Cuộc đua doanh số tại Việt Nam - xe xăng giá rẻ 'cầm cự' đến khi nào?

Nếu có nhóm xe nào tại thị trường Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lớn nhất từ làn sóng điện hóa, đó hẳn phải là xe xăng giá rẻ.

Không chỉ những mẫu xe gầm thấp như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning suy giảm doanh số, sức bán của nhóm SUV cỡ A như Kia Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue cũng đang cho thấy loạt tín hiệu kém lạc quan.

Xe xăng giá rẻ "cầm cự" ở Việt Nam

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor từng cho thấy trong 3 quý đầu năm 2024, doanh số nhóm xe cỡ A - gồm hatchback và SUV cỡ A - đạt tổng cộng 16.378 xe.

Khi đó, Kia Sonet là cái tên bán chạy nhất nhóm xe cỡ A chạy xăng với 5.083 xe, Hyundai Grand i10 đứng thứ nhì với 3.292 xe trong 9 tháng đầu năm 2024. Kia Morning bán chậm nhất nhưng vẫn được ghi nhận doanh số trong báo cáo, đạt 551 xe ở cùng kỳ.

Khi kết thúc quý III/2025, doanh số chung của nhóm này giảm về 11.915 xe. Kia Sonet vẫn bán chạy nhất nhưng doanh số chỉ đạt 3.591 xe sau 9 tháng đầu năm ngoái. Hyundai Grand i10 cũng sa sút đáng kể, doanh số cùng kỳ ở mức 2.255 xe.

Năm ngoái, Kia Morning tiếp tục hiện diện trong danh sách các mẫu xe được thống kê doanh số nhưng lượng tiêu thụ bắt đầu giảm mạnh, chỉ đạt 218 xe sau 3 quý đầu năm 2025.

Việc Kia Morning "biến mất" khỏi thống kê doanh số chi tiết định kỳ của thương hiệu Hàn Quốc là một trong những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng của xe xăng cỡ A đang diễn ra tại Việt Nam.

Kia Morning không còn được hãng thống kê doanh số định kỳ. Ảnh: Thaco.

Khi không còn Kia Morning, nhóm xe xăng cỡ A được bổ sung Suzuki Fronx. Tuy nhiên, doanh số chung của nhóm này vẫn không thể thoát khỏi xu hướng giảm khi báo cáo từ VAMA và TC Motor cho thấy sau 9 tháng, xe xăng cỡ A đạt lượng tiêu thụ chung 11.705 xe.

Doanh số Kia Sonet có sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.792 xe. Ngược lại, Hyundai Grand i10 tiếp tục sa sút khi chỉ bán được 1.637 xe sau 9 tháng đầu năm nay.

Như vậy, nhìn nhận một cách tổng quan, đà sa sút mạnh nhất đang thuộc về nhóm hatchback/xe gầm thấp chạy xăng cỡ nhỏ, trong khi Kia Sonet đại diện SUV cỡ A thậm chí còn bật tăng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

Giữa sức ép từ xe điện

Trong khi xe xăng đang có dấu hiệu sa sút, những mẫu xe điện cùng phân khúc và tầm giá lại cho thấy sức bán tương đối tốt.

Ngay từ năm 2024, VinFast VF 5 đã vượt qua tất cả đại diện thuần xăng trong phân khúc SUV cỡ A nhờ doanh số hơn 32.000 xe. Thành tích này còn đưa VinFast VF 5 lên vị trí bán chạy nhất toàn thị trường, xếp trên nhiều mẫu xe động cơ đốt trong của các thương hiệu Nhật, Mỹ, Hàn.

Kết thúc năm 2025, đến lượt VinFast VF 3 trở thành "vua doanh số" nhờ bán được 44.585 xe. Lượng tiêu thụ này cao hơn 7,3 lần tổng doanh số 6.052 xe trong cả năm vừa rồi của 3 đại diện thuộc gầm thấp chạy xăng cỡ A, gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning.

