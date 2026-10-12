Cuộc đua nhà thông minh: Apple và Big Tech thâm nhập từng căn bếp

Căn bếp và phòng khách gia đình đang trở thành chiến trường công nghệ khốc liệt nhất hiện nay. Ảnh: MacRumors

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) không còn dừng lại ởcác đoạn chat trên màn hình máy tính hay điện thoại, mà đang chuyển dịch mạnh mẽsang làn sóng thiết bị thông minh hiện diện trực tiếp trong không gian sống.

Theo các thông báo chính thức từ Apple, tập đoàn vừa chốt lịchtổ chức sự kiện phần cứng mang tên "Welcome Home" vào ngày 13/10/2026tại Tribeca, New York. Động thái này xác nhận định hướng trọng tâm của tập đoànvào thị trường thiết bị gia đình, với tiêu điểm là các dòng sản phẩm điều khiểntrung tâm và thiết bị giải trí tích hợp trí tuệ nhân tạo Siri thế hệ mới.

Các dữ liệu rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple chuẩn bịgiới thiệu trung tâm điều khiển nhà thông minh (với các tên gọi dự kiến nhưHomeView hay HomePad) sở hữu màn hình khoảng 6 inch, tích hợp camera nhận diệnkhuôn mặt và vận hành trên vi xử lý A18 nhằm xử lý trực tiếp các tác vụ AppleIntelligence (Apple Intelligence) ngay trên thiết bị.

Không riêng Apple, toàn bộ ngành công nghệ đang chứng kiến sựdịch chuyển sang mô hình "trí tuệ môi trường" (Ambient Intelligence).

Báo cáo từ IDC và Grand View Research ghi nhận lượng thiết bịnhà thông minh xuất xưởng toàn cầu đạt 931,1 triệu đơn vị, đưa quy mô thị trườngtiến tới mốc 207 tỷ USD trong năm 2026.

Thay vì yêu cầu người dùng gõ lệnh hay tương tác thủ công,các trợ lý AI tự chủ (Agentic AI) tích hợp trong hệ thống camera, loa và trungtâm điều khiển có thể tự động nhận biết bối cảnh. Hệ thống tự điều chỉnh nhiệtđộ điều hòa trước khi chủ nhà về, tự động đề xuất công thức nấu ăn dựa trênnguyên liệu có sẵn, hoặc tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ dựa trên thói quen sinhhoạt.

Apple vừa chốt lịch tổ chức sự kiện phần cứng mang tên "Welcome Home" vào ngày 13/10/2026. Ảnh: Tech Insider

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của làn sóng này lại nằm ở sựtin tưởng về an toàn dữ liệu.

Khảo sát từ tổ chức nghiên cứu thị trường Parks Associateschỉ ra rằng rào cản khiến người tiêu dùng do dự nhất khi áp dụng AI gia đình đếntừ lo ngại rò rỉ quyền riêng tư và độ phức tạp khi thiết lập thiết bị. Sự e ngạinày xuất phát từ việc các camera và micro AI phải duy trì trạng thái "luônlắng nghe" và ghi nhận hình ảnh trong không gian riêng tư.

Lợi thế cạnh tranh của các tập đoàn công nghệ giờ đây khôngchỉ nằm ở việc mô hình ngôn ngữ nào thông minh hơn, mà ở khả năng xử lý dữ liệuan toàn ngay tại thiết bị (on-device processing) nhằm xóa bỏ nguy cơ dữ liệu cánhân bị gửi về máy chủ đám mây.

Làn sóng này đang tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng củanhóm người dùng trẻ Việt. Báo cáo nghiên cứu thị trường B-Company ghi nhận quymô thị trường thiết bị thông minh tại Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ,dự kiến vượt mốc 500 triệu USD. Việc các tập đoàn quốc tế đẩy mạnh đưa AI vàophần cứng gia dụng đang tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp công nghệ nội địatrong việc phát triển các giải pháp kết nối hạ tầng AI phù hợp với thói quensinh hoạt và ngôn ngữ bản địa.