Một cánh tay robot khoan một lỗ tròn trên hộp sọ bệnh nhân, sau đó đặt thiết bị có kích thước bằng đồng xu lên mô não. Từ thiết bị này, 64 sợi dây mảnh hơn sợi tóc người được đưa vào não. Các điện cực trên những sợi dây thu nhận tín hiệu điện từ tế bào thần kinh, truyền dữ liệu đến điện thoại hoặc máy tính bảng.

Nhờ đó, người bệnh có thể nhắn tin, đăng bài trên mạng xã hội, thậm chí chơi trò chơi điện tử mà không cần cử động tay.

NEURALINK VÀ CÁC ĐỐI THỦ CHẠY ĐUA ĐƯA MÁY TÍNH VÀO NÃO NGƯỜI

Theo Fortune, đó là khả năng mà N1, thiết bị giao tiếp não – máy tính (Brain-Computer Interface – BCI) do Neuralink, công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, phát triển, đang hướng tới. Khoảng 26 người khuyết tật nặng đã được cấy thiết bị trong giai đoạn thử nghiệm.

Thành lập năm 2016, Neuralink không chỉ hướng đến việc hỗ trợ người khuyết tật mà còn đặt mục tiêu rộng hơn là kết nối trực tiếp não người với công nghệ. Năm 2017, Elon Musk từng cho rằng con người sẽ cần kết nối não bộ với máy móc để theo kịp trí tuệ nhân tạo (AI), nếu không có nguy cơ bị bỏ lại phía sau và trở nên vô dụng.

Đến năm 2025, Neuralink được định giá khoảng 9,7 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty chưa phải là cái tên duy nhất trong cuộc đua này.

Tại Mỹ, nhiều doanh nghiệp đang phát triển BCI và hướng tới việc được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép thương mại. Paradromics tập trung vào khôi phục khả năng giao tiếp bằng lời nói; Precision Neuroscience phát triển giao diện não dành cho người bị liệt; trong khi Synchron theo đuổi phương pháp cấy ghép ít xâm lấn hơn.

Năm 2017, Elon Musk từng cho rằng con người sẽ cần kết nối não bộ với máy móc để theo kịp trí tuệ nhân tạo (AI), nếu không có nguy cơ bị bỏ lại phía sau và trở nên vô dụng.

Chad Bouton, CEO Neuvotion, công ty phát triển thiết bị đeo có tích hợp AI nhằm hỗ trợ phục hồi vận động cho bệnh nhân đột quỵ và chấn thương tủy sống, nhận định cuộc đua BCI đang diễn ra rất rõ rệt. Ông dự đoán trong khoảng 3–4 năm tới, một số thiết bị có thể được FDA cấp phép.

Trong số các đối thủ của Neuralink, Synchron được đánh giá có khả năng trở thành doanh nghiệp đầu tiên đưa thiết bị cấy ghép não ra thị trường Mỹ.

Theo Thomas Oxley, nhà sáng lập kiêm CEO Synchron, công ty đã cấy thiết bị Stentrode cho 15 bệnh nhân, tăng thêm 5 người so với năm trước. Trong cùng thời gian, số bệnh nhân sử dụng thiết bị Neuralink tăng từ 7 lên 26 người.

Điểm khác biệt của Stentrode là phương pháp cấy ghép không cần phẫu thuật mở hộp sọ. Thiết bị được đưa vào một mạch máu gần não thông qua ống thông, tương tự kỹ thuật đặt stent trong điều trị tim mạch. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng hai giờ. Tín hiệu não được truyền qua một dây dẫn mảnh dưới da đến bộ thu có kích thước bằng đồng xu, đặt gần xương đòn.

So với Neuralink N1, Stentrode có khả năng xử lý tín hiệu hạn chế hơn, nhưng mức độ xâm lấn thấp hơn có thể khiến thiết bị dễ được chấp nhận hơn.

Trong khi đó, Neuralink cũng đang tìm cách giảm mức độ can thiệp vào não. Tháng 6/2026, công ty thông báo thực hiện ca cấy ghép đầu tiên không cần xuyên qua màng cứng (dura), lớp màng bảo vệ não.

Adam Marblestone, đồng sáng lập Convergent Research và từng là nhà khoa học tại Google DeepMind, đánh giá đây là một bước tiến kỹ thuật đáng chú ý, có thể tạo tiền đề cho những hệ thống BCI mạnh hơn.

Cuộc đua hiện không chỉ nằm ở số lượng bệnh nhân thử nghiệm hay tốc độ hoàn thiện thiết bị. Khi AI phát triển, khả năng giải mã tín hiệu não và chuyển hóa chúng thành hành động cũng được kỳ vọng tiến xa hơn.

AI ĐƯA GIAO DIỆN NÃO – MÁY TÍNH VƯỢT KHỎI GIỚI HẠN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

Sự phát triển nhanh chóng của AI được xem là yếu tố có thể làm thay đổi đáng kể năng lực của các thiết bị BCI. Thay vì chỉ nhận diện một số tín hiệu để thực hiện lệnh đơn giản, các hệ thống tích hợp AI có thể hiểu tốt hơn suy nghĩ, ý định và nhu cầu của con người.

