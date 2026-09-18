Cuộc chơi lớn và tất tay của ca sĩ Tùng Dương tại SVĐ Mỹ Đình

Chiều 18/9, ca sĩ Tùng Dương tổ chức gặp mặt báo chí công bố live concert với quy mô kỷ lục mang tên Bay về phía mặt trời sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là live concert lần thứ 15 và là sự kiện lớn nhất trong sự nghiệp 25 năm ca hát của nam ca sĩ.

Cú chơi lớn quy mô 50.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình

Tùng Dương chia sẻ live concert Bay về phía mặt trời là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình 25 năm cống hiến cho âm nhạc. Đứng sau đêm nhạc hoành tráng này là đội ngũ sản xuất từ 500 đến 600 người, bao gồm các tổ hậu trường, sân khấu, ánh sáng, âm thanh...

Gần 40 tác phẩm được trình diễn trải rộng qua nhiều giai đoạn và nhiều vùng thẩm mỹ đã góp phần tạo nên chân dung Tùng Dương. Khán giả sẽ gặp lại những ca khúc gắn với tên tuổi anh nhưng trong những bản phối, cấu trúc và hình thức trình diễn mới.

Bên cạnh đó là những tác phẩm chưa từng được Tùng Dương thể hiện trên sân khấu. Một đường dây quan trọng của chương trình là tính xuyên thế hệ… Từ những thế hệ nhạc sĩ gạo cội đã để lại dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Việt Nam đến các nhạc sĩ trẻ của đời sống đương đại, các tác phẩm được đặt cạnh nhau không theo tuổi đời mà theo mạch cảm xúc và tư tưởng của live concert.

Với Tùng Dương, giá trị của một tác phẩm không nằm ở việc nó thuộc về cũ hay mới. Một tác phẩm lớn luôn có khả năng bước qua thời gian, được một thế hệ khác tiếp nhận, tái tạo và trao cho một đời sống mới. Đó cũng là tinh thần Tùng Dương theo đuổi trong nhiều năm: tôn trọng những giá trị đã được xác lập nhưng không để mình sống trong vùng an toàn của quá khứ.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thay vì không gian nhà hát quen thuộc, Tùng Dương cho biết đây là nơi mang lại cho anh nhiều duyên nợ và may mắn. Từ màn trình diễn ca khúc Tổ quốc trong tim cho đến các chương trình lớn gần đây như ASEAN Cup 2026, sân khấu ngoài trời rộng lớn luôn mang đến cho anh cảm giác thăng hoa và nguồn năng lượng dồi dào.

Tùng Dương được tổ chức sinh nhật ngay tại họp báo.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng – người đồng hành lâu năm cùng Tùng Dương, tiết lộ ý định làm show ngoài trời đã được nam ca sĩ ấp ủ từ 2-3 năm trước. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng khẳng định âm nhạc tại sân vận động sẽ không gói gọn như trong nhà hát mà được thiết kế mang tinh thần bùng nổ, giúp Tùng Dương thỏa sức "đốt cháy" năng lượng và phô diễn chất giọng. Chương trình cũng quy tụ ê-kíp hàng đầu như kỹ sư âm thanh Doãn Chí Nghĩa, biên đạo múa Phan Lương cùng hệ thống màn hình LED lên tới 1.600 m².

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng.

Đảm nhiệm vai trò đạo diễn Visual Art là Tùng Monkey, nghệ sĩ thị giác nổi bật với những thử nghiệm trong nghệ thuật đa phương tiện. Visual art trong Bay về phía mặt trời sẽ không tồn tại như một lớp hình ảnh minh họa phía sau người hát mà trở thành một thành tố của tác phẩm cùng âm nhạc mở rộng trải nghiệm của khán giả trong không gian sân vận động.

Giao thoa cùng nghệ sĩ trẻ

Live concert được xây dựng gồm 4 chương với mạch câu chuyện và concept âm nhạc rõ ràng. Bên cạnh việc khắc họa chân dung âm nhạc Tùng Dương, nam ca sĩ nhấn mạnh tinh thần không chấp nhận sự an toàn hay nguy cơ tụt hậu. Anh chủ động kết hợp với các nghệ sĩ trẻ cá tính thuộc thế hệ mới. Sẽ có 5 nghệ sĩ khách mời xuất hiện trong live concert nhưng hiện tại Tùng Dương mới tiết lộ 2 cái tên là GREY D và Phùng Khánh Linh.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Có mặt tại sự kiện, ca sĩ Phùng Khánh Linh bày tỏ niềm vinh dự khi được đàn anh tin tưởng đồng hành. Nữ ca sĩ tiết lộ đã tâm huyết sáng tác 2 ca khúc mới dành riêng cho Tùng Dương và chủ đề của concert, trong đó có tác phẩm mang tên Hai kẻ lang bạt. Tùng Dương cũng bật mí hai sáng tác này nằm trong dự án album nhạc trẻ sắp ra mắt của anh mang tên Xập xình.

Trả lời về lo ngại nghệ sĩ trẻ sẽ bị lép vế khi hát chung, Tùng Dương khẳng định nguyên tắc song ca của anh luôn là lắng nghe, tôn trọng và nâng tầm bạn diễn để cùng tạo nên sự hòa quyện trọn vẹn. Ngoài 2 gương mặt trẻ đã được công bố, ban tổ chức vẫn giữ bí mật danh tính 3 nghệ sĩ khách mời còn lại để mang tới sự bất ngờ cho khán giả.

Bản lĩnh liều, giá vé bình dân và triết lý "Mặt trời trong tâm"

Quyết định dịch chuyển từ không gian nhà hát vài nghìn chỗ ngồi sang sân vận động 50.000 khán giả là một bước đi đầy mạo hiểm. Tùng Dương thừa nhận đối mặt với nhiều áp lực về công tác tổ chức, bài toán tài chính cũng như yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ từ gia đình, sự đồng hành của nhà tài trợ cùng các đối tác, anh quyết tâm dấn thân để chinh phục thử thách mới.

Khác với các liveshow nhà hát có mức giá vé cao, live concert lần này áp dụng chính sách giá vé hợp lý, dễ tiếp cận dành cho đông đảo công chúng và các bạn sinh viên. Đây được xem là hành động tri ân thiết thực mà Tùng Dương muốn gửi tới tất cả khán giả đã yêu mến, đồng hành cùng anh trong suốt 25 năm qua.

Ca sĩ Tùng Dương.

Gửi gắm thông điệp qua tên gọi Bay về phía mặt trời, Tùng Dương trải lòng rằng "mặt trời" chính là quê hương, gia đình, khán giả và những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn. Ở chặng đường hiện tại, anh không còn nhu cầu phô diễn kỹ thuật hay những nốt cao mà mong muốn dùng âm nhạc để kết nối, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và hướng tới sự an định trong tâm.

"Chữ 'bay' trong tên gọi live concert không chỉ mang ý nghĩa của sự chinh phục mà còn biểu đạt một trạng thái sống: không ngừng vận động, không ngừng vượt khỏi giới hạn cũ, không ngừng tìm kiếm những vùng sáng tạo chưa từng đặt chân tới. Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình", Tùng Dương chia sẻ.

Ảnh: Mạnh Nguyễn