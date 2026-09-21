Cuộc đối đầu công khai hiếm thấy trong thế giới tội phạm mạng

Cuối tuần qua, trang web của cl0p trên dark web (một phần của mạng Internet toàn cầu nhưng được ẩn đi một cách cố ý và không thể tìm thấy bằng các công cụ tìm kiếm thông thường) xuất hiện thông báo cho biết, tên miền đã rơi vào tay ShinyHunters, trước khi bị vô hiệu hóa hoàn toàn. ShinyHunters tuyên bố đã khai thác một lỗ hổng trong phần mềm của cl0p để giành quyền kiểm soát hạ tầng của đối thủ. Đến nay, cl0p chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Các chuyên gia an ninh mạng thuộc Ascent Solutions và SpyCloud cho rằng vụ việc đã thực sự xảy ra, đồng thời đánh giá việc hai tổ chức tội phạm mạng lớn công khai tấn công trực tiếp lẫn nhau là điều rất hiếm gặp.

Mâu thuẫn giữa hai nhóm bắt nguồn từ tranh chấp quyền sở hữu một mã khai thác lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến (zero-day) trong phần mềm E-Business Suite (EBS) của Oracle. ShinyHunters cáo buộc cl0p đã đánh cắp mã khai thác này vào năm ngoái và sử dụng để xâm nhập hơn 100 doanh nghiệp lớn trên thế giới. ShinyHunters đồng thời khẳng định chính nhóm này mới là bên đầu tiên phát hiện lỗ hổng.

Tranh chấp sau đó leo thang thành cuộc đấu khẩu công khai. Cl0p đe dọa tiết lộ danh tính các thành viên chủ chốt của ShinyHunters, trong khi ShinyHunters tuyên bố sẽ phơi bày phương thức hoạt động nội bộ của đối thủ. Cuộc đối đầu cuối cùng chuyển sang hành động khi ShinyHunters tấn công hạ tầng của cl0p.

Cl0p từ lâu đã thu hút sự chú ý của giới an ninh mạng thông qua các chiến dịch khai thác lỗ hổng trong phần mềm doanh nghiệp. Đáng chú ý là cuộc tấn công nhằm vào phần mềm truyền tải dữ liệu MOVEit năm 2023, làm lộ dữ liệu cá nhân của hàng chục triệu người tại hơn 600 tổ chức. Gần đây, nhóm này tiếp tục nhắm tới nhiều tập đoàn đa quốc gia, trong đó có Shell, Philips, GE và Fiserv.

ShinyHunters cũng thực hiện nhiều chiến dịch đánh cắp dữ liệu và tống tiền quy mô lớn. Trong số các mục tiêu được nhắc đến có nhà sản xuất trò chơi điện tử Rockstar Games hồi tháng 4 và nền tảng phần mềm giáo dục Canvas tại Mỹ hồi tháng 5. Gần đây, nhóm này còn bị công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngăn chặn khi tìm cách lạm dụng các công cụ AI của hãng này.