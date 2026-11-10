Cuộc đối thoại nghệ thuật giữa văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh

Khác với một buổi độc tấu piano hay triển lãm nhiếp ảnh thông thường, “Bóng hình Macondo” (Reflejos de Macondo) đặt âm nhạc, hình ảnh và văn chương trong một tổng thể nghệ thuật thống nhất. Khán giả không chỉ thưởng thức những tác phẩm piano đặc sắc do nghệ sĩ đến từ Tây Ban Nha María José de Bustos trình diễn, được chiêm ngưỡng các bức chân dung nghệ thuật được nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Colombia Óscar Perfer thực hiện, mà còn được mời gọi khám phá chiều sâu của một trong những kiệt tác văn học nổi tiếng thế giới.

Thông qua sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật, chương trình góp phần mở rộng trải nghiệm thưởng thức của công chúng, đồng thời giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn học, âm nhạc và nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế.

Nghệ sĩ María José de Bustos độc tấu piano và trình chiếu ảnh chân dung nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Óscar Perfer trong chương trình "Bóng hình Macondo".

Được biết, “Bóng hình Macondo” hình thành từ ý tưởng của chuyên gia quản lý văn hóa Sonia Ezquerrena, kết hợp ba ngôn ngữ nghệ thuật: văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh. Không đi theo lối chuyển thể hay tái hiện nguyên vẹn nội dung tiểu thuyết, chương trình lựa chọn cách diễn giải giàu tính sáng tạo, để hình ảnh và âm thanh khơi gợi những liên tưởng về nhân vật, câu chuyện cùng thế giới hiện thực huyền ảo của Gabriel García Márquez.

Từng được giới thiệu tại các không gian nghệ thuật quốc tế, “Bóng hình Macondo” mang đến một hình thức thưởng thức nghệ thuật kết hợp giữa triển lãm nhiếp ảnh và hòa nhạc, trong đó mỗi loại hình đều có tiếng nói riêng nhưng cùng hướng đến một nguồn cảm hứng từ kiệt tác văn học.

Bộ ảnh chân dung lấy cảm hứng từ những nhân vật tiêu biểu trong “Trăm năm cô đơn” tạo điểm nhấn cho chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là bộ ảnh chân dung lấy cảm hứng từ những nhân vật tiêu biểu trong “Trăm năm cô đơn”, do nhiếp ảnh gia người Colombia Óscar Perfer thực hiện. Với kỹ thuật xử lý ánh sáng mang dấu ấn hội họa cổ điển, các tác phẩm tạo nên những chân dung giàu chiều sâu thị giác, gợi mở thế giới nội tâm cùng sắc thái huyền ảo của các nhân vật.

Sự hiện diện của “Bóng hình Macondo” với 2 suất diễn tại Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục góp phần làm phong phú các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật quốc tế, qua đó, khán giả có cơ hội tiếp cận những hình thức sáng tạo nghệ thuật đa dạng trong đời sống đương đại.