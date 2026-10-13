Cuộc đổ bộ của các mẫu xe mới tại Triển lãm Ô tô Paris

Mẫu xe ý tưởng thăm dò thị trường cho dòng xe cỡ nhỏ mới mang thương hiệu DS, có tên "F3VER", được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Paris ở Paris, Pháp, ngày 12/10/2026. Nguồn: Reuters.

Sự tái sinh của một biểu tượng châu Âu

Triển lãm khai mạc chỉ vài ngày sau khi Liên minh Châu Âu (EU) công bố thỏa thuận với Trung Quốc nhằm hạn chế nhập khẩu xe hybrid từ nước này vào khối, với mức trần 350.000 xe mỗi năm. Mặc dù các chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất, nhưng các nhà sản xuất châu Âu đã hoan nghênh động thái này.

Ông Francois Provost, Giám đốc điều hành của Renault, cho rằng làn sóng nhập khẩu xe hybrid từ Trung Quốc vào EU là điều "không bền vững" đối với châu Âu, đồng thời mô tả thỏa thuận này là giải pháp "tốt hơn so với một cuộc chiến tranh thương mại".

Hãng Leapmotor International của Trung Quốc cho biết họ cần hiểu rõ cách thức áp dụng mức trần này trên thực tế, nhưng cũng đánh giá đây là một "giải pháp thay thế thú vị cho thuế quan".

Khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc, bao gồm BYD và Chery, đang tham gia triển lãm – con số gấp đôi so với năm 2024 – trong nỗ lực tìm kiếm tăng trưởng tại thị trường nước ngoài giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu nội địa suy yếu.

Theo số liệu từ hải quan Trung Quốc, các thương hiệu nước này đã nhanh chóng giành được thị phần tại châu Âu trong ba năm qua, khi kim ngạch xuất khẩu xe hybrid từ Trung Quốc sang 27 quốc gia thành viên EU đã tăng gấp ba lần, đạt 7,5 tỷ USD trong nửa đầu năm nay.

Các nhà phân tích tại Jefferies nhận định, thỏa thuận giữa EU và Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến BYD, Chery và thương hiệu MG thuộc tập đoàn nhà nước SAIC, bởi các hãng này chiếm tới 90% doanh số bán xe hybrid mang thương hiệu Trung Quốc tại EU trong tám tháng đầu năm 2026. Giám đốc điều hành (CEO) của Volkswagen Oliver Blume, hoan nghênh những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa EU và Trung Quốc.

Mẫu xe ý tưởng Citroen 2CV chạy điện được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Paris ở Paris, Pháp, ngày 12/10/2026. Nguồn: Reuters.

Volkswagen cho biết lượng xe bàn giao của họ đã giảm 14,3% trong quý 3 – mức giảm theo quý mạnh nhất trong vòng 4 năm qua – do nhu cầu tiếp tục sụt giảm tại thị trường lớn nhất của hãng là Trung Quốc. Lượng xe bàn giao cũng giảm tại khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu.

Trong nỗ lực giành lại thị phần tại châu Âu, Stellantis đang ra mắt sáu mẫu xe mới thuộc các thương hiệu của mình tại triển lãm và giới thiệu chín mẫu xe ý tưởng (concept car), đánh dấu sự mở rộng đáng kể về quy mô hiện diện tại sự kiện này.

Ông Antonio Filosa, CEO của Stellantis đã ca ngợi "sự tái sinh của một biểu tượng châu Âu" khi giới thiệu phiên bản xe điện mang phong cách hoài cổ (retro) với mức giá phải chăng, lấy cảm hứng từ mẫu xe Citroen 2CV.

Giám đốc Công nghệ Ned Curic cho biết công ty cũng đang áp dụng quy trình phát triển nhanh hơn theo phong cách Trung Quốc, đồng thời vạch ra kế hoạch sản xuất các mẫu xe điện cỡ nhỏ tại Ý dựa trên nền tảng đang được phát triển cùng với Leapmotor.

Ông Fabrice Cambolive, người phụ trách mảng tăng trưởng của Renault, cho biết hãng xe này có thể tăng sản lượng xe điện tại Pháp thêm ít nhất 50% trong vòng 12 tháng tới.

Mẫu xe điện Peugeot E-208 GTi mới được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Paris ở Paris, Pháp, ngày 12/10/2026. Nguồn: Reuters.

Cuộc đổ bộ của các hãng xe Trung Quốc

Giống như các triển lãm ô tô khác ở phương Tây, triển lãm Paris từng có dấu hiệu đi xuống cho đến khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bắt đầu tham gia mạnh mẽ cách đây 4 năm.

Bên cạnh BYD và Chery, triển lãm năm nay còn có sự góp mặt của những tên tuổi mới hơn từ Trung Quốc như Aito; trong khi đó, hãng xe nhà nước Changan cũng đang ra mắt các thương hiệu Nevo và Avatr tại châu Âu.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng tận dụng sự kiện này để công bố kế hoạch mở rộng hơn nữa tại châu Âu. Chủ tịch Changan, ông Zhao Fei, cho biết công ty đang đàm phán với các nhà sản xuất về việc lắp ráp xe tại châu Âu và hy vọng sẽ xuất xưởng chiếc xe đầu tiên sản xuất tại đây vào đầu năm 2027.

Bà Stella Li, Phó Chủ tịch điều hành của BYD, chia sẻ với đài truyền hình BFM TV rằng, hãng đang nghiên cứu khả năng xây dựng một nhà máy tại Pháp. Liên minh Châu Âu (EU) đã áp thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc vào tháng 10 năm 2024. Brussels cũng đang xây dựng các quy định "Sản xuất tại Châu Âu", yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu đối với xe điện để có thể tiếp cận phần lớn thị trường của khối.

Trước đó, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tìm kiếm các cơ sở sản xuất tại Châu Âu trước khi các quy định mới được áp dụng, thường là thông qua quan hệ đối tác với các nhà sản xuất lâu năm.

Vào tháng 7, Geely Auto của Trung Quốc thông báo sẽ sản xuất xe SUV điện tại nhà máy của Ford Motor ở Tây Ban Nha. Mới đây nhất, CEO của Geely Auto, ông Alex Nan, đã nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa công ty với Renault cũng như cam kết của hãng đối với thị trường châu Âu.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/10, Tata Motors Passenger Vehicles (Ấn Độ) và Stellantis cho biết họ đã mở rộng quan hệ đối tác sang lĩnh vực công nghệ và phát triển sản phẩm, với kế hoạch sản xuất xe tại Ấn Độ để cung cấp cho hơn 50 thị trường toàn cầu.

Doanh số bán ô tô tại Trung Quốc đã giảm 20% trong nửa đầu năm 2026, làm gia tăng áp lực buộc các nhà sản xuất phải mở rộng sang thị trường nước ngoài. Do thị trường Mỹ gần như đóng cửa đối với ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, Châu Âu đã trở thành ưu tiên xuất khẩu hàng đầu của họ.