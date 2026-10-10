Cuộc điều tra gây rúng động Thổ Nhĩ Kỳ

Ertugrul Dogan trong ngày ra mắt bản hợp đồng Mohamed Salah. Ảnh: Reuters.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục rung chuyển bởi bê bối cá cược. Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF), 448 quan chức đang bị đình chỉ tạm thời trong cuộc điều tra liên quan đến hoạt động cá cược bất hợp pháp. Khoảng 171 người trong số này từng làm việc tại Super Lig, giải đấu cao nhất nước này.

Những người bị điều tra từng giữ chức vụ cao tại các CLB Super Lig hoặc giải Hạng Nhì trong mùa giải 2026/27. Họ bị xác định đã tham gia cá cược trong thời gian giữ chức vụ, thuộc phạm vi 5 năm được xem xét.

Danh sách gây chú ý khi xuất hiện nhiều nhân vật cấp cao. Chủ tịch Trabzonspor Ertugrul Dogan, Phó chủ tịch Besiktas Hakan Daltaban cùng một số cựu quan chức và lãnh đạo đương nhiệm của Galatasaray, Fenerbahce đều bị nhắc tên.

Dogan lên tiếng tự bảo vệ, cho rằng các công ty cá cược từng tài trợ cho những CLB và không ai nghĩ điều đó có thể gây ra vấn đề. Tuy nhiên, vụ việc hiện được chuyển lên ủy ban kỷ luật để xem xét từng trường hợp.

Điều khiến bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt lo ngại là cuộc điều tra mới xuất hiện ngay sau vụ bắt giữ Ferhat Gundogdu, người đứng đầu bộ phận trọng tài của TFF, cùng các nghi phạm khác trong một vụ án riêng biệt.

Danh sách cá nhân điều tra còn có những nhân vật cấp cao của Galatasaray, Besiktas và Fenerbahce. Ảnh: Reuters.

Theo Anadolu, AFP và L'Équipe, Gundogdu bị tạm giam cùng 4 người khác. Các cáo buộc trong vụ án bao gồm làm giả giấy tờ chính thức, lạm dụng tín nhiệm và thu thập dữ liệu cá nhân trái phép. Điều tra viên cũng xem xét nghi vấn can thiệp vào việc xếp hạng, chấm điểm và phân công trọng tài.

Cơ quan chức năng đã khám xét cả phòng VAR tại trụ sở TFF ở Istanbul. Những người bị tạm giam chưa bị kết án và vẫn được suy đoán vô tội.

Đây không phải lần đầu bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với bê bối. Năm ngoái, TFF đình chỉ 149 trọng tài sau khi phát hiện nhiều người có tài khoản tại các nhà cái, hành vi bị nghiêm cấm đối với giới cầm còi.

Giờ đây, cuộc điều tra mở rộng đến giới lãnh đạo khiến khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn. Vấn đề không chỉ nằm ở trách nhiệm của từng cá nhân, mà còn liên quan đến khả năng quản lý và giám sát của cơ quan điều hành bóng đá.

TFF sắp phải phân công trọng tài cho các vòng tiếp theo của Super Lig trong bối cảnh người đứng đầu bộ phận trọng tài đang bị tạm giam. Khi hàng loạt quan chức bị điều tra, việc bảo đảm tính minh bạch và duy trì niềm tin nơi người hâm mộ trở thành thách thức lớn nhất với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Top 5 sự thật thú vị về Mohamed Salah Đằng sau tốc độ và những bàn thắng của Mohamed Salah là nhiều câu chuyện ít người biết đến về hành trình vươn lên của ngôi sao Liverpool.