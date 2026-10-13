Cuộc chơi ở thị trường sedan hạng sang sắp thay đổi?

Trên thị trường xe sang tại Việt Nam, loạt thương hiệu Đức như Mercedes-Benz, BMW, Audi thường xuyên góp mặt ở các vị trí dẫn đầu, bên cạnh hãng xe sang Thụy Điển Volvo cùng với Lexus của Nhật Bản.

Trong đó, thương hiệu ngôi sao 3 cánh của Đức có thời gian dài dẫn đầu thị trường xe sang Việt Nam, trước khi phải nhường lại vị trí cho thương hiệu Lexus thuộc tập đoàn Toyota.

Có nhiều lý do dẫn đến kết quả như hiện tại, nhưng một trong số đó là chiến lược sản phẩm của chính Lexus, với điển hình nằm ở dòng sedan hạng sang Lexus ES thế hệ mới.

Vẫn nhập khẩu, Lexus ES đã rẻ hơn

Trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, Lexus ES từng không phải là một mẫu xe có tính cạnh tranh quá cao. Nguồn gốc nhập khẩu khiến Lexus ES sở hữu giá bán có phần nhỉnh hơn so với loạt đối thủ lắp ráp trong nước như Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5-Series.

Trước khi ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam, Lexus ES từng được bán với các phiên bản 250 và 300h, giá niêm yết lần lượt 2,62 tỷ và 3,14 tỷ đồng.

Lexus ES thế hệ cũ từng có giá cao hơn các đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Trong khi đó, khoảng giá của Mercedes-Benz E-Class là 2,449-3,209 tỷ đồng, ở BMW 5-Series là 2,399-3,069 tỷ đồng. Một mẫu sedan hạng sang cùng cỡ khác là Audi A6 cũng nhập khẩu, tuy nhiên giá bán chỉ ở mức 2,3-2,799 tỷ đồng.

Những bất lợi về giá bán của Lexus ES đã bị xóa nhòa khi thế hệ thứ 8 của dòng sedan cỡ trung chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

Ở thế hệ mới, các phiên bản Lexus ES gồm 350h Premium, 350h Luxury và 500e, giá bán lần lượt 2,34 tỷ, 2,36 tỷ và 2,94 tỷ đồng. Trong số này, phiên bản Lexus ES 500e đắt tiền nhất, cũng đồng thời là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu hạng sang Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Lexus ES thế hệ mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC. Tại khu vực đầu xe, cụm đèn chiếu sáng chính sở hữu tạo hình chữ L, được thiết kế phân tầng tương phản.

Thế hệ mới của Lexus ES ra mắt thị trường Việt Nam kèm theo tùy chọn thuần điện. Ảnh: Phong Vân.

Khoang lái của mẫu sedan hạng sang được trang bị hiện đại vô lăng 3 chấu thế hệ mới, cần số điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch, màn hình trung tâm kích thước 14 inch, đế sạc đôi cho thiết bị di động, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 17 loa Mark Levinson, hệ thống chiếu sáng bề mặt và ốp Bamboo Layering trên phiên bản cao nhất.

Các phiên bản 350h của Lexus ES thế hệ mới được trang bị động cơ xăng 186 mã lực, kết hợp motor điện 201 mã lực. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, hộp số hybrid hoàn toàn mới và theo công bố của hãng, Lexus ES 350h có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây.

Phiên bản 350h của Lexus ES sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc. Ảnh: Phong Vân.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện Lexus ES 500e sở hữu thiết lập motor kép, công suất 224 mã lực phía trước và 118 mã lực phía sau. Đi cùng là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian DIRECT4 cho phép mẫu sedan điện tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

Lexus ES sẽ thay đổi thị trường sedan hạng sang?

Như đã đề cập phía trên, thế hệ mới của Lexus ES khi ra mắt đã rút ngắn, thậm chí xóa nhòa bất lợi về giá bán so với loạt đối thủ định vị chung phân khúc sedan hạng sang.

Lexus ES giờ đây đã rẻ hơn Mercedes-Benz E-Class và BMW 5-Series, sau thời gian dài bị xem là lựa chọn đắt đỏ hơn các dòng xe khác cùng phân khúc.

Lexus ES 500e thuần điện có giá dưới 3 tỷ đồng. Ảnh: Phong Vân.

Sự đa dạng trong mảng điện hóa cũng là lợi thế không nhỏ của Lexus ES thế hệ mới. Ở tầm giá dưới 3 tỷ đồng, khách Việt giờ có thể lựa chọn mua Lexus ES hybrid hoặc thuần điện, tùy vào nhu cầu và sở thích cá nhân.

Thậm chí, với giá bán mới, Lexus ES còn "nhăm nhe" thị phần của Toyota Camry - mẫu sedan cùng nhà với định vị thấp hơn thuộc phân khúc phổ thông.

Lúc này, Toyota Camry chỉ còn các phiên bản hybrid tại Việt Nam, giá bán lần lượt 1,332 tỷ và 1,472 tỷ đồng, trong khi 2 phiên bản 350h trang bị hệ truyền động hybrid của Lexus ES có giá 2,34 tỷ và 2,6 tỷ đồng.

Diễn giải theo cách vui vẻ, khách hàng quan tâm Toyota Camry chỉ cần "cố thêm tí" cũng đã có thể dễ dàng sở hữu Lexus ES, bởi giá bán hiện tại đã dễ chịu hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Vẫn biết sedan cỡ D phổ thông tại Việt Nam không còn quá nhiều hào quang như xưa, việc Lexus ES hoàn toàn có khả năng "cướp" khách hàng từ tay Toyota Camry cùng nhà sẽ giúp thương hiệu hạng sang Nhật Bản duy trì doanh số cao, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu hiện tại trước sức ép từ loạt đối thủ Đức.

Thị phần không quá lớn của Toyota Camry có thể bị ảnh hưởng Lexus ES thế hệ mới. Ảnh: TMV.

Hẳn nhiên, các đối thủ của Lexus sẽ không chấp nhận ngồi yên. Cuối tháng này, nhiều khả năng Mercedes-Benz E 350e sẽ được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam, trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV).

Giá bán của Mercedes-Benz E 350e dự kiến không dưới 3 tỷ đồng, sẽ cạnh tranh trực tiếp Lexus ES 350h vừa ra mắt khách hàng Việt Nam.

Trong khi đó, Volvo ES90 cũng đã rục rịch chuẩn bị chào sân khách Việt, bổ sung lựa chọn thuần điện cho phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Khi ra mắt, Volvo ES90 sẽ cạnh tranh trực tiếp Lexus ES 500e.