách hàng của ba ngân hàng thuộc nhóm quốc doanh đạt gần 6,09 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 42,3% tổng tiền gửi tại 28 nhà băng.

MB giữ vị trí thứ 4 về tiền gửi khách hàng với 993.988 tỷ đồng, tăng 7,9% YTD, tiến sát mốc một triệu tỷ đồng.

VPBank đứng thứ 5 trong Top 10 với 793.047 tỷ đồng, tăng 26,3% YTD. So với cuối năm 2025, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng này tăng thêm 165.002 tỷ đồng, lớn nhất về giá trị tuyệt đối trong nhóm khảo sát.

Sacombank xếp thứ 6 với 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4% YTD, tương ứng tăng thêm 157.080 tỷ đồng. HDBank đứng ngay sau với 709.167 tỷ đồng, tăng 26,5% YTD, bổ sung 148.453 tỷ đồng tiền gửi khách hàng.

Ba vị trí còn lại trong Top 10 thuộc về Techcombank, SHB và ACB. Tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 661.390 tỷ đồng, tăng 6,9%; SHB đạt 646.402 tỷ đồng, tăng 13% và cuối cùng là ngân hàng ACB với mức tiền gửi đạt 596.302 tỷ đồng, tăng 1,9% YTD.

Tính chung, 10 ngân hàng dẫn đầu có hơn 11,26 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, chiếm khoảng 78,3% tổng quy mô của 28 ngân hàng được thống kê.

NCB dẫn đầu tốc độ tăng trưởng

Xét về tốc độ tăng trưởng, NCB đứng đầu nhóm khảo sát với mức tăng 45,4% so với cuối năm 2025. Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng này tăng từ 127.403 tỷ đồng lên 185.184 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 57.781 tỷ đồng sau 9 tháng.

HDBank đứng thứ hai toàn nhóm và dẫn đầu Top 10 về tốc độ tăng tiền gửi với mức tăng 26,5% YTD. VPBank và Sacombank bám sát với mức tăng lần lượt 26,3% và 25,4% YTD. Cả ba ngân hàng đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn gấp đôi mức tăng chung 10,6% của nhóm khảo sát.

LPBank đứng tiếp theo với mức tăng 25% YTD, đưa tiền gửi khách hàng lên 421.831 tỷ đồng. BVBank tăng 23,9%, từ 71.414 tỷ đồng lên 88.466 tỷ đồng.

Các ngân hàng khác tăng trưởng cao hơn mức chung gồm Nam A Bank tăng 16,8%, đạt 207.704 tỷ đồng; ABBank tăng 14,6%, đạt 152.914 tỷ đồng; Kienlongbank tăng 13,6%, đạt 81.827 tỷ đồng; SHB tăng 13%, đạt 646.402 tỷ đồng.

Như vậy, 10 trong số 28 ngân hàng có tốc độ tăng tiền gửi khách hàng cao hơn mức tăng chung của nhóm khảo sát.

ACB tăng chậm nhất Top 10, hai ngân hàng giảm tiền gửi

Ở nhóm tăng trưởng thấp hơn mức chung, MSB có tiền gửi khách hàng đạt 217.398 tỷ đồng, tăng 10,5% YTD. VIB tăng 9,4%, trong khi Vietbank tăng 8,5%, đạt 110.098 tỷ đồng.

VietinBank, VietABank và TPBank có mức tăng lần lượt 8,4%, 8,2% và 8,1% YTD. MB tăng 7,9%; Techcombank tăng 6,9%; Vietcombank tăng 6,5%; BIDV tăng 6,2%; PGBank tăng 5,8% YTD.

Dù tốc độ tăng thấp hơn mức chung, BIDV, VietinBank và Vietcombank vẫn bổ sung tổng cộng 387.270 tỷ đồng tiền gửi khách hàng so với đầu năm nhờ quy mô nền lớn.

Nhóm tăng dưới 5% gồm PVcomBank, SeABank, Bac A Bank, ACB và OCB. Cụ thể, tiền gửi khách hàng tại PVcomBank tăng 3,6%, đạt 208.893 tỷ đồng; SeABank tăng 2,5%, đạt 196.600 tỷ đồng; Bac A Bank tăng 2,2%, đạt 129.790 tỷ đồng.

ACB tăng 1,9%, đạt 596.302 tỷ đồng và là ngân hàng tăng chậm nhất trong Top 10. OCB có mức tăng thấp nhất trong số các ngân hàng tăng trưởng dương, với 1,3%, đưa tiền gửi khách hàng lên 152.006 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Eximbank giảm mạnh nhất nhóm khảo sát. Tiền gửi khách hàng tại ngân hàng này giảm từ 177.304 tỷ đồng xuống 158.299 tỷ đồng, tương ứng giảm 19.005 tỷ đồng, tương đương 10,7% YTD. Saigonbank giảm từ 26.327 tỷ đồng xuống 25.172 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,4% YTD.