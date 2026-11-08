Tác giả: John Holl/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Thẩm bia thấu bia

Trong cuốn sách này, John Holl mời gọi dân sành bia cùng ông bước vào một cuộc đối thoại thẳng thắn về những thành công và thách thức trong tương lai của các xưởng bia thủ công. Lật từng trang sách, bạn đọc sẽ cùng tác giả khám phá hành trình làm nên chất men quyến rũ của thứ đồ uống được yêu thích trên thế giới.

'Cuộc di cư' của bia vào văn hóa đại chúng Mỹ

Bia là thứ đồ uống được yêu thích tại Mỹ, giá thành rẻ khiến nó được lòng số đông. Hình ảnh quảng cáo của các hãng bia xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên đường phố và trong phim ảnh.

Bia là đồ uống được yêu thích tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Ảnh minh họa: H.B.

Bia không đơn thuần là sự kết hợp của các nguyên liệu trong một ly. Có cả một quỹ đạo của rất nhiều tham số vật chất khác đang chuyển động trong chiếc ly đó mà ta cần được biết, trân trọng và thấu hiểu. Bia có tầm tác động đến kinh tế. Nó thành như một nếp sống xã hội. Những sợi dây huyết thống nối với bia, nối mạch với những ký ức ngọt ngào (hoặc không) về thứ mà cha mẹ hay ông bà bạn đã uống.

Những cuộc chuyện trò với đồng nghiệp quanh các quảng cáo khôi hài (hoặc không) của các nhà sản xuất bia đại trà đã đè bẹp cả những trận đấu của Super Bowl. Bóng nhập nhờ của hàng hàng bảng quảng cáo cỡ đại chạy dọc đường cao tốc, băng hiệu neon trên các ô cửa quán rượu, tiếng phát thanh trên radio... Và hầu hết thời gian, luôn có một người bạn cụ thể hay người anh em họ nào đó sẽ tán chuyện về bia bất kỳ khi nào bạn và họ gặp nhau.

Bia là câu chuyện của sự nỗ lực và chăm chỉ. Là câu chuyện của người nông dân làm việc ngoài đồng để tạo ra nguyên liệu. Là câu chuyện của những nhà hoạt động xã hội đã chiến đấu để giữ nguồn nước được tinh khiết.

Dù trong giờ lịch sử, bạn đã không được dạy về bia, nó vẫn đóng một vai trò dù nhỏ nhưng thiết yếu trong lịch sử của cả thế giới, từ sự kiện những người hành hương đã cập bến trên con tàu Mayflower [1] cùng với bia như thể đó là nước uống thường ngày của họ, đến Cách mạng Công nghiệp, giai đoạn phát triển vượt bậc của công nghệ làm lạnh mà nhờ đó, người ta bảo quản và vận chuyển bia dễ dàng hơn. Bia còn len lỏi vào chính trị và các tiết giảng trong trường đại học.

Bia đã không còn đơn thuần là thức uống.

Nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nước Mỹ, thời kỳ phục hưng của ngành bia toàn cầu đang diễn ra. Những quốc gia có truyền thống sản xuất bia lâu đời, đáng tự hào đang theo bước dân Yankee [2] và đổi mới cả phong cách lẫn những công thức cổ điển.

Ở trong và ngoài nước Mỹ, việc tách rời bia khỏi văn hóa đại chúng là bất khả thi. Tom T.Hall đã thổn thức với chất giọng rất riêng của mình qua lời một bài hát nói về việc bia đã giúp ông trút bỏ và cảm thấy êm dịu đến thế nào. Những chiếc cốc Solo Đỏ [3] là lựa chọn để uống bia keg [4] vào những buổi tiệc ngoài trời cuối tuần. Laverne và Shirley [5] vẫn mãi là những vị thánh bảo trợ văn hóa đại chúng của bất kỳ ai làm việc dọc theo dây chuyền đóng chai.

Giờ đây, người ta còn có thể thưởng thức các thương hiệu từng chỉ là hư cấu như Duff ngay tại khuôn viên của Gia đình Simpson [6] ở các công viên giải trí Universal. Tuyệt thế chứ lại!

[1] Mayflower: Tên của một chiếc tàu thủy. Trên con tàu này, những người theo Kitô giáo độc lập với Anh giáo, nhiều người xuất thân từ vùng Trung Anh, đã di cư sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới ở đây.

[2] Yankee: Chỉ người Mỹ.

[3] Nguyên văn Red Solo Cup: Một bài hát của nhạc sĩ Toby Keith, phát hành vào tháng Mười năm 2011, về kiểu cốc nhựa màu đỏ của công ty Solo Cup và việc chúng được sử dụng phổ biến trong các bữa tiệc.

[4] Keg: thùng chứa (khoăng 40 lít).

[5] Larvene và Shirley: Bộ phim truyền hình Mỹ được chiếu tám mùa trên đài ABC từ 27/01/1976.

[6] Nguyên văn The Simpsons, chương trình truyền hình hài kịch tình huống hoạt họa nổi tiếng của Mỹ, một trong những chương trình được chiếu lâu nhất, bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 1989 trên hệ thống truyền hình Fox Network.