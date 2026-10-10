'Cuộc đua' giành khách Nga của Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan

Trong 9 tháng, Việt Nam đón khoảng 1,1 triệu lượt khách Nga, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành thị trường nguồn lớn thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nga là thị trường có nhu cầu cao về nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và tránh mùa đông. Đây cũng là nhóm khách mà các điểm đến châu Á như Trung Quốc, Thái Lan đang cạnh tranh bằng kết nối hàng không, chính sách nhập cảnh và khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng.

Việt Nam "đón sóng"

Theo dữ liệu từ nền tảng công nghệ quảng cáo Yandex, Việt Nam chiếm 21% tổng lượng tìm kiếm về các điểm đến trong nhóm thị trường được theo dõi tại Nga, sau Trung Quốc (31%) và Thái Lan (29%). Đây không phải số liệu thị phần khách thực tế, song cho thấy Việt Nam đang được cân nhắc cùng những điểm đến lớn trong khu vực.

"Bên cạnh lượng khách, dữ liệu tìm kiếm giúp nhận diện nhu cầu đang hình thành, những yếu tố khách Nga cân nhắc và thời điểm họ bắt đầu lên kế hoạch", bà Thư Nguyễn, Giám đốc phát triển kinh doanh của nền tảng, nhận định.

Trong nhóm tìm kiếm liên quan du lịch Việt Nam, khách sạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với mức 51%. Hành trình từ lần tìm kiếm đầu tiên đến khi đặt dịch vụ khách sạn kéo dài trung bình khoảng 40 ngày. Điều này cho thấy khách Nga dành thời gian tìm hiểu nơi lưu trú và trải nghiệm trước khi quyết định chuyến đi.

Đà Nẵng là một ví dụ về sự gia tăng quan tâm tìm kiếm từ thị trường Nga. Trong 8 tháng, thành phố đón gần 300.000 lượt khách Nga, tăng 151,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Nga lên vị trí thứ 7 trong các thị trường khách quốc tế lớn nhất của địa phương.

Cùng giai đoạn, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng trên Yandex tăng 281%, trong đó nhóm tìm kiếm liên quan trực tiếp đến du lịch tăng 413%. Bên cạnh những điểm đến "truyền thống" của khách Nga như Nha Trang và Phú Quốc, Đà Nẵng đang nổi lên trong nhóm địa phương thu hút thị trường này.

Bà Thư Nguyễn cho rằng trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, những điểm đến khôi phục kết nối sớm có thể giành lợi thế ban đầu. Khi nhiều thị trường cùng tăng tốc thu hút khách, năng lực nhận diện nhu cầu, hiểu hành trình ra quyết định và điều chỉnh hoạt động quảng bá trước mùa du lịch có thể trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng hơn.

"Với khách Nga, cuộc đua tại châu Á không chỉ nằm ở tốc độ phục hồi lượng khách, mà còn ở khả năng hiểu nhu cầu trước khi chúng chuyển thành đặt dịch vụ", bà nói.

Khách Nga dạo chơi, khám phá TP.HCM năm 2024. Ảnh: Phương Lâm.

Trung Quốc tận dụng lợi thế

Trong cuộc đua thu hút khách Nga tại châu Á, Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc và Thái Lan, hai thị trường đang khai thác những lợi thế riêng về chính sách nhập cảnh, hàng không và sản phẩm du lịch.

China Daily đưa tin kể từ khi Trung Quốc thí điểm miễn thị thực cho công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông từ ngày 15/9/2025, gia hạn đến hết ngày 31/12/2027. Người mang hộ chiếu phổ thông Nga được nhập cảnh không cần thị thực để du lịch, công tác, thăm thân và quá cảnh, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Chính sách này tạo thuận lợi cho cả du lịch nghỉ dưỡng lẫn hoạt động qua lại tại các địa phương biên giới.

Khách Nga tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực tại Hắc Hà và Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, ngày 15/9. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Các cửa khẩu tại tỉnh Hắc Long Giang ghi nhận 617.000 lượt khách Nga, tăng 76,9%. Tại Tuy Phân Hà, thành phố cửa khẩu giáp Nga, doanh thu du lịch trong nửa đầu năm nay đạt 1,87 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, Hắc Hà thu hút khách Nga mua sắm, ăn uống và trải nghiệm các khu chợ đêm.

Để phục vụ nhóm khách này, các địa phương mở rộng dịch vụ bằng tiếng Nga, triển khai đường dây nóng hỗ trợ người tiêu dùng và tạo điều kiện thanh toán bằng đồng ruble. Thời gian làm thủ tục tại một số cửa khẩu được rút ngắn xuống khoảng 2 phút.