Matt Angle, CEO Paradromics, cho rằng trong tương lai, BCI kết hợp AI có thể cho phép con người điều khiển robot hình người hoặc các tác nhân AI trực tiếp bằng suy nghĩ.

Khả năng kết nối trực tiếp não bộ với máy tính cũng đặt ra những câu hỏi mới về giám sát con người. Ảnh: Think China

Khi nghiên cứu tiến sâu hơn vào các hoạt động nhận thức, vượt ra ngoài phạm vi ngôn ngữ, thiết bị thậm chí có thể nhận biết mong muốn trước khi người sử dụng ý thức đầy đủ về nhu cầu của mình.

Ông lấy ví dụ, khi một người cảm thấy đói, hệ thống BCI có thể xác định họ muốn ăn gì và suy luận hành động tiếp theo, chẳng hạn đặt món ăn qua ứng dụng giao hàng. Theo ông, công nghệ này chưa thể phổ biến ngay lập tức nhưng có thể xuất hiện sớm hơn nhiều người dự đoán.

Khả năng đó cũng mở ra những ứng dụng vượt xa lĩnh vực y tế. Synchron đang phát triển thế hệ thiết bị mới có khả năng tiếp cận nhiều vùng não hơn, thay vì chỉ ghi nhận tín hiệu tại một khu vực nhất định.

Oxley cho biết mục tiêu dài hạn của ngành là cảm biến hoạt động trên toàn bộ não bộ. Công nghệ này có thể hỗ trợ những người bị suy giảm nhận thức do tuổi tác hoặc mắc chứng sa sút trí tuệ.

Ông hình dung BCI có thể trở thành một dạng trợ lý nhận thức, giúp con người ghi nhớ thông tin, nhắc lịch, hoàn thiện câu chữ trong email hoặc hỗ trợ xây dựng bài thuyết trình. Đây là sự mở rộng của những chức năng mà công nghệ hiện nay đã đảm nhiệm, đặc biệt với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Tuy nhiên, khả năng kết nối trực tiếp não bộ với máy tính cũng đặt ra những câu hỏi mới về giám sát con người.

Sam Altman, CEO OpenAI, từng viết trong bài đăng mang tên “The Merge” rằng điện thoại kiểm soát và chỉ dẫn con người, mạng xã hội quyết định cảm xúc, còn công cụ tìm kiếm ảnh hưởng đến suy nghĩ.

Trong môi trường làm việc, BCI có thể giúp nhân viên nhập liệu và điều khiển máy tính nhanh hơn. Nhưng đồng thời, các tín hiệu sinh học thu được cũng có thể tiết lộ mức độ tập trung, thời điểm mất chú ý hoặc trạng thái tinh thần của người lao động.

Nita Farahany, giáo sư tại Đại học Duke, tác giả cuốn sách về bảo vệ quyền tự do tư duy trong kỷ nguyên cấy ghép não, cảnh báo công nghệ này có thể tạo ra một hình thức giám sát nhân viên mới.

Trong trường hợp BCI phát triển khả năng giao tiếp hai chiều, doanh nghiệp thậm chí có thể tác động để nhân viên quay trở lại trạng thái tập trung làm việc. Farahany cho rằng hình thức giám sát mang tính trừng phạt thông qua não bộ khó được xã hội chấp nhận, nhưng những hình thức theo dõi nhân viên hiện nay đã dần trở nên bình thường, từ kiểm soát thời gian ra vào văn phòng đến ghi âm cuộc họp và theo dõi ứng dụng được sử dụng trên máy tính.

Thực tế, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ đã khiến ranh giới giữa con người và máy móc trở nên mờ nhạt, ngay cả khi chưa có thiết bị nào được cấy trực tiếp vào não.

Năm 2017, Sam Altman, CEO OpenAI, từng viết trong bài đăng mang tên “The Merge” rằng điện thoại kiểm soát và chỉ dẫn con người, mạng xã hội quyết định cảm xúc, còn công cụ tìm kiếm ảnh hưởng đến suy nghĩ.

Năm 2025, OpenAI công bố phân tích 1,5 triệu cuộc hội thoại với ChatGPT, cho thấy khoảng 75% liên quan đến tìm kiếm thông tin, hướng dẫn thực tế hoặc hỗ trợ viết nội dung. Kết quả này phần nào phản ánh xu hướng con người ngày càng dựa vào AI để quyết định hành động và diễn đạt suy nghĩ.

Altman cũng đồng sáng lập Merge Labs vào năm 2025, một công ty BCI hướng đến việc tạo ra mối quan hệ liền mạch hơn giữa con người và AI. Đầu năm 2026, OpenAI đã đầu tư vào doanh nghiệp này. Tuy nhiên, Merge Labs chưa công bố sản phẩm cụ thể.

