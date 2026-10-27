Cuộc đời thứ hai của máy bay ném bom B-25 Mitchell

Tháng 8/1945, Thế chiến II kết thúc sau khi Nhật Bản đầu hàng. Sự xuất hiện của máy bay phản lực và những thay đổi trong học thuyết không quân khiến vai trò của oanh tạc cơ động cơ piston dần thu hẹp.

Tuy nhiên, oanh tạc cơ B-25 Mitchell không lập tức biến mất khỏi hoạt động quân sự.

Nhờ số lượng sản xuất lớn và khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, B-25 tiếp tục được sử dụng sau chiến tranh.

Một số máy bay phục vụ huấn luyện phi công và thành viên tổ bay. Những chiếc khác được chuyển đổi thành máy bay vận tải, chuyên cơ hoặc phương tiện thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt.

Tướng Dwight Eisenhower là một trong những nhân vật từng sử dụng B-25J được cải biến cho mục đích vận chuyển.

Chiếc máy bay này được điều chỉnh để có không gian cho hành khách và các tiện nghi phục vụ việc di chuyển giữa những sở chỉ huy.

Trường hợp đó cho thấy một oanh tạc cơ có thể tiếp tục hữu ích sau khi những trang bị chiến đấu ban đầu không còn cần thiết.

Trong lĩnh vực dân sự, các máy bay B-25 được sử dụng cho nhiều công việc khác nhau, bao gồm chụp ảnh trên không, thử nghiệm hàng không và một số hoạt động chuyên biệt.

Những máy bay còn đủ điều kiện khai thác có thể được duy trì thông qua quá trình bảo dưỡng và phục hồi.

Ngày nay, một số chiếc B-25 vẫn được bảo tồn tại bảo tàng hàng không hoặc được các tổ chức chuyên về máy bay lịch sử phục hồi để bay trình diễn.

Việc duy trì những máy bay này đòi hỏi kiến thức kỹ thuật, phụ tùng, nhân lực chuyên môn và quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Nhiều chiếc không còn giữ nguyên cấu hình chiến đấu ban đầu mà được phục hồi theo một biến thể hoặc giai đoạn lịch sử cụ thể.

Di sản của B-25 không chỉ gắn với cuộc tập kích Doolittle. Dòng máy bay này còn phản ánh quá trình phát triển của không quân Mỹ trong Thế chiến II, từ ném bom truyền thống đến công kích tầm thấp và những nhiệm vụ chuyên biệt.

B-25 cũng cho thấy một thiết kế quân sự có thể tiếp tục tạo ra giá trị sau khi chiến tranh kết thúc.

Từ máy bay chiến đấu đến phương tiện huấn luyện và bảo tồn lịch sử, Mitchell vẫn giữ vị trí đáng chú ý trong ký ức về thời kỳ mà oanh tạc cơ động cơ piston đóng vai trò trung tâm trong sức mạnh không quân.