Ở phía Nam, Trung Quốc khai thác nhu cầu nghỉ dưỡng của khách Nga tại đảo Hải Nam. Theo Tân Hoa Xã, khách Nga chiếm hơn 40% lượng khách quốc tế tại Tam Á - thành phố nằm ở cực Nam hòn đảo.

Các cơ sở lưu trú cũng điều chỉnh dịch vụ để phù hợp với thị trường nói tiếng Nga, từ nhân sự giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ đến thanh toán quốc tế, chăm sóc sức khỏe và ẩm thực.

Khách Nga yêu thích võ thuật tập luyện tại khu thắng cảnh núi Thiên Trụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 24/8. Ảnh: News.cn.

Thái Lan "vào cuộc"

Thái Lan đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách Nga trong năm nay, tiếp tục coi đây là một trong những thị trường đường dài quan trọng. The Nation Thailand cho biết nước này đang thúc đẩy kết nối hàng không, phối hợp với phía Nga về an toàn du lịch và mở rộng quảng bá văn hóa, ẩm thực cùng các ngành công nghiệp sáng tạo.

Đến ngày 3/10, Thái Lan đón hơn 1,28 triệu lượt khách Nga - đứng thứ 4 trong các thị trường khách quốc tế, sau Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ. Trước đó, nước này đón gần 1,9 triệu lượt khách Nga trong năm 2025, đưa Nga trở thành thị trường châu Âu lớn nhất của ngành du lịch Thái Lan.

Ngoài các điểm đến quen thuộc như Phuket, Pattaya, Krabi và Koh Samui, khách Nga cũng quan tâm đến những khu vực ít phổ biến hơn, gồm các tỉnh phía Bắc và một số đảo nhỏ.

Du khách thư giãn tại bãi biển Pattaya, Thái Lan, ngày 29/6. Ảnh: Reuters.

Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga (ATOR) thông tin doanh số tour Thái Lan tại thị trường Nga cho mùa cao điểm bắt đầu vào tháng 11, cao hơn 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị du lịch Nga cho rằng giá cả, lựa chọn vận chuyển đa dạng và khả năng tiếp cận những vùng ít đông đúc góp phần duy trì sức hút của Thái Lan.

Nhu cầu cũng mở rộng sang các chuyến đi kết hợp chăm sóc sức khỏe, hoạt động ngoài trời, khám phá vườn quốc gia và trải nghiệm tại những địa phương ít được biết đến.

Bên cạnh duy trì các sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống, Thái Lan đang tìm cách mở rộng danh mục trải nghiệm để tiếp cận nhiều nhóm khách hơn. Kết nối hàng không giúp tạo thuận lợi cho chuyến đi, trong khi sự đa dạng về điểm đến và hoạt động có thể tăng lựa chọn cho du khách khi lên kế hoạch.

Cuộc đua không chỉ nằm ở lượng khách

Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan đều đang khai thác nhu cầu du lịch Nga, với những lợi thế khác nhau. Việt Nam ghi nhận đà tăng mạnh của lượng khách thực tế, cùng sự gia tăng quan tâm trực tuyến đối với các điểm đến nghỉ dưỡng.

Trung Quốc dựa vào miễn thị thực, vị trí địa lý và dịch vụ tại các địa phương biên giới, đồng thời phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng ở phía Nam. Trong khi đó, Thái Lan sở hữu hệ thống điểm đến quen thuộc với khách Nga, mạng lưới hàng không và khả năng đa dạng hóa trải nghiệm.

Phú Quốc, một trong những điểm đến yêu thích của khách Nga tại Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Diễn biến tại 3 thị trường cho thấy cuộc cạnh tranh không chỉ xoay quanh mục tiêu đón thêm khách. Khả năng đơn giản hóa thủ tục, duy trì kết nối thuận tiện, phát triển dịch vụ phù hợp và mở rộng trải nghiệm đang trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định của du khách.

"Việt Nam cần nâng cấp hạ tầng, nhất là năng lực vận chuyển hàng không và hệ thống lưu trú; phát triển thêm sản phẩm du lịch y tế, thẩm mỹ bên cạnh nghỉ dưỡng biển truyền thống; đồng thời cải thiện năng lực giao tiếp tiếng Nga của nhân sự ngành du lịch", ông Bùi Quốc Đại, Phó giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, doanh nghiệp chuyên đón khách Nga và các nước CIS, nói với Tri Thức - Znews.