Cuộc chơi bất động sản của bà chủ King Coffee

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo được biết đến là một trong những nữ doanh nhân gắn liền với ngành cà phê Việt Nam. Với thương hiệu King Coffee, bà theo đuổi chiến lược đưa sản phẩm cà phê Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường quốc tế, xây dựng hình ảnh doanh nhân gắn với khát vọng phát triển thương hiệu Việt trên bản đồ cà phê thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của bà Thảo không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và phân phối cà phê. Thông tin đăng ký doanh nghiệp cho thấy bà còn tham gia điều hành các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đáng chú ý là Công ty TNHH Park City và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Gardenia Center.

Công ty TNHH Park City được thành lập ngày 8/12/2008, có trụ sở tại khu chức năng số 10, Đô thị mới Nam Thành phố, TP.HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cùng các hoạt động liên quan đến công viên vui chơi giải trí.

Park City là chủ đầu tư Khu công viên vui chơi giải trí đa chức năng Park City, dự án có quy mô khoảng 49,5 ha, nằm dọc đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM. Khu đất có hai mặt giáp sông và nằm gần các trung tâm thương mại thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, sở hữu vị trí đáng chú ý tại khu vực phía Nam thành phố.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ngày 30/3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thay ông Trần Anh Vinh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Park City.

Cùng thời điểm, bà được ủy quyền đại diện phần vốn gần 290,7 tỷ đồng, tương đương gần 70% vốn điều lệ của Saigon Entertainment Park Holding (S) PTE LTD tại Park City. Đây là phần vốn được bà ủy quyền đại diện, không đồng nghĩa với việc bà trực tiếp sở hữu cá nhân tỷ lệ vốn nói trên.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/3/2023, Park City có vốn điều lệ gần 1.120,3 tỷ đồng. Trước khi bà Thảo đảm nhiệm vị trí điều hành, doanh nghiệp từng trải qua sự thay đổi đáng kể về vốn điều lệ.

Năm 2017, vốn điều lệ của Park City được điều chỉnh từ 1.120,3 tỷ đồng xuống còn khoảng 415,3 tỷ đồng; chủ sở hữu doanh nghiệp khi đó là Saigon Entertainment Park Holding (S) PTE LTD, một pháp nhân đăng ký tại Singapore.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cung cấp, bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện vẫn là người đại diện theo pháp luật của Park City.

Bên cạnh Park City, bà Thảo còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Gardenia Center. Doanh nghiệp được thành lập năm 2021, có vốn điều lệ 666 tỷ đồng và trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin về cơ cấu cổ đông sáng lập, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh góp 566,1 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ; bà Lê Thị Thu Linh góp 66,6 tỷ đồng, tương đương 10%; ông Trần Anh Vinh góp 33,3 tỷ đồng, tương đương 5%.

Ở thời điểm thành lập, bà Lê Thị Thu Linh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Gardenia Center. Đến ngày 30/3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhiệm các vị trí này.

Ngành nghề kinh doanh chính của Gardenia Center là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp cũng đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý.

Theo tìm hiểu, bà Lê Hoàng Diệp Thảo là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành thương hiệu King Coffee thuộc Công ty TNHH MTV TNI (TNI Corporation). Năm 2015, tại thời điểm ly hôn vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Diệp Thảo quyết tâm gây dựng thương hiệu King Coffee cho riêng mình.

Trước đó, bà được biết đến là đồng sáng lập Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên. Trong giai đoạn từ năm 1996 – 2014, bà Diệp Thảo đã điều hành và mang đến sự thành công cho thương hiệu cà phê hòa tan G7, mở cánh cổng cho Trung Nguyên và G7 bước ra thị trường thế giới.

Hiện tại, TNI Corporation đặt trụ sở chính tại TP.HCM cùng 4 chi nhánh tại Mỹ, Úc, Singapore và Trung Quốc. Bên cạnh đó, công ty tập trung vào các hoạt động chính là kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu cà phê rang xay, cà phê hòa tan trên thị trường trong và ngoài nước.

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, King Coffee đã có những bước phát triển ấn tượng, xây dựng được vị trí thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Sau khi ra mắt thị trường toàn cầu vào cuối năm 2016 tại Mỹ, King Coffee nhanh chóng có mặt tại nhiều quốc gia lớn như: Trung Quốc, Nga, Úc, Hàn Quốc, Canada, Hà Lan, Pháp, Singapore, Thái Lan,…

Vào tháng 7/2017, King Coffee chính thức quay về Việt Nam và đã có mặt tại 64 tỉnh thành trên toàn quốc.

Trong quá trình phát triển thương hiệu, bà Thảo thường xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh nữ doanh nhân theo đuổi con đường khởi nghiệp độc lập, hướng tới đưa cà phê Việt Nam mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.