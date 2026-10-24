Cuộc đua nhân tài vượt khỏi lương thưởng

Văn hóa quản trị, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tài chính – chứng khoán thu hút, giữ chân nhân tài. Ảnh minh họa AI

Áp lực cạnh tranh nhân sự ngày càng lớn

Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp quý III/2026 của Viet Research, được công bố trong chương trình Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 theo ngành, có 59,1% doanh nghiệp tài chính – chứng khoán tham gia khảo sát dự kiến tăng quy mô tuyển dụng.

Đáng chú ý, 77,3% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tình trạng thiếu ứng viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn và cạnh tranh về lương, đãi ngộ có ảnh hưởng mạnh hoặc rất mạnh đến hoạt động tuyển dụng.

Những con số này phản ánh áp lực nhân sự trong bối cảnh doanh nghiệp tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực quản trị.

Sự phát triển của công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng giao dịch số đang làm thay đổi yêu cầu đối với người lao động. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp cần nhân sự có năng lực phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ và tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, tuyển dụng được người phù hợp mới chỉ là bước đầu. Giữ chân nhân sự có năng lực, kinh nghiệm và khả năng thích ứng với sự thay đổi mới là thách thức dài hạn.

Trong môi trường cạnh tranh, lương thưởng vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định sự gắn bó của người lao động.

Cơ hội thăng tiến, chính sách đánh giá công bằng, chất lượng quản lý và khả năng phát triển chuyên môn ngày càng có ý nghĩa đối với quyết định lựa chọn nơi làm việc.

Nếu doanh nghiệp chỉ tập trung tăng đãi ngộ mà thiếu chiến lược phát triển nhân sự, lợi thế tuyển dụng có thể khó duy trì.

Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 (https://vbw10.vn/)

Văn hóa quản trị tạo lợi thế giữ chân người giỏi

Đối với ngành tài chính – chứng khoán, văn hóa doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở môi trường làm việc mà còn gắn với đạo đức nghề nghiệp, tính minh bạch và trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

Hoạt động tài chính dựa trên niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư. Vì vậy, những hạn chế trong quản trị, kiểm soát rủi ro hoặc xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa tuân thủ cần trở thành một phần của chiến lược nhân sự, thay vì chỉ là yêu cầu đối với bộ phận pháp chế hoặc kiểm soát nội bộ.

Trong đó, vai trò của đội ngũ lãnh đạo có ý nghĩa quyết định. Cách giao việc, đánh giá hiệu quả, ghi nhận đóng góp và xử lý sai phạm tác động trực tiếp đến niềm tin của người lao động.

Một môi trường làm việc minh bạch, có trách nhiệm giải trình và khuyến khích sáng kiến sẽ tạo điều kiện để nhân sự phát huy năng lực.

Ngược lại, áp lực chỉ tiêu thiếu cân đối với yêu cầu quản trị rủi ro có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến sự gắn bó lâu dài.

Cùng với văn hóa quản trị, đào tạo cần được xem là khoản đầu tư chiến lược. Khi công nghệ liên tục thay đổi, doanh nghiệp phải tạo điều kiện để người lao động cập nhật kỹ năng, tiếp cận công cụ mới và thích ứng với những vị trí công việc đang chuyển đổi.

Chính sách đãi ngộ cũng cần bảo đảm minh bạch, gắn với hiệu quả và mức độ đóng góp, đồng thời mở ra lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Kết quả khảo sát của Viet Research cho thấy cạnh tranh nhân sự đang là vấn đề đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp tài chính – chứng khoán tham gia khảo sát.

Tuy nhiên, thách thức này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu trước mắt sang phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Lương thưởng có thể tạo lợi thế khi tuyển dụng, nhưng văn hóa quản trị, cơ hội phát triển và uy tín doanh nghiệp mới là những nền tảng quan trọng để giữ chân người giỏi.