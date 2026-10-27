Cuộc đua MPV dưới 1 tỷ đồng: Xe xăng truyền thống chật vật tìm thị phần trước sức ép của xe điện

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam và VinFast, tổng lượng tiêu thụ của 10 mẫu xe gia đình cỡ nhỏ có công bố số liệu trong tháng đạt tới 9.024 xe. Con số này ghi nhận mức tăng trưởng 2.037 xe, tương đương tỷ lệ tăng hơn 29% so với kết quả của tháng 8. Đây được xem là điểm sáng trong bức tranh tiêu dùng khi nhu cầu sở hữu phương tiện phục vụ di chuyển cá nhân và kinh doanh dịch vụ của người dân bắt đầu khởi sắc trở lại. Nếu tính cả doanh số của dòng xe MPV điện đã được công bố đến hết tháng 7, tổng lượng xe gia đình cỡ nhỏ ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay đạt tối thiểu 88.108 chiếc, khẳng định quy mô và tầm quan trọng của phân khúc này trong chiến lược kinh doanh của các hãng xe.

MPV điện đang áp đảo thị phần nhóm xe MPV truyền thống.

Tuy nhiên, đà phục hồi chung của toàn thị trường lại phơi bày một thực tế đầy thách thức đối với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Xét về cơ cấu doanh số chi tiết, ô tô điện tiếp tục nắm giữ vị thế thống trị và áp đảo hoàn toàn cấu trúc thị phần.

Thống kê từ VinFast cho thấy, trong tháng 9/2026, riêng mẫu MPV điện Limo Green đã đạt lượng xe bàn giao lên tới 5.027 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng 824 xe, tương đương gần 20% so với tháng trước đó. Thành tích ấn tượng này không chỉ giúp Limo Green tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu toàn bộ phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, mà còn đẩy tổng doanh số cộng dồn của mẫu xe này từ đầu năm lên mốc 40.018 xe.

Sức hút của dòng xe điện này lớn đến mức chỉ riêng Limo Green đã chiếm gần 56% tổng thị phần doanh số của toàn bộ 10 mẫu xe có số liệu trong tháng 9, tạo ra một khoảng cách khổng lồ so với phần còn lại của thị trường.

Sự chênh lệch giữa hai khối phương tiện càng trở nên rõ nét hơn khi đặt lên bàn cân so sánh trực diện. Lượng xe điện VinFast bán ra trong tháng 9 thậm chí còn vượt qua tổng doanh số của cả 9 mẫu MPV chạy xăng và hybrid cộng lại với khoảng cách lên tới 1.030 xe. Trong khi đó, nhóm 9 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid ghi nhận tổng doanh số đạt 3.997 xe trong tháng 9, tăng 1.213 xe, tương đương gần 44% so với tháng trước.

Dù có tới 7 trong số 9 mẫu xe động cơ truyền thống cải thiện được sức bán nhờ đà hồi phục chung của thị trường, nỗ lực này vẫn chưa đủ sức thu hẹp khoảng cách với một mình đại diện xe điện. Bức tranh này cho thấy tâm lý và thói quen tiêu dùng của khách hàng Việt Nam đang thực sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các giải pháp di chuyển điện hóa, đặt các dòng xe xăng truyền thống vào thế chật vật tìm kiếm không gian tăng trưởng.

Đi sâu vào diễn biến của nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid, Toyota Innova Cross là cái tên tạo ra nhiều bất ngờ nhất khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng trong tháng 9. Cụ thể, thương hiệu Nhật Bản đã bán ra tổng cộng 1.461 xe Innova Cross, bao gồm cả các phiên bản chạy xăng truyền thống lẫn phiên bản hybrid, tăng 632 xe, tương đương hơn 76% so với tháng trước.

Đây cũng là mẫu xe đạt mức tăng trưởng tuyệt đối về số lượng lớn nhất trong toàn bộ nhóm MPV xăng và hybrid. Kết quả này thậm chí còn giúp Innova Cross vượt qua cả Mitsubishi Xpander nếu chỉ tính riêng doanh số trong tháng 9. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Toyota Innova Cross sở hữu kích thước tổng thể, mức giá bán lẻ cùng định vị sản phẩm nằm ở phân khúc cao hơn so với phần lớn các dòng MPV phổ thông cỡ nhỏ như Xpander hay Veloz Cross.

Tại nhóm MPV phổ thông cỡ nhỏ vốn là sân chơi quen thuộc của các dòng xe bình dân, Mitsubishi Xpander tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ khi lấy lại đà tăng trưởng sau tháng 8 sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu từ VAMA, mẫu xe chủ lực của Mitsubishi đạt doanh số 954 xe trong tháng 9, tăng 286 xe, tương đương gần 43% so với tháng trước. Kết quả này giúp Xpander củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu nhóm MPV phổ thông chạy xăng, đồng thời đưa tổng doanh số cộng dồn trong ba quý đầu năm 2026 lên mức 10.496 xe.

Bám sát phía sau trong cuộc đua nội bộ xe Nhật là Toyota Veloz với doanh số đạt 602 xe trong tháng 9, tăng 48 xe so với tháng 8. Dù có cải thiện về sức bán, Veloz vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ đồng hương. Trái lại, khoảng cách doanh số giữa Xpander và Veloz tiếp tục nới rộng từ 114 xe trong tháng 8 lên 352 xe trong tháng 9, trong khi tổng doanh số cộng dồn 3 quý của Veloz mới đạt 7.152 xe, cho thấy lợi thế cạnh tranh vẫn đang nghiêng hẳn về phía Mitsubishi.

Nhóm MPV truyền thống dù tăng tưởng nhưng gặp khó trước MPV thuần điện.

Các đại diện còn lại trong phân khúc cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực với biên độ khác nhau. KIA Carens đạt doanh số 363 xe trong tháng 9, tăng 92 xe so với tháng trước. Honda BR-V ghi nhận 225 xe bán ra, tăng 94 xe, tương đương mức tăng trưởng gần 72%.

Hyundai Stargazer cải thiện doanh số từ 153 xe trong tháng 8 lên 200 xe trong tháng 9, trong khi mẫu xe đa dụng Suzuki XL7 nhích nhẹ từ 91 xe lên 113 xe. Ở chiều hướng ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một vài nốt trầm khi Toyota Avanza và Hyundai Custin là hai mẫu xe hiếm hoi tiếp tục sụt giảm doanh số. Cụ thể, Toyota Avanza chỉ đạt 25 xe, giảm 1 xe so với tháng trước, trong khi dòng MPV cỡ lớn Hyundai Custin đạt 54 xe, giảm 7 xe.

Dữ liệu bán hàng tháng 9/2026 phản ánh rõ nét sự phục hồi của toàn bộ phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam, đặc biệt là sự khởi sắc của các dòng xe chạy xăng và hybrid truyền thống sau giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chưa đủ sức tạo ra bước ngoặt để thay đổi cục diện cạnh tranh tổng thể.

Sự áp đảo toàn diện của khối xe điện từ VinFast với doanh số vượt trội hơn cả tổng lượng xe của các đối thủ chạy xăng cộng lại cho thấy xe điện đang nắm giữ lợi thế chiến lược trong việc định hình lại thị hiếu khách hàng. Khi chặng đua cuối năm cận kề, các nhà sản xuất xe xăng truyền thống sẽ buộc phải tung ra những chiến lược kích cầu mạnh mẽ hơn nữa nếu không muốn tiếp tục bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua giành giật thị phần.