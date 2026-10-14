Cuộc đua doanh số tại Việt Nam - xe Hàn, Nhật chịu thua 'chủ nhà'

Thị trường ôtô Việt Nam đã đi hết ba phần tư chặng đường của năm 2026. Vẫn còn 3 tháng cuối năm để các phân khúc chính thức "hạ màn" cuộc đua doanh số, tuy nhiên kết quả ở một vài phân khúc đã sớm được làm rõ.

Nếu trong quá khứ, giai đoạn cuối năm thường chứng kiến những diễn biến hấp dẫn của cuộc đua Nhật-Hàn thì những năm gần đây, phía "chủ nhà" mới là bên dẫn đầu đường đua doanh số.

Xe Hàn, Nhật chịu thua "chủ nhà"

Cho đến hiện tại, năm 2023 là giai đoạn cuối cùng thị trường ôtô Việt Nam còn chứng kiến ôtô của các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản hiện diện trên đường đua danh hiệu xe bán chạy nhất năm. Khi đó, Mitsubishi Xpander bán chạy nhất toàn thị trường, doanh số đạt 19.740 xe.

Từ năm 2024, VinFast bắt đầu tạo ra sức ảnh hưởng đến thị trường ôtô Việt Nam. Cuối năm đó, VF 5 trở thành xe bán chạy nhất toàn thị trường với lượng tiêu thụ khoảng 32.000 xe, bỏ xa thành tích bán hàng gần 19.500 xe của Mitsubishi Xpander.

Khi năm 2025 khép lại, đại diện thương hiệu xe Việt xuất hiện ở 4 vị trí dẫn đầu doanh số toàn thị trường. Năm ngoái, VF 3 bán chạy nhất với 44.585 xe đến tay khách Việt, theo sau là VF 5 (43.913 xe), Limo Green (27.127 xe) và VF 6 (23.291 xe).

VF 5 và VF 3 là những mẫu xe dẫn đầu doanh số toàn thị trường trong giai đoạn 2024-2025. Ảnh: VinFast.

Cũng trong năm ngoái, xe Hàn chính thức vắng mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Loạt ôtô thương hiệu Nhật Bản đứng chung VinFast trong danh sách nói trên bao gồm Mitsubishi Xpander (19.891 xe), Mazda CX-5 (17.262 xe), Mitsubishi Xforce (15.254 xe), Toyota Yaris Cross (14.601 xe) và Toyota Vios (13.424 xe), bên cạnh mẫu bán tải Ford Ranger của Mỹ với 18.692 xe đến tay khách Việt.

Sự "thất thế" của xe Hàn, Nhật tiếp tục nối dài sang giai đoạn đầu năm nay. Thậm chí ở kỳ báo cáo tháng 9 vừa qua, nhóm xe điện của VinFast đã hiện diện quá nửa danh sách ôtô bán chạy nhất, chiếm trọn 5 vị trí dẫn đầu.

Số liệu bán hàng do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cùng với TC Motor và VinFast công bố cho thấy sau 9 tháng đầu năm, VinFast VF 3 tạm thời là xe bán chạy nhất với doanh số 42.272 xe, theo sau là Limo Green với lượng tiêu thụ 40.018 xe.

VinFast Limo Green cũng nhanh chóng dẫn đầu phân khúc tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Bộ đôi SUV đô thị VF 5 và VF 6 tích lũy được doanh số lần lượt 30.420 xe và 19.026 xe, tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm xe Nhật bán chạy nhất là Toyota Yaris Cross (12.646 xe sau 9 tháng), Mazda CX-5 (11.893 xe) và Mitsubishi Xpander (10.496 xe).

Những phân khúc sớm "hạ màn"

Sự phổ biến của ôtô điện VinFast trên sân nhà đang là lý do thị trường Việt Nam không còn có cơ hội chứng kiến những cuộc đua doanh số hấp dẫn cho đến những kỳ báo cáo cuối cùng của năm.

Hồi năm 2022, Toyota Vios và Hyundai Accent từng tạo ra cuộc đua tranh quyết liệt, không chỉ gói gọn trong phân khúc sedan cỡ B mà trên phạm vi toàn thị trường. Năm đó, Toyota Vios vừa là sedan cỡ B bán chạy nhất, vừa là "vua doanh số" của toàn thị trường xe Việt.

Giai đoạn cuối năm 2023 lại chứng kiến cuộc đua hấp dẫn giữa Hyundai Creta và Toyota Corolla Cross cho đến những tháng cuối năm.

Hyundai Creta với 10.719 xe chỉ chính thức trở thành SUV cỡ B bán chạy nhất năm 2023 khi số liệu bán hàng tháng 12/2023 được công bố, với khoảng cách doanh số khá mong manh 234 xe so với Toyota Corolla Cross xếp ngay sau.

Hyundai Creta và Toyota Corolla Cross từng tạo ra cuộc đua doanh số gay cấn hồi năm 2023. Ảnh: Bối Hạ, TMV.

Còn ở hiện tại, VinFast VF 6 với lượng tiêu thụ 19.026 xe xem như đã "an bài" cuộc đua doanh số phân khúc SUV cỡ B. Lúc này, Toyota Yaris Cross đứng ngay sau sở hữu doanh số 12.646 xe, trong khi Mitsubishi Xforce, Kia Seltos và Hyundai Creta sau 9 tháng vẫn chưa thể đạt cột mốc doanh số 10.000 xe.

Ở phân khúc SUV cỡ A và MPV nói chung, VF 5/Herio Green cùng với Limo Green càng cho thấy sự áp đảo.

Lượng tiêu thụ mẫu MPV thuần điện chuyên chạy dịch vụ hiện vượt mốc 40.000 xe sau 9 tháng, trong khi "cựu vương" Mitsubishi Xpander thông báo bán được xấp xỉ 10.500 xe từ đầu năm.

VinFast VF 5 và biến thể Herio Green tiếp tục xây chắc ngôi đầu phân khúc SUV cỡ A tại thị trường Việt Nam với 30.420 xe đến tay khách hàng. Trong khi đó, Kia Sonet sau 9 tháng bán được 5.792 xe, còn doanh số Toyota Raize, Hyundai Venue lần lượt 2.008 xe và 870 xe.

Mazda CX-5 là trường hợp hiếm hoi xe Nhật vẫn có thể dẫn đầu doanh số phân khúc. Ảnh: Thaco.

"Điểm sáng" hiếm hoi của ôtô Nhật Bản trên thị trường xe Việt cho đến lúc này là Mazda CX-5. Đại diện thương hiệu Mazda tiếp tục duy trì vị trí bán chạy hàng đầu nhóm SUV cỡ C với 11.893 xe sau 9 tháng, bất chấp sự hiện diện của VF 7.

Trong cùng phân khúc, Mitsubishi Destinator bán được 7.449 xe cho khách Việt, còn doanh số 3 quý đầu năm của Hyundai Tucson, Kia Sportage lần lượt đạt 6.716 xe và 1.898 xe.

Sức ảnh hưởng của thương hiệu Việt còn hiện diện ở phân khúc ôtô đô thị cỡ nhỏ, được dự báo sẽ sớm lan sang phân khúc bán tải - nơi vốn là "sân chơi" riêng của Ford Ranger.

Nhìn chung, hãng xe Việt VinFast đang là cái tên "phá rối" xen giữa cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu ôtô Hàn Quốc và Nhật Bản. Sự "đuối sức" của các hãng xe Hàn, Nhật có thể dẫn đến nhiều hơn các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng Việt Nam, qua đó tăng cơ hội sở hữu ôtô và mở rộng quy mô thị trường.