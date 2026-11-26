Tháng 8/1991, Liên Xô rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Một nhóm quan chức và lãnh đạo quân sự theo đường lối cứng rắn tìm cách lật đổ Tổng bí thư Mikhail Gorbachev, người đang thúc đẩy các cải cách chính trị và kinh tế.

Ngày 18/8, khi đang nghỉ tại bán đảo Crimea, ông Gorbachev bị các lực lượng tham gia đảo chính cô lập và quản thúc. Liên lạc của ông với Moscow bị cắt đứt, trong khi quyền kiểm soát nhiều cơ quan trọng yếu của nhà nước rơi vào tình trạng bất ổn.

Một vấn đề đặc biệt nhạy cảm xuất hiện liên quan đến chiếc vali hạt nhân Cheget. Thiết bị này được thiết kế để bảo đảm người đứng đầu Liên Xô có thể tham gia chỉ huy lực lượng hạt nhân chiến lược ngay cả khi không có mặt tại trung tâm quyền lực ở Moscow.

Theo nghiên cứu của Mikhail Tsypkin thuộc Trường Sau đại học Hải quân Mỹ, chiếc vali hạt nhân của Gorbachev đã bị tách khỏi quyền kiểm soát của ông trong thời gian bị quản thúc.

Các tài liệu được phân tích sau này cho biết ông chỉ lấy lại được thiết bị vào ngày 21/8, sau khi trở về Moscow, tức khoảng 73 giờ kể từ khi mất quyền tiếp cận.

Sự việc đặt ra một câu hỏi lớn: Ai thực sự kiểm soát lực lượng hạt nhân khi người đứng đầu nhà nước không thể thực hiện nhiệm vụ?

Trong hệ thống Liên Xô, quyền chỉ huy hạt nhân không chỉ dựa vào một cá nhân. Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và các cơ quan quân sự giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc, xác thực mệnh lệnh và kiểm soát lực lượng chiến lược.

Tuy nhiên, cuộc đảo chính cho thấy một điểm yếu đặc biệt nguy hiểm của hệ thống: sự ổn định chính trị và tính liên tục của quyền chỉ huy có mối liên hệ trực tiếp với an ninh hạt nhân.

Nếu những người nắm quyền lực chính trị và quân sự bị chia rẽ trong một cuộc khủng hoảng, việc xác định ai có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng có thể trở nên phức tạp.

Cuộc đảo chính nhanh chóng thất bại sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Moscow.

Ông Gorbachev trở lại thủ đô, nhưng những diễn biến sau đó khiến Liên Xô ngày càng suy yếu và cuối cùng tan rã vào tháng 12/1991.

Chiếc vali Cheget sau đó được chuyển giao cho Tổng thống Nga Boris Yeltsin cùng với phần lớn cơ sở hạ tầng chỉ huy hạt nhân mà Moscow kế thừa.

Sự kiện năm 1991 trở thành một bài học đặc biệt về an ninh chiến lược: sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ không đủ để bảo đảm an ninh nếu hệ thống chỉ huy quốc gia có thể bị tê liệt bởi khủng hoảng chính trị từ bên trong.