Cuộc điện đàm bất ngờ giữa Tổng thống Putin và hai lãnh đạo Bắc Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng TASS (Nga), Văn phòng Tổng thống Phần Lan ngày 27/10 đã thông báo về thông tin trên. Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov xác nhận về cuộc điện đàm này. Đây là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp với nhau.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã điện đàm với Tổng thống Phần Lan Stubb và Thủ tướng Na Uy Store theo đề nghị của hai quốc gia này. Phần Lan và Na Uy là hai quốc gia có đường biên giới giáp với Nga.

Trong điện đàm, Tổng thống Putin chia sẻ đánh giá của Nga về tình hình hiện tại ở khu vực xung đột ở Ukraine, đồng thời nhắc lại những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc xung đột này. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp hòa bình lâu dài nào cũng phải tôn trọng đầy đủ các lợi ích an ninh chính đáng của Nga. Điện Kremlin nêu bật: “Nền hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể đạt được nếu các lợi ích chính đáng của Liên bang Nga được xem xét một cách đầy đủ và vô điều kiện”.

Các nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine, trong đó cân nhắc đến cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg vào ngày 21/10, cũng như các cuộc thảo luận của Tổng thống Stubb và Thủ tướng Store với ông Witkoff và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại Oslo vào ngày trước đó.

Ba nhà lãnh đạo hoan nghênh thỏa thuận nối lại đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đàm phán ba bên dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng tới, tuy nhiên hiện vẫn chưa ấn định ngày cụ thể.

Tổng thống Putin cũng thông báo với hai nhà lãnh đạo về việc triển khai chiến dịch nhân đạo do Mỹ làm trung gian thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời đã được thiết lập dọc theo mặt trận Kherson để tạo điều kiện cho chiến dịch này.

Truyền thông quốc tế ghi nhận Oleshky từng có khoảng 24.000 dân trước khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.700-2.000 người sinh sống.

Thành phố nằm bên bờ Nam sông Dnipro, đối diện khu vực do Ukraine kiểm soát, và đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, thuốc men cùng những khó khăn về hạ tầng.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm ông Putin cũng lưu ý đến các chính sách đối đầu từ phía các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nga cho rằng những chính sách này đang kéo dài cuộc giao tranh tại Ukraine.

Cuộc trao đổi cũng đề cập đến vấn đề an ninh và ổn định tại khu vực biển Baltic và Bắc Âu. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Stubb và Thủ tướng Store đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế về biển cũng như nguyên tắc tự do hàng hải.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí duy trì kênh liên lạc trực tiếp. Điện Kremlin xác nhận rằng họ sẽ “tiếp tục duy trì các cuộc liên lạc trực tiếp qua điện thoại”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang hy vọng được tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Truyền thông Đức nhận định Nga gần đây đã phát tín hiệu cởi mở đối với sự tham gia của châu Âu.