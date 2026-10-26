Cuộc đua 90 ngày đêm làm 'sạch' dữ liệu đất đai: Hơn 20 triệu giấy chứng nhận đã kết nối vào dữ liệu dân cư

Vai trò của lực lượng Công an

Chiều 14/10/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm việc với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia thuộc Bộ Công an về tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo số liệu đến ngày 13/10, cơ sở dữ liệu dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quản lý đã tiếp nhận đồng bộ 20.235.276 giấy chứng nhận và 23.346.954 thửa đất. Đó là phần dữ liệu đã qua được mọi khâu sàng lọc để gắn với một con người cụ thể, có số định danh cụ thể. Và cũng chính ở điểm này, câu chuyện không còn là đếm số bản ghi, mà là đo xem dữ liệu đã thật sự dùng được hay chưa.

Số liệu từ cuộc làm việc ngày 14/10 đưa ra cho thấy, dữ liệu đất đai đang đi qua 3 tầng khác nhau. Ở tầng thứ nhất, 34/34 tỉnh, thành phố đã đồng bộ 69.451.774 thửa đất lên hệ thống, trong đó 63.529.343 thửa thành công, đạt 91,47%. Ở tầng thứ hai, lũy kế 36.811.596 thửa đã được đồng bộ sang Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, với tốc độ khoảng 1,5 đến 2 triệu lượt mỗi ngày. Ở tầng thứ ba, hơn 20,2 triệu giấy chứng nhận đã kết nối sang cơ sở dữ liệu dân cư.

Người dân sẽ giảm được việc thực hiện thủ tục trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký đất đai sau khi dữ liệu được làm "sạch" và đồng bộ

Mỗi tầng là một bộ lọc, thửa đất phải có trong hệ thống của địa phương, phải đạt tiêu chí để đồng bộ lên Trung ương, phải được đối chiếu khớp với thông tin công dân thì mới đến được tầng cuối. Hai trong ba điểm đến ấy do lực lượng Công an trực tiếp quản lý: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và cơ sở dữ liệu dân cư. Nói cách khác, ngành Công an không chỉ là đơn vị phối hợp xác thực ở cơ sở, mà còn là nơi kiểm chứng cuối cùng xem dữ liệu đất đai của cả nước đã "sạch" đến đâu.

Cũng theo số liệu đến ngày 13/10, có 5.922.431 thửa (chiếm 8,53%) đồng bộ không thành công. Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là dữ liệu không đạt tiêu chí, lỗi hồ sơ hoặc lỗi chữ ký số. Mỗi thửa trượt là một hồ sơ cần được mở ra, đối chiếu lại, ký lại. Tỷ lệ 8,53% nghe có vẻ nhỏ, nhưng quy ra con số tuyệt đối là gần 6 triệu hồ sơ phải làm lại. Theo đó, cũng xác định mỗi ngày cần bổ sung khoảng 2 triệu thửa đất để đạt mục tiêu từ 80% dữ liệu trở lên vào ngày 30/11/2026.

Ở chiều ngược lại, từ phía người dân, nền tảng VNeID do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vận hành đã ghi nhận hơn 70 nghìn thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cung cấp qua ứng dụng. Số liệu được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công bố ngày 16/10, cùng với các con số khác như hơn 77 tiện ích và hơn 500 triệu lượt truy cập. So với hơn 20 triệu giấy chứng nhận đã được đồng bộ từ phía cơ quan Nhà nước, con số 70 nghìn lượt người dân tự cung cấp cho thấy dòng chảy chính của dữ liệu vẫn là từ hồ sơ địa chính đi lên, còn kênh người dân chủ động cập nhật đóng vai trò bổ trợ.

Đó cũng là lý do lực lượng Công an cơ sở có mặt trong chiến dịch. Tại TPHCM, ngay từ lễ phát động ngày 03/9, Công an TPHCM được đề nghị rà soát, đối chiếu thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực thông tin và trả kết quả kịp thời, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Khâu đối chiếu này chính là cửa ngõ để một thửa đất đi từ tầng thứ nhất lên tầng thứ ba của dòng chảy dữ liệu. Nếu tên chủ sử dụng trên giấy chứng nhận không khớp với dữ liệu căn cước, nếu số giấy tờ tùy thân cũ chưa được cập nhật sang số định danh cá nhân, thì thửa đất ấy dù đã có trên bản đồ vẫn không thể "gặp" chủ của mình trên VNeID.

