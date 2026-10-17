Cuộc đua doanh số tại Việt Nam - khi sedan dần cảm thấy 'ngộp thở'

Sedan là khái niệm dùng để mô tả những mẫu xe gầm thấp, sở hữu thiết kế 3 khoang tách biệt. Sedan do vậy được đánh giá cao về trải nghiệm vận hành, cùng tính tiện nghi do tách biệt khoang hành khách với khoang máy và khoang chở đồ phía sau.

Trong quá khứ, sedan từng được ưu ái lựa chọn bởi một bộ phận không nhỏ khách hàng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải. Những mẫu sedan cỡ D như Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6... còn từng trở thành biểu tượng cho sự thành đạt và sang trọng.

Dẫu vậy, giai đoạn gần đây, sedan tại Việt Nam đang dần cảm thấy "ngộp thở". Doanh số từng phân khúc ngày một thu hẹp khiến khá nhiều cái tên rút lui, nhưng cũng có những mẫu xe kiên trì bám trụ, thậm chí ra mắt bản nâng cấp hoặc thế hệ mới để tìm cách giữ chân khách hàng.

Từ hưng thịnh đến cảm giác "ngộp thở"

Giai đoạn hưng thịnh của sedan ở thị trường Việt trong quá khứ không phải chỉ là lời nói hoa mỹ.

Thị trường ôtô Việt cuối năm 2022 từng chứng kiến cuộc đua song mã quyết liệt giữa Toyota Vios và Hyundai Accent. Không chỉ cạnh tranh ở riêng phân khúc sedan cỡ B, hai cái tên này còn là nhân vật chính trong cuộc đua ngôi vương doanh số toàn thị trường. Năm đó, Toyota Vios là cái tên giành chiến thắng.

Đến năm 2023, Hyundai Accent tiếp tục so kè với Mitsubishi Xpander cho ngôi vương doanh số toàn thị trường. Mẫu sedan cỡ B của thương hiệu Hàn Quốc thêm một lần thất bại, đồng thời gần như khép lại giai đoạn vàng son của sedan tại thị trường Việt Nam.

Hyundai Accent và Toyota Vios từng tạo ra cuộc đua doanh số hấp dẫn tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor, TMV.

Từ năm 2024, sedan không còn xuất hiện trong cuộc đua trở thành ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Số lượng sedan góp mặt trong top bán chạy dần suy giảm. Khi kết thúc 3 quý đầu năm nay, top 10 ôtô bán chạy nhất đã hoàn toàn vắng bóng sedan, chỉ gồm ôtô điện và các mẫu xe gầm cao.

Xét riêng từng phân khúc, doanh số sedan cũng cho thấy dấu hiệu đi xuống, ảnh hưởng bởi sức bán suy yếu của từng xe, bên cạnh động thái rút lui của vài cái tên.

Biến động lớn nhất thuộc về phân khúc sedan cỡ D, nơi hiện tại chỉ duy nhất Toyota Camry còn được công bố doanh số. Honda Accord và Mazda6 đều đã rút khỏi Việt Nam, Kia K5 tiếp tục bán nhưng không rõ doanh số chi tiết.

Số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong 9 tháng đã qua, Toyota Camry bán được 974 xe cho khách hàng. Số này bao gồm 898 xe thuộc các phiên bản hybrid, cùng với 76 xe từ phiên bản thuần xăng.

Bản thân Toyota Camry cùng kỳ năm ngoái đã ghi nhận lượng tiêu thụ đến 1.609 xe. Báo cáo của VAMA cho thấy trong 3 quý đầu năm 2025, doanh số Kia K5 đạt 196 xe, còn lượng tiêu thụ của Mazda6, Honda Accord lần lượt 56 xe và 29 xe.

Toyota Camry là sedan cỡ D duy nhất còn được công bố số liệu bán hàng định kỳ. Ảnh: TMV.

Phân khúc sedan cỡ C cũng có sự biến động không nhỏ khi Toyota Corolla Altis rút lui, còn Kia K3 chung "số phận" với đàn anh K5 - vẫn bán nhưng không rõ doanh số định kỳ.

Mazda3 ghi nhận doanh số sau 9 tháng đạt 2.134 xe. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, biến thể sedan của Mazda3 đang được gộp chung doanh số cùng biến thể hatchback, do vậy lượng tiêu thụ chi tiết không được làm rõ.

Honda Civic ghi nhận doanh số từ đầu năm đạt 538 xe, còn doanh số Hyundai Elantra ở mức 248 xe. Một đại diện sedan cỡ C khác là BYD Seal 5, theo một thống kê không chính thức đã bán được 196 xe tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay.

Không ngăn cản sedan mới ra mắt

BYD Seal 5 là một trong những trường hợp sedan hiếm hoi ra mắt thị trường Việt Nam giai đoạn gần đây. Khi BYD Seal 5 trình làng vào khoảng tháng 10/2025, phân khúc sedan cỡ C ở Việt Nam đã bắt đầu chứng kiến ít nhiều sự thoái trào.

Trước đó không lâu, Skoda Slavia đã cập bến thị trường Việt Nam, bổ sung một lựa chọn trong phân khúc sedan cỡ B.

BYD Seal 5 cùng với Skoda Slavia là những màn ra mắt hiếm hoi của sedan tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Nhóm xe này hiện dẫn đầu bởi những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent và Mazda2, cũng đang trong xu hướng giảm doanh số. Phân khúc này có Suzuki Ciaz đã dừng bán, trong khi Kia Soluto hiện không còn được thống kê lượng tiêu thụ chi tiết từng kỳ.

Doanh số trồi sụt từ đầu năm không ngăn cản Honda City nhận bản nâng cấp mới tại thị trường Việt, thay đổi ngoại hình và giữ nguyên giá bán. Kết thúc tháng 9, mẫu xe gầm thấp này vẫn là chủ lực doanh số của thương hiệu ôtô Nhật Bản tại Việt Nam.

Hồi tháng 8, Lynk & Co 03 được bổ sung 2 phiên bản "thường", giảm các yếu tố thể thao như trên phiên bản 03+ ra mắt từ khá lâu. Đến gần đây, MG GT cũng được cho ra mắt, về cơ bản là thế hệ tiếp theo của sedan cỡ C MG5 từng khá quen thuộc với khách hàng Việt Nam.

Lynk & Co 03 và MG GT là nhóm sedan Trung Quốc vừa ra mắt gần đây. Ảnh: Phong Vân, Phúc Hậu.

Như đã đề cập phía trên, sedan với thiết kế đặc thù 3 khoang riêng biệt vẫn là một nhóm xe có chỗ đứng nhất định tại bất kỳ thị trường nào, không riêng gì Việt Nam. Dù có khó bán đến đâu, sedan vẫn luôn được duy trì, dù ít hay nhiều lựa chọn, để đảm bảo bao quát nhu cầu thị trường.

Gần như không thể có màn trở lại dành cho sedan tại Việt Nam khi xu hướng ưu tiên ôtô điện, xe gầm cao vẫn đang diễn ra tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi cho phân khúc này vẫn hiện diện dưới tên Honda City, khi mẫu sedan cỡ B lắp ráp tiếp tục là xe bán chạy nhất của thương hiệu tại thị trường Việt Nam - điều mà Toyota Vios, Hyundai Accent đã không thể duy trì.