Cuốc đất trúng 5 thỏi vàng trị giá 20 tỷ đồng, người đàn ông nhận cái kết bất ngờ

Trên thế giới từng có không ít trường hợp con người vô tình đào đất và phát hiện những kho vàng bị chôn giấu suốt nhiều năm. Mới đây, một người đàn ông ở Neuville-sur-Saône, Pháp, cũng bất ngờ gặp "kho báu" trị giá hơn 20 tỷ đồng khi đào đất làm bể bơi.

Theo The Local France, sự việc xảy ra tại thị trấn Neuville-sur-Saône, thuộc vùng Rhône, gần thành phố Lyon. Người đàn ông phát hiện số vàng vào tháng 5/2025, trong lúc đào đất tại khu vườn nhà.

Ban đầu, ông chỉ nghĩ mình bắt gặp những vật thể bất thường nằm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, ông nhận ra đó không phải những món đồ bình thường mà là một lượng vàng có giá trị rất lớn. Người đàn ông ngay lập tức thông báo cho chính quyền địa phương.

Theo thông tin được chính quyền thị trấn xác nhận, kho báu gồm 5 thỏi vàng cùng nhiều đồng tiền vàng, được cất trong các túi nhựa rồi chôn kín dưới lòng đất.

Người đàn ông ở Pháp vô tình đào phải vàng trong vườn nhà. Ảnh minh họa/Nguồn ảnh: Connexion France.

Điều đáng chú ý là cảnh sát sau đó tiến hành kiểm tra và xác định số vàng này được mua hoàn toàn hợp pháp. Các thỏi vàng cũng được truy nguồn và cho thấy từng được nấu chảy tại một cơ sở tinh luyện gần khu vực này khoảng 15-20 năm trước.

Theo Le Progrès, tổng giá trị số vàng được ước tính khoảng 800.000 USD (khoảng hơn 20 tỷ đồng). Thế nhưng, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: Ai đã chôn số vàng khổng lồ này dưới khu vườn và vì lý do gì?

Theo tòa thị chính Neuville-sur-Saône, chủ sở hữu trước đây của khu vườn đã qua đời. Vì vậy, chính quyền vẫn chưa thể xác định bằng cách nào số vàng trị giá khoảng 800.000 USD (tương đương hơn 20 tỷ đồng) lại được chôn dưới khu đất này.

Như vậy, thay vì chuẩn bị cho việc xây dựng một bể bơi, người chủ mới của căn nhà lại tình cờ tìm thấy một kho vàng được giấu kín trong lòng đất.

Cuộc điều tra của cảnh sát cũng không phát hiện dấu hiệu cho thấy số vàng có liên quan đến một vụ trộm cắp hay hoạt động bất hợp pháp nào. Chính vì vậy, người đàn ông phát hiện kho báu cuối cùng được phép giữ số tài sản này.

Trúc Chi (t/h)