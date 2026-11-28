Tác giả: Jared Diamond / NXB Thế Giới - Omega+

Súng, Vi trùng và Thép (tái bản 2026)

Tại sao lịch sử nhân loại lại diễn ra khác nhau trên mỗi châu lục? Trong Súng, Vi trùng và Thép, Jared Diamond lần theo 13.000 năm lịch sử để lý giải cách địa lý, môi trường, dịch bệnh và công nghệ định hình vận mệnh các nền văn minh. Tác phẩm từng đoạt giải Pulitzer, bán hàng triệu bản trên thế giới và nhận giải A Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.

Cuộc di cư làm thay đổi lịch sử loài người

Sự phát triển của công nghệ giúp người hiện đại mở rộng địa bàn sinh sống, vượt qua những rào cản tự nhiên từng ngăn cách các lục địa suốt hàng triệu năm.

Bằng chứng về một cái nôi cục bộ của con người hiện đại, theo sau là việc con người bành trướng và thay thế những loại người khác ở một vùng khác, có vẻ là mạnh mẽ nhất ở châu Âu. Cách đây khoảng 40.000 năm, người Cro-Magnon xuất hiện ở châu Âu, với bộ xương hiện đại, vũ khí ưu việt và các nét văn hóa tiên tiến khác.

Tranh vẽ về con người thời đồ đá của Viktor Vasnetsov. Nguồn: Wikipedia.

Trong vòng vài ngàn năm đã không còn một người Neanderthal nào nữa, dù họ đã tiến hóa như là những cư dân duy nhất ở châu Âu trong suốt hàng trăm ngàn năm. Chuỗi sự kiện đó gợi ý mạnh mẽ rằng người Cro-Magnon hiện đại, bằng cách nào đó, đã dùng công nghệ vượt trội của mình, cùng với kỹ năng ngôn ngữ hoặc bộ não, để gây bệnh, giết chết hoặc xua đuổi người Neanderthal, để lại rất ít hoặc không có bằng chứng nào về sự hợp huyết giữa người Neanderthal và người Cro-Magnon.

Cú Đại Nhảy Vọt trùng hợp với sự mở rộng địa vực sinh sống của con người lần đầu tiên mà khoa học chứng minh được kể từ khi tổ tiên chúng ta chiếm cứ lục địa Âu-Á. Sự mở rộng đó bao gồm việc xâm chiếm châu Úc và New Guinea mà hồi đó còn nối với nhau thành một lục địa duy nhất.

Nhiều di chỉ được xác định bằng cácbon phóng xạ chứng minh sự hiện diện của con người ở châu Úc/New Guinea trong khoảng từ 40.000 đến 30.000 năm trước (cộng với một số tuyên bố tìm được chứng cứ cổ hơn song vẫn còn gây ra tranh cãi). Trong một khoảng thời gian ngắn của lần di dân nguyên thủy đó, con người đã bành trướng ra toàn bộ lục địa và thích nghi với môi trường đa dạng của nó, từ những khu rừng mưa nhiệt đới và những ngọn núi cao ở New Guinea cho tới những vùng nội địa khô hạn và góc đông nam ẩm ướt của châu Úc.

Trong suốt các Thời kỳ Băng hà, nước đại dương bị giam trong băng nhiều đến nỗi mực nước biển trên toàn thế giới thấp hơn mực nước biển hiện tại đến vài chục mét. Kết quả là, những nơi mà nay là các biển nông giữa châu Á và các đảo Sumatra, Borneo, Java và Bali của Indonesia thì trước kia là đất cạn. (Các eo biển nông ở nơi khác như eo Bering và biển Manche cũng vậy).

Bờ biển Đông Nam Á thời đó nằm cách vị trí ngày nay đến hơn 1.100 km về phía đông. Tuy nhiên, các đảo trung tâm Indonesia giữa Bali và châu Úc thì vẫn nằm giữa và bị chia cắt bởi các eo biển sâu. Để đến châu Úc/New Guinea từ nội địa châu Á vào thời đó, vẫn phải vượt qua ít nhất tám eo biển, eo rộng nhất có bề ngang ít nhất là 80 km.

Hầu hết các eo này chia cắt các hòn đảo với nhau, từ đảo này có thể thấy đảo kia, nhưng bản thân châu Úc thì ngay cả từ các đảo Indonesia gần nhất như Timor và Tanimbar vẫn không thể nhìn thấy được. Vậy nên, việc chiếm cứ châu Úc/New Guinea rất quan trọng, ở chỗ nó đòi hỏi phải có tàu biển và cũng đã cung cấp bằng chứng sớm nhất về việc dùng tàu biển trong lịch sử.

Mãi đến khoảng 30.000 năm sau đó (13.000 năm trước đây) mới có bằng chứng mạnh mẽ về việc tàu biển được sử dụng ở một nơi khác trên thế giới, đó là Địa Trung Hải.