Bộ đôi xe điện VF 5 và VF 3 của VinFast bán áp đảo các mẫu xe cùng phân khúc, cùng tầm giá. Ảnh: VinFast.

Sự áp đảo này tiếp tục được duy trì sang năm 2026 khi kết thúc 3 quý đầu năm, VinFast VF 3 bán được 42.272 xe, tạm dẫn đầu toàn thị trường và áp đảo toàn bộ phân khúc xe cỡ A chạy xăng. VinFast VF 5 và biến thể Herio Green ghi nhận doanh số chung 30.420 xe, tạo ra khoảng cách hơn 24.000 xe so với Kia Sonet phía sau.

Theo một thống kê chưa chính thức, các mẫu xe điện cỡ nhỏ khác cũng ghi nhận sức bán tương đối tốt tại Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bestune Xiaoma bán được khoảng 500 xe, Geely EX2 ghi nhận doanh số xấp xỉ 1.290 xe còn Wuling Bingo cũng bán được 213 xe.

Geely EX2 cũng là mẫu xe điện đô thị có được doanh số tốt. Ảnh: Geely.

Có nhiều lý do dẫn đến sự áp đảo của ôtô điện trên thị trường Việt, đặc biệt trong phân khúc xe đô thị, xe cỡ nhỏ. Chi phí sở hữu và chi phí sử dụng thấp, kích thước gọn gàng từng là những "điểm bán hàng" giúp xe xăng cỡ A thu hút khách Việt, giờ đã xuất hiện ở cả các mẫu xe điện cùng cỡ.

So với xe xăng, ôtô điện còn đang được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Một số dòng xe được hãng áp dụng ưu đãi sạc càng khiến ôtô điện trở nên hấp dẫn hơn với khách Việt.

Tương lai của xe xăng giá rẻ

Trong số xe xăng giá rẻ tại Việt Nam, Kia Morning là cái tên gần nhất vừa trải qua một bản nâng cấp giữa vòng đời. Kia Morning được giới thiệu bản nâng cấp vào tháng 9/2025 với 2 phiên bản, giá niêm yết 439-469 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 6/2024, Hyundai Grand i10 và Kia Sonet cũng nhận các đợt nâng cấp tại thị trường Việt Nam. Toyota Wigo quay trở lại thị trường Việt hồi tháng 5/2023, còn Toyota Raize và Hyundai Venue từ khi chính thức chào sân khách Việt vào các năm 2020 và 2021 chưa có đợt nâng cấp hay thế hệ mới nào ra mắt.

Kia Sonet và Hyundai Grand i10 nhận bản nâng cấp giữa vòng đời hồi tháng 6/2024. Ảnh: TC Motor, Thaco.

Với việc chu kỳ facelift của một dòng xe thường rơi vào khoảng 2-4 năm, động thái tiếp theo từ các hãng sẽ phần nào cho biết tương lai của nhóm xe xăng cỡ A tại Việt Nam. Nếu các hãng tiếp tục trình làng bản nâng cấp hoặc ra mắt thế hệ mới đúng chu kỳ, xe cỡ A chạy xăng sẽ còn tiếp tục tồn tại như một phân khúc ngách tại Việt Nam.

Ngược lại, nhiều khả năng xe xăng gầm thấp và SUV cỡ A sẽ dần bị loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm của các hãng. Nhóm xe này có biên lợi nhuận mỏng, do vậy việc duy trì kinh doanh trong khi doanh số kém khả quan kéo dài có thể không phải là chiến lược hiệu quả.

Trong cán cân xăng-điện, người dùng Việt đang nghiêng về những mẫu ôtô điện đô thị cho nhu cầu mua xe lần đầu, hoặc chọn thêm một mẫu xe thứ hai nhỏ gọn cho mục đích di chuyển đô thị. Thời hoàng kim của xe xăng cỡ A dường như đã lùi lại khá xa, nhường chỗ lại cho xu hướng điện hóa đang diễn ra tương đối mạnh mẽ ở phân khúc ôtô giá rẻ.