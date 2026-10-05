Cuộc chơi điện hóa đầy chông gai của các hãng xe sang

Câu chuyện điện hóa tại thị trường ôtô không còn quá xa lạ. Từ thương hiệu phổ thông đến cao cấp, hãng nào cũng muốn làm xe điện. Thế nhưng việc thay đổi cả một dải sản phẩm động cơ đốt trong sang thuần điện chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Và không ít nhà sản xuất xe sang từng chịu cảnh thất bại sau đó phải thay đổi kế hoạch.

Porsche mang Macan xăng trở về

Theo tờ Motor1, Porsche đã quyết định đưa phiên bản Macan sử dụng động cơ xăng tái xuất vào năm 2028 khi nhận ra doanh số Macan thuần điện sụt giảm đến 40% trong nửa đầu năm cùng sự chững lại của thị trường Trung Quốc.

Trước đó vào năm 2025, Porsche từng gây bất ngờ giới truyền thông quốc tế khi công bố khai tử dòng Macan chạy xăng - một trong những dòng SUV ghi nhận doanh số tốt bậc nhất của hãng tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Thế nhưng có vẻ khi kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng, Porsche đành phải quay đầu. Tân CEO của thương hiệu xe thể thao Đức, ông Michael Leiters, đã nhanh chóng cho sản xuất Macan xăng, mở bán chúng song song với biến thể thuần điện.

Những chiếc Macan thuần xăng tiếp tục được phát triển và mở bán song song với biến thể thuần điện. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

"Chúng tôi phải cẩn trọng để đảm bảo công ty không đầu tư kép vào cả xe xăng lẫn xe điện trong cùng một phân khúc", ông Michael Leiters đã chia sẻ với tờ Financial Times.

Bên cạnh việc điều chỉnh dòng sản phẩm, thương hiệu xe thể thao Đức cũng thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt chi phí bao gồm kế hoạch cắt giảm 9.000 nhân sự đến năm 2035, tái cơ cấu mảng con và rút vốn khỏi Rimac để thu về khoảng 1 tỷ Euro nhằm phục vụ các kế hoạch dài hạn.

Dù Macan quay lại với động cơ đốt trong, dự án phát triển mẫu xe thể thao cỡ nhỏ 718 chạy thuần điện vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện dựa trên việc chia sẻ nền tảng công nghệ từ tập đoàn mẹ Volkswagen.

Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, các khách hàng yêu thích chiếc 718 màu Ruby Star Neo đình đám có thể sẽ phải chọn biến thể thuần điện của mẫu xe này.

Trong tương lai, Porsche 718 sẽ có bản thuần điện. Ảnh: Porsche.

Ở chiều ngược lại, huyền thoại 911 vẫn là ngoại lệ duy nhất khi Porsche kiên quyết nói không với biến thể thuần điện hay thậm chí là plug-in hybrid (PHEV) để giữ nguyên kích thước cũng như linh hồn của dòng xe này. Hiện tại, Porsche 911 chỉ ứng dụng công nghệ hybrid nhẹ trên bản Carrera GTS để hỗ trợ vận hành thay vì thay thế hoàn toàn động cơ đốt trong.

Volvo sớm quay đầu

Volvo có thể xem là một trong những hãng xe hạng sang lên tiếng sớm nhất về kế hoạch điện hóa, nhưng cũng là bên "quay đầu" nhanh không kém.

Ban đầu vào giai đoạn 2022-2023, hãng xe sang Thụy Điển từng mạnh mẽ tuyên bố kế hoạch chấm dứt sản xuất xe xăng, dầu từ năm 2030, thay bằng dải sản phẩm thuần điện.

Ngay sau đó, Volvo giới thiệu liên tục 5 mẫu xe điện gồm EX40, EC40, EX30, EM90 và EX90. Các sản phẩm này ghi nhận thành công về mặt doanh số nhất định tại lục địa già, nhưng chưa thể so sánh về mặt thị phần so với xe chạy xăng.

Dự án EX30 - xe điện giá rẻ của Volvo bị hủy bỏ. Ảnh: Volvo.

Đến năm 2024, hãng công bố thay đổi kế hoạch. Thay vì dồn toàn lực cho nhóm xe điện và sẵn sàng thay thế toàn bộ dải sản phẩm từ 2030, Volvo kéo dài thời gian đến 2040.

Đến năm 2026, Volvo xác nhận khai tử dòng EX30 - chiếc xe điện giá rẻ đầu tiên của hãng tại thị trường Mỹ. Thương hiệu Thụy Điển cũng khẳng định vẫn thực hiện mục tiêu điện hóa, nhưng tập trung vào các dòng sản phẩm hybrid, plug-in hybrid (Recharged).

Tại Việt Nam, dải sản phẩm thuần điện của hãng đang phân phối cũng chỉ có duy nhất một đại diện là EC40. Trong khi đó, Volvo đã nhanh chóng bổ sung đến 3 tùy chọn thuộc dòng Recharged gồm XC60, XC90 và S90 Recharged.

Mercedes-Benz và thất bại với dòng EQ

Năm 2021, chiếc sedan điện Mercedes-Benz EQS đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh. Hãng xe ngôi sao 3 cánh sau đó mở ra một dải sản phẩm hoàn toàn mới gồm các mẫu xe thuần điện với tiền tố EQ.

Chiếc EQS mở đầu cho dòng xe thuần điện này không nhận được sự chào đón của người dùng khi đánh mất vẻ ngoài sang trọng của dòng S-Class, thiết kế tròn trịa kiểu "quả trứng" gây tranh cãi và giá thành đắt đỏ.

Chiếc EQS với thiết kế "quả trứng" gây tranh cãi. Ảnh: Phong Vân.

Để tiếp tục mục tiêu điện hóa của mình, hãng sau đó xoay chuyển kế hoạch, bổ sung EQS SUV, EQB, EQC và EQE. Thế nhưng gần như toàn bộ mẫu xe thuộc dải điện hóa EQ đều không ghi nhận doanh số như kỳ vọng.

Mercedes-Benz phải chấp nhận sự thật rằng khách hàng chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Sau đó, hãng đành khai tử dòng xe thuần điện EQ, tích hợp xe điện thành một phiên bản của các mẫu xe chủ lực thay vì phát triển một dòng sản phẩm tách biệt hoàn toàn.

"Đây là một trong những bài học lớn nhất từ các mẫu xe điện thế hệ đầu tiên của chúng tôi”, Giám đốc điều hành Mercedes-Benz, ông Ola Källenius, thẳng thắn thừa nhận thất bại của thương hiệu trong kế hoạch điện hóa.