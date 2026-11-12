Cuộc đối đầu giữa ADOR và Danielle đã có lịch kết

Trong vụ kiện do ADOR khởi xướng, yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng với tổng trị giá 33 tỷ won (khoảng 635 tỷ đồng) nhắm vào ba cá nhân, trong đó có thành viên Danielle của nhóm NewJeans. Hai bên đã tranh cãi gay gắt về tiêu chí tính toán thiệt hại, cũng như quy trình thẩm định chuyên môn. Tòa án cho biết, phiên xét xử có thể kết thúc vào tháng Một năm sau, với phán quyết dự kiến ​​được đưa ra vào tháng Hai.

Vào chiều ngày 12/11 (giờ Hàn Quốc), Tòa án Trung tâm Quận Seoul (do Thẩm phán Nam In-soo chủ tọa) đã tiến hành phiên xét xử thứ bảy trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại mà ADOR đệ trình đối với Danielle, mẹ của cô, và cựu CEO ADOR Min Hee Jin (hiện là CEO của OK Records).

Trọng tâm của các tranh luận xoay quanh việc cung cấp các hợp đồng quảng cáo, tài liệu cần thiết để xác định giá trị thiệt hại, cũng như phương pháp tính toán tổn thất doanh thu phát sinh từ việc các thành viên rời đi. Hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung: Phía ADOR cho rằng, sự vắng mặt của cựu CEO Min Hee Jin có thể được bù đắp bằng một người thay thế, trong khi phía Danielle khẳng định, Min Hee Jin là nhân vật không thể thay thế.

Tòa án nhận định: “Vụ việc này là một trường hợp vô cùng khác biệt trong xã hội Hàn Quốc”. Tòa cũng lưu ý thêm rằng: “Nếu cả hai bên chỉ tiếp tục lặp đi lặp lại lập trường của mình, tranh cãi xem một yếu tố nào đó là ‘có thể thay thế’ hay ‘không thể thay thế’, thì toàn bộ gánh nặng sẽ đổ dồn lên vai tòa án”. Tòa án yêu cầu các bên cung cấp những tiêu chí và căn cứ cụ thể, chẳng hạn như các tiền lệ quốc tế hoặc số liệu thống kê trong ngành, để giúp chuyên gia thẩm định có thể nhìn nhận vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ phân tích kế toán thuần túy, từ đó cân nhắc đến những đặc thù riêng biệt của ngành giải trí.

Trong phiên xét xử, hai bên cũng đã có màn tranh luận gay gắt về việc ai phải chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ trong quá trình tố tụng.

Phía ADOR tuyên bố: “Các bị đơn đang nộp số lượng văn bản liên quan đến các vấn đề thủ tục nhiều hơn hẳn so với các lập luận về nội dung vụ kiện. Đây là điều vô cùng bất thường”. Họ đặt câu hỏi: “Chúng tôi có thể đạt được lợi ích gì từ việc trì hoãn vụ kiện này? Trên thực tế, chúng tôi hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự chậm trễ nào”. ADOR cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sáng tỏ sự thật cốt lõi, đồng thời chất vấn: “Chẳng phải sẽ rất có vấn đề nếu toàn bộ tiến trình tố tụng chỉ diễn ra theo ý muốn của các bị đơn hay sao?”.

Đáp lại, đại diện pháp lý của Danielle phản bác: “Chẳng phải nguyên đơn đã phải phân tích vụ việc và xác minh bằng chứng trước khi đệ đơn kiện rồi sao? Ngay cả với tư cách là luật sư của các bị đơn, đây cũng là lần đầu tiên tôi phải nộp nhiều văn bản về thủ tục đến thế”. Vị luật sư này nói thêm: “Tình trạng hiện tại chỉ là hệ quả từ việc nguyên đơn liên tục yêu cầu hoãn phiên tòa một cách bất ngờ trong suốt vài tháng qua. Làm sao có thể nói các bị đơn là bên gây ra sự chậm trễ này được?”.

Tòa án đã ấn định phiên xét xử tiếp theo vào lúc 16h, ngày 10/12, với điều kiện báo cáo thẩm định từ chuyên gia phải được nộp trước cuối tháng này. Tòa án cũng dự kiến ​​kết thúc phần tranh tụng vào ngày 14/1/2027 và, nếu không có diễn biến bất ngờ nào xảy ra, sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 11/2/2027.

Vụ kiện này bắt nguồn từ một mâu thuẫn phát sinh vào tháng 11/2024, khi tất cả các thành viên nhóm NewJeans thông báo với ADOR về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền. ADOR đã đệ đơn kiện, khẳng định rằng, các hợp đồng độc quyền vẫn còn hiệu lực, và tòa án đã ra phán quyết có lợi cho ADOR, vào tháng Mười năm ngoái. Sau đó, vào tháng Mười Hai năm ngoái, ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với Danielle, đồng thời khởi kiện cô, gia đình cô và cựu CEO Min, yêu cầu bồi thường thiệt hại cùng các khoản phạt vi phạm hợp đồng. Số tiền yêu cầu bồi thường, ban đầu là khoảng 43,09 tỷ won (khoảng 827 tỷ đồng), sau đó đã được điều chỉnh xuống còn khoảng 33,09 tỷ won (khoảng 635 tỷ đồng).