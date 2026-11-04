Cuộc đấu tranh âm thầm ngăn chặn tà đạo nơi biên giới Thanh Hóa

Nhận diện từ sớm, ngăn chặn từ cơ sở

Những năm gần đây, một số tổ chức, hiện tượng tôn giáo không được công nhận đã tìm cách tiếp cận đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã biên giới Thanh Hóa. Lợi dụng khó khăn trong đời sống, hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin và nhu cầu tìm kiếm điểm tựa tinh thần của một bộ phận người dân, các đối tượng sử dụng những luận điệu sai lệch để lôi kéo tín đồ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sự đoàn kết trong cộng đồng.

Người dân xã Pù Nhi tại một buổi tuyên truyền kỹ năng số tại trung tâm xã. Nguồn ảnh: UBND xã Pù Nhi

Một trong những trường hợp được lực lượng chức năng phát hiện là tổ chức mang tên “Ân điển cứu rỗi”, bắt đầu xâm nhập các điểm nhóm Tin Lành của đồng bào dân tộc Mông tại Thanh Hóa từ năm 2017. Đến cuối năm 2023, tổ chức này đã lôi kéo một số chức sắc, chức việc và tín đồ tại 19 điểm nhóm Tin Lành thuộc địa bàn Mường Lát và Quan Sơn trước đây, truyền bá những quan niệm lệch lạc về sự cứu rỗi, tác động đến nhận thức và việc chấp hành pháp luật của người dân.

Trước tình hình đó, lực lượng an ninh nội địa Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an cơ sở, biên phòng tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, kết hợp đấu tranh với những đối tượng cầm đầu, cốt cán. Già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo được phát huy vai trò trong việc giải thích, giúp đồng bào phân biệt hoạt động tôn giáo hợp pháp với những biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng để lôi kéo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh, xử lý và vận động 23 đối tượng cầm đầu, cốt cán; 19/19 điểm nhóm từng bị ảnh hưởng đã cam kết từ bỏ “Ân điển cứu rỗi”, trở lại sinh hoạt tôn giáo bình thường.

Học sinh tham dự "Tiết học biên cương" tại Đồn Biên phòng Pù Nhi. Ảnh: Đồn Biên phòng Pù Nhi cung cấp

Kết quả trên cho thấy, bên cạnh biện pháp nghiệp vụ, sự chuyển biến trong nhận thức của người dân có ý nghĩa quan trọng. Khi chức sắc, chức việc và tín đồ hiểu rõ vấn đề, chủ động tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng không nghe theo những lời lôi kéo sai lệch, công tác phòng ngừa sẽ có thêm điểm tựa vững chắc ngay từ cơ sở.

Tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, để dân hiểu và tin

Ở địa bàn vùng cao, rào cản ngôn ngữ và khác biệt về phong tục, tập quán khiến công tác tuyên truyền, vận động đồng bào đòi hỏi sự kiên trì và cách làm phù hợp. Muốn người dân hiểu, tin và làm theo, cán bộ cơ sở không chỉ cần nắm chắc chính sách, pháp luật mà còn phải gần gũi, biết lắng nghe và truyền đạt bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: Trung Đức

Ông Lầu Minh Pó, người có uy tín tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, cho rằng người làm công tác vận động trước hết phải gương mẫu từ chính gia đình mình. Đặc biệt, tuyên truyền bằng song ngữ Kinh - Mông là cách giúp đồng bào, nhất là người lớn tuổi chưa thông thạo tiếng phổ thông, hiểu đầy đủ hơn những nội dung được phổ biến.

Thiếu tá Hơ Văn Xá, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) nhấn mạnh, thời gian qua, Đồn Biên phòng Pù Nhi chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý xây dựng nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung giúp người dân nhận diện những luận điệu sai lệch của tổ chức “Ân điển cứu rỗi”. Thông tin được truyền tải qua các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa bản, các cuộc họp cộng đồng và mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, đồng thời kết hợp vận động trực tiếp tại từng hộ gia đình.

Với những trường hợp có biểu hiện dao động hoặc bị lôi kéo, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an cơ sở kiên trì giải thích, vận động, giúp người dân hiểu rõ vấn đề và tự giác chấp hành pháp luật. Đơn vị cũng tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín để đưa thông tin đến cộng đồng một cách gần gũi, thuyết phục hơn. Từ năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Không chỉ lực lượng biên phòng, lực lượng công an cơ sở cũng chú trọng khắc phục rào cản ngôn ngữ trong quá trình bám địa bàn. Thiếu tá Quách Giang Đông, Phó trưởng Công an xã Trung Lý, cho biết đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ học tiếng Mông để thuận lợi hơn trong tiếp xúc, nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật cho đồng bào.

Theo Thiếu tá Triệu Văn Sơn, Đội An ninh dân tộc, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa, trước những phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên bám cơ sở, am hiểu phong tục, tập quán, lắng nghe tâm tư và kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của người dân. Việc phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện để các điểm nhóm tôn giáo sinh hoạt theo quy định, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của đồng bào. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn chính sách dân tộc, tôn giáo, đồng thời tăng cường sự gắn bó với chính quyền. Đây cũng là nền tảng để phòng ngừa việc lợi dụng tôn giáo, củng cố niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng.

Chủ động tuyên truyền trên không gian mạng, củng cố sức đề kháng cộng đồng

Khi việc tiếp cận, lôi kéo trực tiếp gặp khó khăn, các đối tượng có thể chuyển sang sử dụng Facebook, YouTube và những nền tảng mạng xã hội để phát tán thông tin mê tín, hoang đường. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải mở rộng công tác nắm tình hình từ địa bàn thực tế lên không gian mạng, kịp thời nhận diện thông tin bất thường và chủ động giải thích cho người dân. Lực lượng công an triển khai phương châm “4 bám, 3 chủ động”: bám địa bàn, bám người có uy tín, bám đối tượng trọng điểm, bám dư luận nhân dân; chủ động phát hiện, dự báo, tham mưu và giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

Giữ bình yên nơi biên giới cần gắn với nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống đồng bào. Ảnh NH

Tại địa bàn vùng cao, cuộc đấu tranh với tà đạo, đạo lạ đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp giữa lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân. Bám dân, hiểu dân, tôn trọng phong tục và giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở không chỉ góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an ninh trật tự mà còn củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững đoàn kết và bình yên nơi biên cương xứ Thanh.

Tỉnh Thanh Hóa xác định, về lâu dài, giữ bình yên nơi biên giới cần gắn với nâng cao dân trí, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống đồng bào. Khi sinh kế được bảo đảm, quyền và lợi ích chính đáng được tôn trọng, nhu cầu tín ngưỡng được đáp ứng theo quy định, người dân sẽ có thêm điều kiện chủ động lựa chọn thông tin, nhận diện những lời dụ dỗ và bảo vệ sự bình yên của cộng đồng.