Để một thiết bị BCI được thương mại hóa tại Mỹ, doanh nghiệp phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, bắt đầu từ nghiên cứu trên động vật, sau đó là các nghiên cứu khả thi ban đầu trên người và thử nghiệm quy mô lớn hơn.

Ở giai đoạn thử nghiệm then chốt, doanh nghiệp phải đồng thời hoàn thiện quy trình sản xuất và cố định thiết kế thiết bị. Theo Oxley, việc xây dựng toàn bộ dây chuyền sản xuất ổn định đòi hỏi khoản đầu tư rất lớn. Sau khi hoàn tất thử nghiệm, thiết bị có thể được FDA cấp phép sử dụng cho những nhóm bệnh nhân có tình trạng bệnh lý cụ thể. Chi phí điều trị khi đó có thể được hỗ trợ thông qua bảo hiểm.

QUYỀN RIÊNG TƯ NÃO BỘ TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ TOÀN CẦU

Nếu các thiết bị BCI hiện nay vẫn chủ yếu phục vụ người khuyết tật, những ứng dụng trong tương lai có thể mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng thị trường là những rủi ro liên quan đến dữ liệu não bộ – loại thông tin đặc biệt nhạy cảm của con người.

Theo Farahany, suy nghĩ và cảm xúc là không gian riêng tư cuối cùng của mỗi cá nhân, đồng thời là phần cốt lõi tạo nên bản chất con người.

Bà cảnh báo thế giới đang tiến nhanh tới trạng thái mà các nhà khoa học, bác sĩ, chính phủ và doanh nghiệp có thể tiếp cận hoạt động bên trong não bộ. Khi đó, các công ty thậm chí có thể biết người tiêu dùng muốn mua sản phẩm gì trước cả khi chính họ nhận thức được nhu cầu đó.

Đối với doanh nghiệp phát triển BCI, dữ liệu thu thập từ não bộ không chỉ có giá trị trong nghiên cứu y khoa mà còn có thể trở thành một nguồn tài sản thương mại lớn. Điều này đặt ra câu hỏi về quyền sở hữu dữ liệu, phạm vi sử dụng và khả năng doanh nghiệp khai thác thông tin suy nghĩ của người dùng vì mục đích lợi nhuận.

Áp lực cạnh tranh còn đến từ Trung Quốc. Trong khi các doanh nghiệp Mỹ vẫn đang chạy đua hoàn tất quy trình cấp phép, Trung Quốc đã phê duyệt thiết bị BCI thương mại đầu tiên trên thế giới vào tháng 3/2026.

Oxley đánh giá ngành BCI tại Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, năng động và có cường độ hoạt động cao. Khi được hỏi liệu tốc độ phát triển này có khiến ông lo ngại hay không, CEO Synchron trả lời: “Có”.

Theo giới chuyên gia, BCI có thể tạo ra những rủi ro chuỗi cung ứng tương tự các lĩnh vực bán dẫn, mô hình AI và xe điện mà Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng ở mức độ nhạy cảm hơn. Nếu thiết bị cấy ghép não của người Mỹ hoặc một phần linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc, nguy cơ dữ liệu cá nhân và thông tin nội tâm bị tiếp cận trái phép sẽ trở thành vấn đề an ninh đáng quan tâm.

Tại châu Âu, hệ sinh thái BCI hiện có khoảng 5 doanh nghiệp, trong đó InBrain của Tây Ban Nha tập trung phát triển công nghệ điều trị các bệnh như Parkinson. Science Corporation, doanh nghiệp Mỹ do Max Hodak, đồng sáng lập Neuralink, điều hành, đã được cấp phép tại châu Âu cho thiết bị phục hồi thị lực vào tháng 7/2026 và cấy ghép cho bệnh nhân đầu tiên vào tháng 10 cùng năm.

Trước những bước tiến này, việc xây dựng các nguyên tắc quản trị và tiêu chuẩn đạo đức cho công nghệ thần kinh đang trở nên cấp thiết.

Năm 2025, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công bố khuyến nghị về đạo đức trong lĩnh vực công nghệ thần kinh, được 194 quốc gia tham gia. Văn bản nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển BCI, đặc biệt trong các ứng dụng y tế và hỗ trợ con người, đồng thời yêu cầu các chính phủ thiết lập cơ chế bảo vệ quyền tự chủ, tự do tư duy và quyền riêng tư tinh thần.

Farahany là đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tham gia quá trình xây dựng khuyến nghị này. Bà cũng đang phát triển một hệ thống đánh giá mức độ tin cậy trong lĩnh vực công nghệ thần kinh, nhằm đo lường việc doanh nghiệp tuân thủ các cam kết đạo đức cốt lõi.

Theo Farahany, những lo ngại liên quan đến BCI là rất lớn, bởi đây có thể là hình thức hợp nhất sâu sắc nhất giữa con người và máy móc. Ranh giới giữa AI và con người, giữa suy nghĩ của con người và những gì công nghệ có thể tiếp nhận, sẽ ngày càng khó phân định.