Hơn 20 triệu giấy chứng nhận đất đai đã kết nối vào dữ liệu dân cư trên cả nước

Thước đo đặt lên trước mọi chỉ tiêu

Các số liệu công bố mới đây cho thấy, TPHCM có gần 3 triệu thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 và hơn 54.600 giấy chứng nhận đã được tích hợp qua VNeID. Như vậy, vẫn còn hơn 400.000 thửa cần tiếp tục số hóa, trong khi Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố số hóa trung bình khoảng 4.000 hồ sơ mỗi ngày. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TPHCM được nêu tên đầu tiên trong nhóm địa phương có kết quả cao nhất, cùng Lào Cai, Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Nội.

Vị trí dẫn đầu không làm nhẹ đi khối lượng còn lại. Ngay từ tháng 7/2026, tại Hội nghị sơ kết của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM, báo cáo cho biết Thành phố có hơn 4,5 triệu thửa trong cơ sở dữ liệu đất đai, hơn 4 triệu thửa đã đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia và khoảng 459.000 thửa, tương đương khoảng 10%, chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM từng chỉ ra rằng, khâu khó nhất là xử lý những "sổ hồng" được cấp trên tài liệu cũ nên việc đối soát có thể mất nhiều thời gian, thậm chí phải khảo sát thực địa. Nhận định này khớp với lý do khiến gần 6 triệu thửa trên cả nước đồng bộ không thành công. Những hồ sơ còn lại ở chặng cuối thường là những hồ sơ có lịch sử phức tạp nhất, nơi cả cán bộ địa chính lẫn cán bộ Công an phường, xã phải cùng ngồi lại với người dân để làm rõ từng thông tin.

Khi chiến dịch đi vào tháng cuối, nguy cơ lớn nhất không nằm ở chỗ không đạt chỉ tiêu, mà nằm ở chỗ đạt chỉ tiêu bằng những dữ liệu chưa thật sự "sạch". Thành phố cũng xác định, từ khi chiến dịch bắt đầu là việc phát động đợt cao điểm 90 ngày không phải là một cuộc chạy đua nhập liệu mà là nhập dữ liệu có giá trị, không giao chỉ tiêu theo kiểu chỉ đẹp trên báo cáo.

Dữ liệu đất đai "sạch" phục vụ hiệu quả cho công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án chỉnh trang đô thị

Kết quả cụ thể sẽ được đo đếm qua một số tiêu chí đánh giá sau 90 ngày, như tỷ lệ hồ sơ dùng được ngay, thời gian xử lý thủ tục, số lần người dân phải cung cấp lại thông tin, khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và tốc độ cập nhật biến động. Những tiêu chí ấy đều quy về tầng cuối của dòng chảy dữ liệu là thửa đất đã gắn được với công dân thì mới có thể thay giấy tờ trong hồ sơ và hiện trên VNeID.

Cục Quản lý đất đai cho rằng, yêu cầu không chỉ là hoàn thành dữ liệu mà còn phải đưa dữ liệu vào khai thác phục vụ quản lý và người dân và ngành sẽ chuyển từ "xây dựng dữ liệu" sang "vận hành và khai thác dữ liệu". Sự chuyển dịch ấy đặt thêm trách nhiệm cho lực lượng Công an giờ đây không chỉ tiếp nhận dữ liệu, mà còn giữ cho dữ liệu dân cư, vốn là chuẩn đối chiếu của dữ liệu đất đai, luôn chính xác.

Với hơn 20 triệu giấy chứng nhận đã kết nối vào dữ liệu dân cư trên cả nước, chặng nước rút đã có một nền móng đáng kể. Nhưng nền móng ấy chỉ thật sự vững khi gần 6 triệu thửa đất trượt đồng bộ được xử lý đến nơi đến chốn, khi những hồ sơ cũ khó nhất ở TPHCM được đối soát xong và khi mỗi con số báo cáo trước ngày 30/11 đều tương ứng với một thửa đất người dân có thể dùng được. Đó là thước đo mà mỗi cán bộ địa chính, mỗi chiến sĩ Công an phường, xã đang tham gia chiến dịch cần đặt lên trước mọi chỉ tiêu.

Dữ liệu đất đai chỉ thực sự "sạch" khi xác định chính xác người đứng sau mỗi thửa đất. Phần việc khó nhất này đang dồn về lực lượng Công an phường, xã. Từ tra cứu tàng thư, đối khớp dữ liệu dân cư đến gõ cửa từng nhà, lực lượng Công an cơ sở đang trực tiếp xử lý những hồ sơ mà hệ thống không thể tự giải quyết, như trường hợp chủ đất đã mất, thông tin định danh sai lệch hoặc người đứng tên đang sinh sống ở nơi khác.